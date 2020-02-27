EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  630  17
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (259) ОДА (749) Чернівці (132) COVID-19 (362)

 У госпіталізованих жителів Буковини не виявили коронавірусу, - голова ОДА Осадчук

У жителів Чернівецької області, госпіталізованих із пневмонією, за результатами аналізів не підтвердилася підозра на коронавірус.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити буковинцям, що всі чотири аналізи, проведені за офіційними алгоритмами з дотриманням всіх вимог, дали негативний результат за підозрою на інфекцію коронавірусу", - написав Осачук.

Читайте також: Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом"

Детально про це він обіцяє розповісти в п'ятницю, 28 лютого, на брифінгу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією. Жінка, яка повернулася з Італії, потрапила в лікарню 25 лютого, а чоловік - 26-го. Їх перевірили на коронавірус, оскільки обоє могли в Італії контактувати з носіями вірусу.

У госпіталізованих жителів Буковини не виявили коронавірусу, - голова ОДА Осадчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178372
 
   
 Топ коментарі
 
завезите тест системы во все города, уроды!
 показати весь коментар
 
Ще зарано. Вони почекають, коли майже всі пенсіонери повмирають від невідомої хвороби, а вже потім, можливо, закуплять на расєі тест системи на крорнавірус.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
******* вы уже этим "короновирусом". У меня и моей семьи начались сопли из носа текти 5 дней назад. Никудане выходили. Пожрали таблеток "Грип-по", попили разной фуйни летней из лета в морозилке оставленной и сейчасне не соплей не перепуганной срани типа китайского маодзедуна.
 показати весь коментар
 
 
Вам була не така Супруниха? Нате вам кращу. У госпитализированных жителей Буковины не обнаружили коронавирус, - глава ОГА Осадчук - Цензор.НЕТ 8557
 показати весь коментар
 
 
сцупрун должна быть уничтожена
соросовская подстилка
 показати весь коментар
 
 
вопрос поставлен плохо
система будет уничтожена
 показати весь коментар
 
завезите тест системы во все города, уроды!
 показати весь коментар
 
 
Ще зарано. Вони почекають, коли майже всі пенсіонери повмирають від невідомої хвороби, а вже потім, можливо, закуплять на расєі тест системи на крорнавірус.
 показати весь коментар
 
 
А лучше - раздайте каждому, а лучше - по 2 , НЕт по 20 , а лучше по 100 - КАЖДОМУ.

Я это к тому, что Во Первых - тест системы дорогие и их мало (просто потому, что их только разработали и только начали выпускать. Во вторых Зачем распылять запас, если пока достаточно иметь их в областных центрах? В третьих успокойте свою истерику, а если не можете - убейтесь об стену, Так будет только шишка , а иначе - разваленная из за истерики иммунная система ,
 показати весь коментар
 
 
Женя, ти хоч в петлю не полізь з переляку. Можу тебе заспокоїти, медицина у нас така потужна, що навіть всі наркомани перестають вживати наркотики. Деяким це вдається при житті. У госпіталізованих жителів Буковини не виявили коронавірусу, - голова ОДА Осадчук - Цензор.НЕТ 8685
 показати весь коментар
 
Люди-украинци очнитесь. . Ровно 7 дней назад вся моя семья начала чхать, сморкать, кашлять, температуры не было а если-бы китайский вирус то у нас, в Украине НЕЧЕМ спасать, разве что клоун по телевизору обнадежил, что скоро через 20-40-60 -80-1000 дней и в Украине появятся прибамбасы,шо всем херово сопли кашляем и сморкаем. это китайский вирус или просто очередная ежегодная просто сопля из носа.
Смартфоны вместо мозгов недоразвитые, вы быбрали себе такого-же президента вот сидите с соплями и думайте,,"короновирус" у вас дураков смартфоновских или просто сопли текут, идиоты "избиратели для страны идиота". курвы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору