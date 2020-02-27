 У госпіталізованих жителів Буковини не виявили коронавірусу, - голова ОДА Осадчук

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий повідомити буковинцям, що всі чотири аналізи, проведені за офіційними алгоритмами з дотриманням всіх вимог, дали негативний результат за підозрою на інфекцію коронавірусу", - написав Осачук.
Детально про це він обіцяє розповісти в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією. Жінка, яка повернулася з Італії, потрапила в лікарню 25 лютого, а чоловік - 26-го. Їх перевірили на коронавірус, оскільки обоє могли в Італії контактувати з носіями вірусу.
соросовская подстилка
система будет уничтожена
во как в рифму
Я это к тому, что Во Первых - тест системы дорогие и их мало (просто потому, что их только разработали и только начали выпускать. Во вторых Зачем распылять запас, если пока достаточно иметь их в областных центрах? В третьих успокойте свою истерику, а если не можете - убейтесь об стену, Так будет только шишка , а иначе - разваленная из за истерики иммунная система ,
Смартфоны вместо мозгов недоразвитые, вы быбрали себе такого-же президента вот сидите с соплями и думайте,,"короновирус" у вас дураков смартфоновских или просто сопли текут, идиоты "избиратели для страны идиота". курвы.