 РНБО представив 8 правил для запобігання поширенню коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО в Facebook.
Зокрема, РНБО опублікувала список із восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання коронавірусом:
- Мийте руки із засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом упродовж мінімум 20 секунд або із дезінфекційним засобом, який містить 60% спирту.
- Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції не менше двох метрів від людини, яка кашляє, чхає, має підвищену температуру.
- Не торкайтеся руками до очей, носа, рота.
- Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя.
- Не вживайте антибіотиків чи противірусних препаратів, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.
- Мийте поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол.
- Використовуйте маску, але тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт із коронавірусом, або для допомоги хворій людині.
- Тим, хто був у КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0800 505201, щоб отримати інформацію про подальші дії.
Також у РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, що мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, утруднене дихання, болі в м'язах), хто був у Китаї чи контактував з громадянами, які прибули з КНР, а також інших країн, де зафіксовано випадки масового захворювання за останні 14 днів. Телефон "гарячої лінії" - 0-800-505-201.
https://www.dw.com/uk/koronavirus-yak-pidhotuvatysia-do-pandemii/a-52540012
Які заходи захистять мене й оточення від повітряно-крапельної інфекції?
Регулярне миття рук може зменшити ймовірність зараження коронавірусом
Зберігайте дистанцію під час контакту з хворими (від одного до двох метрів).
Регулярно й ретельно мийте руки (як мінімум 20 секунд).
Уникайте обіймів і рукостискань.
Виробіть рефлекси самозахисту: натискайте на кнопку виклику ліфта кісточкою, а не кінчиком пальця.
Уникайте місць масового скупчення людей і масових заходів. Визначте свої пріоритети.
Рідше торкайтеся до власного обличчя. Теж саме стосується й облич друзів та родичів.
Особливо важливо: не торкайтеся пальцями слизової оболонки рота, очей і носа.
Коли виникає необхідність - одягайте рукавички. Міняти або прати їх необхідно щодня.
Чихайте не в руку, а в згин ліктя.
Негайно викидайте використані одноразові носові хустки.
Респіраторні маски не забезпечують належний захист здоровим людям. Через дихання маски набирають вологу й через 20 хвилин їхній захист перестає діяти. Носіння маски - прерогатива медичного персоналу.
Китайці не просто так встаовили відстань 10 м.
має підвищену температуру
Придурки!
Як !?
можу дистанційно виміряти температуру оточуючих!?
Людина не повинна ображатися, якщо на неї направити термометр (він нічого не випромінює, а лише приймає). Не повинна, але буде.
(із бєсєди двух коронавірусов)
- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- нет не хочу нет нет не буду
мне стра...
мне стра...
=============
як всігда, бреше
============
А этот номер, если позвонить из-за границы работает? Что-то терзают меня сомнения.
Одним из наиболее неприятных особенностей COVID-2019 (впрочем, далеко не уникальной) является то, что человек может быть распространителем вируса, ещё не имея его клинических симптомов. То есть, человек, подхвативший заразу, некоторое время внешне будет совершенно здоров, но при этом сможет распространять инфекцию. Именно из-за этого свойства уханьского коронавируса его, вероятно, и не удалось сдержать в пределах первоначального очага.
Насколько опасен новый вирус? В литературе можно встретить оценку смертности в 2 %. По последним данным ВОЗ (27 февраля), всего в мире заразились COVID-2019 81 тысяча человек, из них скончались 2918 человек, что даёт показатель смертности примерно в 3 %. У упомянутой выше кори уровень смертности 3 %, у гриппа - в среднем 0,2 %. Обычная пневмония имеет показатель смертности в 4 %, холера - 24 %, туберкулёз - 37,5 %, лихорадка Эбола - до 70 %. У "старшего брата" COVID-2019, коронавируса SARS-CoV, вспышка которого произошла также в Китае в 2003-м, уровень смертности составлял порядка 9 %.
Иными словами, COVID-2019 является далеко не самым убийственным из всех известных инфекционных заболеваний, но и безобидным его не назовёшь. А с учётом достаточно высокой заразности, о которой мы говорили выше, его можно действительно признать достаточно серьёзным поводом для тревоги.
А ЗМІ тим часом паніку штампують.
По последним данным ВОЗ (27 февраля) ... показатель смертности примерно в 3 %
= = =
приведу пример насколько статистика в %% является "продажной дефкой" .
больного смертельно опасной болезнью и его родственников
в первую очередь интересует вероятность (шанс) вылечится или "сыграть в ящик" .
пока чел болен этот шанс определяется тем, что произошло с ранее заболевшими людьми.
приведу статистику за двое суток ( по данным на утро )
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
летальный исход (deaths) 26.02 deaths =45 ; 27.02 deaths =57 ( +12 )
выздоровели (recovered) : 26.02 ( 254 / 2930 ) ; 27.02 ( 335 / 3667 ) +81 вызд / +737 инфиц
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
как видите ,
реально значимый для уже больного человека показатель смертности ~17 -:-18%%
в пять -девять раз превышает
бла-бла-бла оценку "по последним данным ВОЗ" или "в литературе"
.
