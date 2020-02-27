 У березні заплановано всеукраїнський марафон із висадки 10 млн дерев упродовж тижня, - Міненергетики

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
21 березня, в Міжнародний день лісів планують висадити 5 млн дерев. З 21 до 29 березня відбудеться тижневий "Марафон висадки лісу", впродовж якого обіцяють висадити 10 млн дерев.
Акція відбудеться в усіх областях України, кожен охочий може приєднатися до неї і висадити одно-дворічні саджанці. Зробити це можна буде після короткого інструктажу від професійних лісівників.
Про місця проведення акції буде додатково повідомлено в ЗМІ і на сайтах державних лісогосподарських підприємств, обласних управлінь лісового та мисливського господарства.
Х
Во первых деревья должны сажать те кто их срубил и за ето хорошо наварился, а не за счет государства.
Во вторых пока не будет принят закон о запрете вывоза леса ето все как носить воду в сите.
В третьих ета акция уверен для статистики и для того чтобы насцать людям в глаза и вырубить еще больше взрослых деревьев. Посчитают, мол высадили 10млн. деревьев, значит можно срезать такое же количество деревьев без ущерба природе
Высадка деревьев не решит вопрос их вырубки, и с этим надо бороться, но во первых высаживая деревья вы получаете шанс - первые лет 40 их пилить не будет иметь смысла, а после может измениться ситуация в стране. Во вторых, подобная акция с привлечением именно волонтеров, а не проф. садоводов способствует увеличению сознания в обществе - в следующий раз увидив кого то с бензопилой, позвонят в полицию.
Швидше за все,-зі звичайної запланованої весняної висадки дерев лісництвами і міськими лісгоспами,зроблять шоу.Можливо,місцевих підприємців напряжуть.Депутатики і мери з місцевого бюджету можуть гроші виділити ,пропіаритися(але вони і так щороку це роблять).
А если снег,вдруг.
Идиотизм совковый.
Асфальт в лужи приелся?