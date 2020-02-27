 Глава Генштабу Хомчак не подавав рапорт про відставку і немає конфліктних ситуацій, які можуть її спровокувати, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Однак в 2020-му році буде проведено поділ посад - посади начальника ГШ і Головнокомандувача будуть розділені. В управлінні військами ключовою буде посада Головнокомандувача, і очікується, що цю посаду отримає Хомчак. Начальник Генштабу триматиме в руках функції планування, науки, адміністрування, а Головнокомандувач ЗСУ керуватиме Об'єднаним оперативним командуванням, яке вже створено, і здійснюватиме оперативне управління військами.
Вкидання інформації про відставку - це фейки, які охоче тиражуються російськими ЗМІ і їхніми філіями в Україні, противник у своїй типовій манері роздуває якісь проблеми і конфлікти в Україні, граючи на внутрішньополітичну дестабілізацію".
59 mins ·
Все на редут! 😁
Похоже на то, что бабушка очень недоволен Вавой, раз решил выпустить из загона побегать своего ядерного трехзубого хунвейбина.
И будет качать улицу ліваруціями.
Я буду очень сильно смеяться, если в этот сценарий впишется гордый сын Грузии батоно Сулугуни.
Но это уже так, мечты, просто люблю, чтобы сюр был завершенным.
Тогда ****** станет полным, как жопа Бейонсе.
Держись, потерпевший, ты же этого хотел.
Шо, не этого?
Ну извини.
------------------------------------
Сохраните и показывайте всем...кто стрелял на Майдане , в Крыму и стреляет на Донбассе. Полное разоблачение.
.
.
.
.
Ну так себе постирал бутусов на троечку..