 У госпіталізованих жителів Буковини не виявили коронавірусу, - голова ОДА Осадчук

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити буковинцям, що всі чотири аналізи, проведені за офіційними алгоритмами з дотриманням всіх вимог, дали негативний результат за підозрою на інфекцію коронавірусу", - написав Осачук.

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Детально про це він обіцяє розповісти в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією. Жінка, яка повернулася з Італії, потрапила в лікарню 25 лютого, а чоловік - 26-го. Їх перевірили на коронавірус, оскільки обоє могли в Італії контактувати з носіями вірусу.