...
Особливо актуально в маршрутці, наприклад.
І так, легко можу сканувати температуру будь-якої людини. Йду такий вулицею, або купую в супермаркеті картоплю та зітхання, щоб приготувати м'ясне спекотне з овочами (і ще пляшечку скроні Hankey Bannister чи Jack Daniels) - а просто в очі імплант транслює значок з температурою над головою шкірної людини. Якщо норм, то неоново-синій. А в кого температура підвищена - смороду підсвічуються червоним.
УВАГА! БІООБ'ЄКТ ВБОЛІВАЄ!
Ото кіберпанк!
Можна назвати цей скілл "Шалена бджілка"
-- а мити не пробували?
-- мив - не помагає - через місяць знову чорніють і смердять
- Доктор, у меня йух пропал!
Врач:
- Э-э-эээ... То есть как это - "пропал"?
- Ну вот так, взял и пропал.
- Да быть такого не может... Ладно, снимайте штаны.
Мужик снял штаны. Врач:
- Вы о чём? Вот же он висит.
- Ага... А вы понюхайте.
- внезапностью : человеку может стать плохо в любой момент, несмотря на то, что еще пять минут назад он чувствовал себя отлично;
- резким скачком температуры до 39,5 градусов: при обычной простуде будет, как правило, до 38 градусов;
- сухим кашлем: его фиксировали у 80% всех заболевших коронавирусом, он может быть несильным, но изнуряющим - человек никак не может откашляться. При ОРВИ кашель, как правило, либо влажный, либо отсутствует вообще, либо появляется на 2-3-й день болезни;
- отдышкой, тахикардией, болью в груди: если появилась одышка, которая очень быстро прогрессирует, то это говорит о развитие вирусной пневмонии, а именно от нее и погибают люди, зараженные коронавирусом 2019-nCoV;
- сильной слабостью и усталостью: зараженный коронавирусом человек может быть настолько слабым, что не сможет может поднять руку или сделать шаг.
Сходство гриппа и коронавируса заключается в том, что они относятся к РНК-содержащим вирусам, умеют быстро и неожиданно мутировать, из-за чего их сложно обуздать и взять под контроль. В некоторых случаях мутации приводят к появлению штаммов с атипичными и патогенными свойствами, как это случилось в Китае.
Симптомы коронавирусной инфекции напоминают грипп: подъем температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, но отличие в том, что первым "звоночком" коронавируса очень часто стают проблемы с желудочно-кишечным трактом - диарея и тошнота.
Анекдот згадала:
- Микола, шо це ти сьогодні такий сумний?
- Я не сумний, я - тверезий.
https://m.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2585619851722566
Вирусы-вредилусы.
Попадут Зебилу в рот -
Заболит от них живот.
Вот какие вирусы,
Вирусы-вредилусы!
С аппетитом всё в порядке,
БРАГАР съел морковку с грядки,
Мыть не стал, а сунул в ротик,
И теперь болит животик.
Нет большого в том труда,
Мойте овощи всегда!
Микроб - ужасно вредное животное:
Коварное и, главное, щекотное.
Такое вот животное в живот
Залезет - и спокойно там живёт.
Залезет, шалопай, и где захочется
Гуляет по больному и щекочется.
Он горд, что столько от него хлопот:
И насморк, и чихание, и пот.
Вы, Слуги, мыли руки перед ужином?
Эй, братец Милованов , ты выглядишь простуженным…
Постой-ка, у тебя горячий лоб:
Наверное, в тебе сидит микроб!
Поселился раз микроб
И ещё один микроб,
И ещё один микроб,
Под ногтём у Вовы.
- Хорошо! - сказал микроб
И ещё один микроб,
И ещё один микроб, -
В новом доме нашем.
Здесь тепло, светло, уют,
Грязно тут и гадко тут.
А такая гадость
Нам, микробам, в радость.
Жил бы дальше тот микроб
И ещё один микроб,
И ещё один микроб,
Дети их и внуки.
Стали б строить небоскрёб,
Счастье быть у них могло б,
Только Вова взял и оп, -
С мылом вымыл руки.
И полотенце пушистое!
В России на огромном кресте повесился 18-летний студент
(фото можна перевести у монохром - і на обкладинку альбома Depressive Black Metal групи)
Але містика містикою, а цей костюм та маска були ще й біозахисною амуніцією...
Знайшов на Поеторії ось таке (якщо це уявити в режимі repeat, скоро не буде кому лікувати)
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
"Відійдіть на два метри від мене! Ви кашляєте!"
1. вишкрябувати ложкою корінь язика 7 раз двічі на день - зразу як прокинулись і перед сном
2. промивати носоглотку тілесної температури ізотонічним розчином кухонної солі (фізрозчин)