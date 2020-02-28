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Все про:Ліга Європи (72) футбол (899) Шахтар (95)

 Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді зіграв унічию з португальською "Бенфікою" і пройшов в 1/8

У Португалії в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграв внічию 3: 3 з "Бенфікою" (Ліссабон). За результатами двох матчів у наступний етап ЛЄ проходить "Шахтар".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший тайм закінчився з рахунком 2:1, причому всі голи забили лісабонці - на 9 хвилині Піцці, автогол на 12 хвилині і гол на 36 на рахунку Р. Діаша.

На початку другого тайму, на 47 хвилині, "Бенфіка" забила ще раз. Однак "Шахтар" зміг відігратися. Спочатку на 49 хвилині відзначився Степаненко, а на 71 хвилині Алан Патрік зрівняв рахунок у матчі.

Перший матч цих команд закінчився з рахунком 2-1 на користь гірників, тому в 1/8 Ліги Європи за сумою двох ігор пройшов український клуб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахтар" переміг португальську "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178377
 
   
 Топ коментарі
 
Алан Патрик и Тарас сегодня просто супер!!!
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А самальот відправили за собачкою?
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Фаворитами не были, 1-3 горели. Но прошли! Круто!
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Алан Патрик и Тарас сегодня просто супер!!!
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Молодцы Я проход Шахты играл в букмекерке по инету Ну это те букмекерки которые наш зачарованный зепрезе запретил
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Я ещё перед первой игрой , ради хохмы поставил две сотни на проход Шахты , Хетафе и Айнтрахта , в экпрессе . Вот теперь жду .Немцы будут играть ответку почему то завтра . Ліга Європи: "Шахтар" на виїзді зіграв унічию з португальською "Бенфікою" і пройшов в 1/8 - Цензор.НЕТ 8946 .
А все все конторы как работали так и работают , не знаю что он там запретил ,, или суд запретил .
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Молодцы))) теперь ждём что в фб их поздравит Зе)))
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Шо корчиш рожі? Нахвалялись привезти собачку з Китаю.
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Ржу , не могу .

Российские ученые пожалуются в ООН Илона Маска

https://charter97.org/ru/news/2020/2/27/367518/
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На костёр его надо, как святотатца. Какие еще спутники могут быть у плоской Земли?
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Фаворитами не были, 1-3 горели. Но прошли! Круто!
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Каштру всех в Португалии --- нагнул и посмеялся)
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Бразильці грають добре. Мої їм поздоровлення
😄
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Не надо дешёвой суркисятины в победный день. Стена красавца решающего вколотил.
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