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 Посольство Польщі спростовує інформацію про коронавірус в Лодзі

На території Республіки Польща не зафіксовано жодного випадку зараження вірусом COVID-19.

Про це посольство Польщі в Україні повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч інформації, поданій деякими українськими виданнями, Посольство Польщі в Києві виразно підкреслює, що досі не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом у Польщі", - сказано в повідомленні.

При цьому дипломати посилаються на дані міністерства охорони здоров'я Польщі.

Раніше ЗМІ повідомили, що в польському місті Лодзь нібито зафіксували перший випадок зараження коронавірусом з Китаю. Тоді журналісти писали, що вірус виявлено у 25-річної дівчини, що повернулася на батьківщину після місяця в Таїланді.

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Посольство Польщі спростовує інформацію про коронавірус в Лодзі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178371
 
 
 Топ коментарі
 
На самом деле, поведение руководства Польши заслуживает глубокого уважения. Поляки не создают истерики, не запугивают население ( в отличие от гарвардских профессоров, которые уже заявили что каждый (!) заболеет этим вирусом).
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А, ок(бежит за маской от Илона Маска, всего то 19 евро или фунтов Шведингов)
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А я про що говорив на протязі дня - українські так звані "ЗМІ" вичитали на якійсь сторінці польської "жовтої" преси цю дурню і поширили на всю Україну!
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За то в России во всех СМИ только и трындычан о Польском "короновирусе" сначало в Лодзи, а через сутки вся кацапская сми-пропагондония нападет на польский Краков и Варшаву со своим кацапским "короновирусос".
Кацапские гибриды, ***. В Украине твари стреляют снарядамиа а в Польше ПОКА "коронавирусом" пугают. Но это ПОКА.
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Шок. Китаю шизда, потери для бизнеса будут исчисляца трилионнами...Не удивлюсь если китаёзы начнут голодать. У меня в Киеве на фирме отказались от некоторых китайских товаров..чисто из за перестраховки. Знакомые покупали что то там на Алиэксперсах...сейчас ничего не берут, и так весь мир ничег не хочет брать на алиэксперсах...Сами понимаете какие убытки для бизнеса..
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а кому выгодны эти убытки США или ПАраше вот в чём вопрос
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ниврителяхи раз врассиисказали сказали чёвыкороновирусные значитотмывайтей недруги вяликай рассии.
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На самом деле, поведение руководства Польши заслуживает глубокого уважения. Поляки не создают истерики, не запугивают население ( в отличие от гарвардских профессоров, которые уже заявили что каждый (!) заболеет этим вирусом).
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Кожен день десятки польских траків ідуть на Італію та назад , і ніхто з польських водіів не привезе ( якщо вже не привіз) до Польщі цю холеру ?
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Весь інформпростір засраний цим вірусом. Щось тут не так.
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