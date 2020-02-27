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 У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони. ФОТО

Державне оборонне замовлення у 2020 році передбачає закупівлю для армії мобільних комплексів банно-прального обслуговування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони 01

"Для покращення побутових умов особового складу ЗС України, впродовж поточного року очікується постачання з промисловості ще 21 одиниці мобільних банно-пральних комплексів. Крім того, планується завершити випробування нового зразка мобільного банно-прального модуля", - повідомив начальник управління забезпечення технічними засобами та майном Центрального управління речового забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Вознюк.

У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони 02

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У 2020 році для ЗСУ закуплять 21 мобільний банно-пральний комплекс, - Міноборони 03

За його словами, банно-пральні комплекси відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам та дозволяють військовим на передовій випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися. Вони розміщені на шасі автомобіля КрАЗ з причепом, та мають два відділення: лазневий модуль з душовою кімнатою й відділення для прання, сушіння і прасування натільної білизни й одягу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178368
 
   
 Топ коментарі
 
конечно закупить например 21 ракетный комплекс "Нептун" было бы круче . но с другой стороны и стираться бойцам тоже где то надо В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1529
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Очень важная информация. Сообщите ещё сколько туалетной бумаги будет закуплено.., дебилы.
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Льогкім двіженієм рукі баня прєвращаєтся в душегубку для іхтамнєтов і сочуствующім ім граждан.
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Это хорошо. А сколько ракетных комплексов для сдерживания агрессора?
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Льогкім двіженієм рукі баня прєвращаєтся в душегубку для іхтамнєтов і сочуствующім ім граждан.
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теперь распятые ихтамнэты будут в постиранных трусиках ..... каратэлі мі ілі нєт ? ответ для лучшей жизни іхтамнєт!
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Очень важная информация. Сообщите ещё сколько туалетной бумаги будет закуплено.., дебилы.
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https://interfax.com.ua/news/general/426639.html

прошло три года. Количество бригад уменьшилось или некоторые недостойны?
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Їх просто далі в 2 рази більше стало. Бригади нові сформували, но мобільних комплексів більше не стало. Ось тепер докуповують.
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Судя по фото, лепили на скорую руку, мозги в процессе не участвовали.
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А шо там ліпити? Морський контейнер заповнили начинкою і всьо.
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Вроде перемога, но по комментам = чуть ли не сдались целой бригадой, Порох/Зеля, шоштытворишьто???777
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конечно закупить например 21 ракетный комплекс "Нептун" было бы круче . но с другой стороны и стираться бойцам тоже где то надо
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это не бойцам, это монике. Чтоб куда бы она не приехала, то везде можно было свои портки потерпевшего постирать.
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Эти банно-прачечные комплексы были предложены Кразом еще в 2016 году - но МО отказалось.
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