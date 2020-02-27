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Все про:армія РФ (2025) Гайко Маас (107)

 Німеччина звинуватила армію РФ у військових злочинах в Сирії

Німеччина закликає владу Башара Асада та російських військових як сторони конфлікту припинити бомбардування об’єктів цивільної інфраструктури в Сирії, що є військовим злочином.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи 27 лютого на засіданні РБ ООН, присвяченому ситуації в Сирії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина закликає сирійський режим і Росію припинити ігнорувати факти. Як сторони конфлікту, вони зобов'язані захищати цивільне населення, натомість вони бомбардують цивільну інфраструктуру, таку як лікарні та школи", - заявив Маас.

Він підкреслив, що заходи боротьби з тероризмом "нікого не звільняють від дотримання міжнародного гуманітарного права".

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"Напади на мирне населення - це військові злочини. І відповідальні повинні нести відповідальність", - підкреслив німецький міністр.

Він також розкритикував блокаду Ради Безпеки у питанні Сирії.

"Поки ми сидимо тут, 3 мільйони цивільних в Ідлібі бояться за своє життя, 80% з них - жінки і діти", - сказав політик.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178367
 
   
 Топ коментарі
 
Не відволікайтеся панове, закінчуйте будівництво Норд Стріма..
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Забыл упомянуть, что это делается за немецкие деньги вырученные от продажи газа.
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Да хуйлу плевать на это....они у себя в паРаше Грозный с землей сравняли...и пох им было на женщин и детей...
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Ты уже вылечись от этой фигни. саблич тоже 6 букв.
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Да ***** плевать на это....они у себя в паРаше Грозный с землей сравняли...и пох им было на женщин и детей...
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Их там чечены сначала самих на кизяк раскатали... Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии - Цензор.НЕТ 3327
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Дома в Мацкве само ***** и подорвало. Это и послужило формальным поводом для второй чеченской войны. ***** любит убивать мирных жителей, как бы борясь с террористами. Ничего нового.
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Не відволікайтеся панове, закінчуйте будівництво Норд Стріма..
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Це ще взволнованность, чи вже озабоченность?
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Во как о Сирии беспокоятся, а в Украине так и не видят росиянских войск и их военных преступлений.
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Забыл упомянуть, что это делается за немецкие деньги вырученные от продажи газа.
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По возмущались , озаботились , ну да и Ладно . россияне заблокируют любую резолюцию и по любому вопросу .Они будут тупо блокировать и целый год будите сидеть в ООН и не решите ни одного вопроса.
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Население планеты около 7 млрд. Кацапов всего то около 90 млн.. Почему они могут что то там блокировать в ООН представляя ничтожное меньшинство? От того что у них 1,2% мировой экономики или ЯО? Как то не правильно.
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После войны 1945 года некоторые страны получили Блокирующий пакет , в том числе и россия. Да времена меняются и это не справедливо.
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Ахах, к гуманности кремлевского упыря призывает, ой умора
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Это риторически. Потом ткнут мордой и скажут ковыряя носком пол - ну мы просили по человечески... ну вот теперь и выгребайте.
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Один Эрдоган борется как надо и озабоченность его Сильна . К стати у него сегодня день рождения . Удачи в его Благородном Деле.
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В основном потому, что такой же подорванный, как *****. Но пока это ожиревшим европейцам на пользу.
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Xotiabi PVO dali turkam a to samolioti ruskije razbusovalis a u nix netu s kem ix sbyt daze Buk im ocen progodilsia v dani moment
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Nado Germaniji vesti sankciji rosiji.Eto oni mozet zdelat i ne dlia fona a realno serioznyje.Vse bezency s Siriji toze pervuju ocered v Germaniju prijedet takze
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А шде Минобороны Германии то?.... ой, там ваще бабка какая-то..... Гинденбург щас делает вот так: Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии - Цензор.НЕТ 6802 Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии - Цензор.НЕТ 6032 Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии - Цензор.НЕТ 2448
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И ответственные должны нести ответственность Источник: https://censor.net.ua/n3178367\\\\\\

ммм, прикольно перевели с прикола на прикольные приколы...
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***** сказал, ***** сделал. за спинами женщин и детей.
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ИНТЕРЕСНО А ЕСЛИ ***** РЕШИТ БОМБАРДИРОВЩИКАМИ РАЗХРЕНАЧИТЬ ЛАГЕРЬ И СКАЖЕТ ЧТО ТАМ ПРЯТАЛИСЬ ТЕРРОРИСТЫ, ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ? НУ СОБЕРУТ СБ ООН А ТАМ ******* НАЛОЖАТ ВЕТО И ЧТО ТОГДА?
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сглотнули ЮО, Украину - глотайте и Сирию....
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Тысячи детей Россия убила в Сирии , а Германия только проснулась, когда в их дом постучался вирус. Придется ответить сполна за эти тысячи детских жизней.
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"Он подчеркнул, что меры по борьбе с терроризмом... Источник: https://censor.net.ua/n3178367"
О,що я чую від МЗС ФРН .. Як міжнародний терорист "РФ" може боротися сам з собою?Ось вони вади демократії,формальність,декларативність,змагання грошових мішків.
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А в Україні армію рф ніхто не хоче звинуватити у військових злочинах? Чи Україна вам вже не в моді? Кляті шайзе!
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Еще турецким союзникам на заметку, сейчас кремль начал компанию против Эрдогана в соцсетях. Левые ботаккаунты под видом турков или др. (или выкупленные у реальных людей аккаунты) выражают недовольство Эрдоганом на турецком и английском языках, сеют панику, кричат что это Эрдоган во всем виноват, начал войну такой сякой, и враг не в москве а в Анкаре. То же самое они делали и против Порошенко. Эта ольгинская зараза очень опасная и подлая, будьте бдительны.
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Ты так вовремя им рассказал... Расскажи еще
- Турция 6 букв
- Анкара 6 букр
-Раджеп 6 букв....
Иди лечись (лечись тоже 6 букв)
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