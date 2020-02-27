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 Політика України
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Все про:ліс (289) Міністерство енергетики та захисту довкілля (13)

 У березні заплановано всеукраїнський марафон із висадки 10 млн дерев упродовж тижня, - Міненергетики

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища анонсувало проведення всеукраїнської акції "Відновлюємо ліси разом", в рамках якої хоче за тиждень висадити 10 млн дерев.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

21 березня, в Міжнародний день лісів планують висадити 5 млн дерев. З 21 до 29 березня відбудеться тижневий "Марафон висадки лісу", впродовж якого обіцяють висадити 10 млн дерев.

Акція відбудеться в усіх областях України, кожен охочий може приєднатися до неї і висадити одно-дворічні саджанці. Зробити це можна буде після короткого інструктажу від професійних лісівників.

Про місця проведення акції буде додатково повідомлено в ЗМІ і на сайтах державних лісогосподарських підприємств, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178375
 
 
 Топ коментарі
 
Весна прийшла - саджати будемо.
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"политика большого скачка". следующая компания "на волю 1млн. воробьёв выпускаем".
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"политика большого скачка". следующая компания "на волю 1млн. воробьёв выпускаем".
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А сколько за эту неделю деревьев попилят...и в Европу отправят???
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А ми висадимо ще більше. Нехай подавляться.
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Так то оно так...вот только сажают двухлетние...а пилят столетние...
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Ну допустим желающих много, А КТО САДИТЬ БУДЕТ?
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Имею ввиду ДЕРЕВЬЯ, а то еще попутаете.
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Ефективніше буде посадити або закопати одну руду гниду.
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За годом жадной шоколадной Свиньи, наступил год - тупой зеленой Крысы...(а че, разве не правда?) В марте запланирован всеукраинский марафон по высадке 10 млн деревьев в течение недели, - Минэнергетики - Цензор.НЕТ 7837
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это уже прошлое, в него мона только оглядываться и делать выводы. уже сегодня вопрос в том, чей и какой год будет следующим?
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ГЛАВНОЕ не забывать привязывать деревья к палкам , как в Европе
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1-2-х летние саженцы сосны высотой до 20см. Там нечего привязывать к палкам. Там главное не наступить
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Зєбільчики, не треба скігліти, треба браті лопату і сажаті-сажаті.
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Не, а мне их девиз нравится - "Восстанавливаем леса вместе". Перекликается с зелёным "Сделаем их вместе". Вот пусть и сажают.
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Если бы в каждую ямку ..под корни...по зебилу в качестве удобрения...я бы пришел...
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Банально троллят всех 73%. Весна пришла начались посадки)))) мудаки
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Да и еще интересно, где будут деревья брать, если покупать, то какая фирма выиграла тендер и по чем будет дерево? 10 миллионов = Х, откуда деньги?

Х
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Лучше акция, убей одного лесоруба спаси 1000 деревьев
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КАЖДОМУ ДЕРЕВУ УКРАИНЫ ПО СЛУГЕ НАРОДА ! КАЖДОМУ СЛУГЕ НАРОДА ПО ДЕРЕВУ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСИНЕ !
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Не деревьев а саженцев. А деревьями они станут лет через 50-100, если им дадут вырасти. За ето время вырубят и вывезут в Европу не один десяток миллионов взрослых деревьев
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Бессмысленная и тупая акция.
Во первых деревья должны сажать те кто их срубил и за ето хорошо наварился, а не за счет государства.
Во вторых пока не будет принят закон о запрете вывоза леса ето все как носить воду в сите.
В третьих ета акция уверен для статистики и для того чтобы насцать людям в глаза и вырубить еще больше взрослых деревьев. Посчитают, мол высадили 10млн. деревьев, значит можно срезать такое же количество деревьев без ущерба природе
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зря вы так, акция полезная, у нас точно такие же проводят и каждую весну можно поволонтерить и посадить много деревьев (ростков). Одно из таких деревьев высотой в 20 см, что я посадил 9 лет назад уже выше меня в два раза.
Высадка деревьев не решит вопрос их вырубки, и с этим надо бороться, но во первых высаживая деревья вы получаете шанс - первые лет 40 их пилить не будет иметь смысла, а после может измениться ситуация в стране. Во вторых, подобная акция с привлечением именно волонтеров, а не проф. садоводов способствует увеличению сознания в обществе - в следующий раз увидив кого то с бензопилой, позвонят в полицию.
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Питання лише в тому,чиї кошти будуть волонтерити.
Швидше за все,-зі звичайної запланованої весняної висадки дерев лісництвами і міськими лісгоспами,зроблять шоу.Можливо,місцевих підприємців напряжуть.Депутатики і мери з місцевого бюджету можуть гроші виділити ,пропіаритися(але вони і так щороку це роблять).
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Раньше как-то проводились совсем другие марафоны, не всеукраинские, а для узкого круга избранных участников по контрабандному вывозу деловой древесины под видом опилок. И эти избранные участники весьма недурно финансово поднялись на таких марафонах. А государство как-то не удилило должного внимания вышеупомянутым марафонцам в смысле - всучить им кайло в руки. Вместо этого властьпридержащим понадобились дуралеи, шоб под видом заманух типа «Всеукраинский марафон», безвозмездно засаживали незаконно вырубленные леса. Не, ну кто желает безвозмездно потрудиться, то, как-бы, Бог в помощь. В моём случае это противоречит моей же бескорыстной любви к денежным знакам.
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С высадкой то все понятно,а посадки когда будут?
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Судя по инициатору марафона деревья будем высаживать на дрова.
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план Сталіна - 47 році почали насадювати лісополоси для бородьби з вітровою ерозією грунтів. а в лісі зараз насіння дуба садять -жолуді звуться У березні заплановано всеукраїнський марафон із висадки 10 млн дерев упродовж тижня, - Міненергетики - Цензор.НЕТ 9642 .але саджанці краще садити з осені
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субботник? Не получится! Т.к. высаживать некуда! НЕНАЧЕМ! Идиоты.
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Чтобы высадить 5 млн.,нужно их где-то выкопать.
А если снег,вдруг.
Идиотизм совковый.
Асфальт в лужи приелся?
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Одни массово рубят - другим предлагают садить.Больших врагов ,чем сами лесники у леса нету...
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правильно. а то через 10 лет черным лесорубам нечего рубить будет.
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