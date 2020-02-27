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 Росія має вплинути на бойовиків для дотримання перемир'я, - Євросоюз

Європейський Союз рішуче засуджує ескалацію насильства на Донбасі та закликає Росію забезпечити режим припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер, 27 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми рішуче засуджуємо таку збройну ескалацію та спроби наступу, оскільки вони демонструють відсутність прихильності до виконання Мінських домовленостей та заходів, узгоджених на "нормандському саміті" у грудні. Ми закликаємо сторони повністю дотримуватися своїх підтверджених зобов'язань. Зокрема, ми закликаємо Росію застосувати свій вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне виконання режиму припинення вогню", - заявили в ЄС з приводу збройної ескалації в районі Золотого 18 лютого.

У Євросоюзі також наголосили на необхідності добросовісного виконання зобов’язань в рамках Мінських домовленостей.

"Дотримання попередніх домовленостей є необхідною умовою для формування довіри та подальших кроків. У цьому контексті ЄС високо цінує конструктивний підхід України та закликає Росію діяти так само", - зазначається у заяві.

У ЄС підкреслили, що конфлікт на Сході України та незаконна анексія Кримського півострова "залишаються кровоточивою раною на європейському континенті з великою кількістю людських жертв, яка зростає щотижня".

"Нагальна необхідність покласти край цьому конфлікту є очевидною. У цьому контексті ми підкреслюємо важливість того, щоб цей конфлікт зберігався в центрі уваги міжнародної спільноти, зокрема ООН, як це було минулого тижня в Нью-Йорку. Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку міжнародних дипломатичних зусиль у рамках Нормандського процесу та Тристоронньої контактної групи", - сказано у заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178369
 
 
 Топ коментарі
 
Я не пойму, это дипломатический язык такой, или не они понимают, что там только 2 стороны рф и Украина, а боевики это фактически военнослужащие армии рф, выполняющие приказы командования.
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Россию должна... Евросоюзу ещё не надоело повторять то же самое в жопу дракона?
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Росія должна только Путену , більше вона нікому нічого нидалжна
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так масковия нистарана канфликта! Они это как мантру постоянно гудносят. Россия должна повлиять на боевиков для соблюдения перемирия, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6491
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Я не пойму, это дипломатический язык такой, или не они понимают, что там только 2 стороны рф и Украина, а боевики это фактически военнослужащие армии рф, выполняющие приказы командования.
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они знают это столько времени сколько и Беня(не наш но ваш)
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Россию должна... Евросоюзу ещё не надоело повторять то же самое в жопу дракона?
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Параша должна повлиять на парашу. В голове деятелей ЕС полная параша. Россию должна повлиять на боевиков для соблюдения перемирия, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6149
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Нада шото узбогаивающее над ними распылять...
От крыс, шоли...
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как повлиять? ведут войну не боевики, а расея.
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Лежу читаю...и слышу как в райне Красногоровки( ориентировочно) паРаша влияет...за последние пять минут три взрыва....тяжелые...
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Да. прошло всего шесть лет. Ждите, лет через 10, когда подохнет Пуйло - тогда и повлияет.
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б*же, да Бундесвер сам один бы раскрошил эту заразу за 2 недели.
"призывают" они, хорошо хоть уже Рашка признана страной-террористом, или нет еще? Ну да, отбой.
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Зачем влиять? Они непосредственно Кремлю подчиняются. Там достаточно приказа.
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***** сам на себе повинен "повлиять" - ще глибоке "занепокоєння" не забудьте висловити дебіли!!!
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а якщо не вплине, то що?росія так буде довго гнити бо європа бальзамує її.
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