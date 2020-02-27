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 Телеканал для окупованих територій не зможе почати роботу 1 березня, у нього немає ліцензії, - Костинський

Новостворений телеканал для окупованих територій не зможе почати роботу 1 березня, як планувалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі сайту "Детектор медіа" заявив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

За його словами, отримання ліцензії і дозволу на мовлення каналу, створеного на базі UATV, може зайняти кілька тижнів.

"У Нацраді ми ще нічого не знаємо про те, яким буде новий телеканал. Восени у нас була комунікація, що Міністерство культури, молоді і спорту має намір створити такий телеканал, - поки ми чекаємо. Для того, щоб цей телеканал почав мовлення, він має отримати ліцензію Національної ради і дозвіл на тимчасове мовлення. Поки UATV за отриманням дозвільних документів не звертався", - зазначив Костинський.

За його словами, зараз уздовж лінії розмежування на Донбасі встановлюються потужні цифрові передавачі. З них, зокрема, здійснюватиме мовлення і канал для ОРДЛО.

Тимчасово окуповані території отримуватимуть сигнал нового телеканалу з Волновахи, Гірника (Донецька область), Бахмутівки і Камишевахи (Луганська область); для жителів підконтрольних територій і населених пунктів на лінії розмежування телеканал мовитиме з Краматорська, Широкого Донецької області, а також зі Старобільська Луганської області.

Водночас є невелика проблема з мовленням на територію Криму, визнав Костинський. У Чаплинці і Чонгарі Херсонської області передавачі необхідної потужності ще не встановлено.

Читайте також: Телеканал для окупованих територій називатиметься "Дім", - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178376
 
 
 Топ коментарі
 
для этого канала лицензия не нужна. Дебилы зелёные.
Вы еще у оккупанта частоты возьмите и разрешение на трансляцию.
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Ну так нарисуйте лицензию. Сколько времени нужно бумажку распечатать? Саботажники.
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Ну так нарисуйте лицензию. Сколько времени нужно бумажку распечатать? Саботажники.
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Безответственная и антиУкраинская власть !смутные времена наступают
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для этого канала лицензия не нужна. Дебилы зелёные.
Вы еще у оккупанта частоты возьмите и разрешение на трансляцию.
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Да неужели, да что вы говорите? Никогда такого не было и вот опять! Бубочка же пообещал, как не верить бубочке?!
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Плесень обделалась. Никогда такого не было и вот опять...
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при мыролюбном свиненке такого не было?
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как анал будет называться? дамбасский отсос или отсосный дамбас?
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Зато как мост построить или КПП или електроенергию дать окупантам так все решается в одну ночь и без лицензии и без беготни по кабинетам и без всяких голосований
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Пусть покупают тарелки и смотрят экстру тв.ахметище допоможе
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Нафіга він взагалі потрібен. Хто його там дивитиметься?
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Не,просто интересно,откуда же их повылазило столько.
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Как там Зе говорил? Я повлияю на антимонопольный комитет и они сделают правильное решение... Так же и тут будет, лицензию выдадут задним числом.
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І що ви там транслювати зібрались? Якщо "Антизомбі" з ICTV і "Вєсті кремля" з 24 цілодобово, то починайте. Тільки назвіть канал: "Дом імбецилів".
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Транслюватимуть Сватів на Г+Г і чувака на лісапеті.
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Та ладно. плюси в порівнянні з мертвейчуковськими сєпарськими каналами, взагалі святі. Там вже до довічного власник добалакався. І при *******, і при зеліках. І ніякої реакції СБУ. Ну і цвинтар традиційно.
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