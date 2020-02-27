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Матеріали за темою:
Все про:фейк (225) Зоряна Скалецька (98) COVID-19 (362)

 Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом"

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростовує поширювану телеграм-каналами інформацію про нібито випадки захворювання коронавірусом в Україні.

Про це міністр написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали поширювати "інформацію" про нібито підтверджений факт зараження вірусом COVID-19 в Україні. Це не відповідає дійсності", - написала Скалецька.

"Станом на 18:00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом. Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. У разі необхідності отримаємо ще більше", - додала вона.

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Глава МОЗ нагадала, що інформаційна гігієна не менш важлива, ніж санітарна.

"Тому зберігайте спокій, мийте руки, виконуйте рекомендації ВООЗ і не витрачайте часу на інформаційні смітники.

Будьте здорові!", - підсумувала міністр.

Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178366
 
 
 Топ коментарі
 
Чтобы небыло зарегистрированных случаев, надо просто перестать их регистрировать
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Артём Дерягин



В одном из испанских борделей ввели 14-дневный карантин из-за подозрения на коронавирус. Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из них 86 клиентов. По окончанию карантина многих будет ждать сюрприз, потому что к борделю уже начали подтягиваться жены и подружки клиентов.
Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 7127
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Якщо не робити аналізи то ніхто ніколи не дізнається чи є в нас хворі на коронавірус! Потрібно було ввести практику обов'язкової перевірки всіх померлих від грипу на наявність коронавірусу! Всіх хто контактував з померлими від грипу потрібно обов'язково перевірити на наявність коронавірусу, таких випадків в Україні - десятки, отже 900 тестів розійдеться за тиждень!
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А вам є чим фіксувати? Чи депутати всі пробники з Кабміном розібрали по карманах?
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Чтобы небыло зарегистрированных случаев, надо просто перестать их регистрировать
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COVID В Україні він також буде а може вже і Є

https://www.dw.com/uk/epidemioloh-pro-spalakh-koronavirusu-v-italii/a-52547137
Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія
...
У подібній ситуації важливо правильно вибрати момент для переходу від спроб обмежити поширення вірусу до боротьби з епідемією. Не варто впадати в ілюзію, що якусь окремо взяту країну можна навіки захистити від подібної інфекції. У випадку з коронавірусом це, ймовірно, не вдасться. Рано чи пізно з цим типом коронавірусу зіткнуться всі країни в північних широтах. І все ж на початковому етапі є сенс спробувати потягнути час - аби підготувати лікарні та системи раннього оповіщення і більше дізнатися про вірус, аби краще реагувати на його спалах.
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Идет классическая подготовка фальсификаций. Тест-системы выдаваться на места не будут. На местах, только отдельным пациентам, будут браться анализы и отправляться в ЦОЗ.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
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Самое главное отличие развивающейся в Европе эпидемии COVID-19, на который указывают большинство источников - отсутствие отслеживаемых эпидемических цепочек к предыдущим центрам заражения. Две трети европейских случаев не имеют связи с азиатскими центрами заболевания.
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Так нельзя узнать. Это же грипп. Мало того это вирус, а вирусы мутируют скоты такие.
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Скорпман Y, ну хоть ти, таваріщь дарагой, пасавєтуй, что же нам дєлать? Памірать? Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом" - Цензор.НЕТ 1430 Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом" - Цензор.НЕТ 7303
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Скажи, то что ты написал, откуда эти сведения ? Можешь дать ссылку ? Сдается, что ты просто провокатор и стараешся своей ложью вводить людей в заблуждение. Или ты готов мотивированно ответить за свои слова о подготовке фальсификаций со стороны властей ? Или когда тебя серьезно спросят, завертишь задницей ?
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Якщо не робити аналізи то ніхто ніколи не дізнається чи є в нас хворі на коронавірус! Потрібно було ввести практику обов'язкової перевірки всіх померлих від грипу на наявність коронавірусу! Всіх хто контактував з померлими від грипу потрібно обов'язково перевірити на наявність коронавірусу, таких випадків в Україні - десятки, отже 900 тестів розійдеться за тиждень!
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Что у вас с логикой не того. Если умерли от гриппа то при чём тут короновирус?
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Имеется ввиду, что учитывая количества пробников, и количество умерших от гриппа (их около 38) то этих тестов хватит проверить только их на случай, если они умерли не от гриппа а от короновируса, никто ведь не знает, точно ли от осложнения гриппа они умерли, тестирование не проводилось, поскольку нечем.
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Что то опять не совпадает 38 случаев и 900 проб? Как не хватит? И с чего вы взяли что никто не знает от чего они умерли? С такой логикой и погибших в аварии нужно проверять на короновирус, вдруг умер от него а под машину просто упал?
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Я тебе 38 в пример поставил, как не проверенный факт, а не 900 на 38. Какое отношение человек погибший в аварии имеет к вирусному заболеванию? Где логика? Симптомы похожи на ослажненный грипп, учитывая нашу медицину, никто не углублялся с вопросом.
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Что то опять не понятно: так хватит тестов или нет проверить 38 случаев? К вирусному заболеванию погибший в аварии не имеет отношения, точно так же как и умерший от гриппа к короновирусу. Или всё таки имеет: и там и там умерли? Про симптомы сильно притянуто. Всё таки проводят исследования и определяют тип гриппа.
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Тотальная борьба с логикой? речь не о 38, на них тестов хватило бы, если бы они на момент их смерти были, речь о других с тяжелой формой гриппа, на которых не хватает тестов. Тесты в области не отправлены и не собираются отправлять из за малого количества, отправили на Западную Украину для приезших на всякий случай, на этом все, нет их больше в других областях и не было, чтобы проверить те 38 погибших, которые могли заразить других. Разница между смертью в аварии от удара и смертью от гриппа, симптомы которого похожи на коронавирус ты считаешь одним и тем же?
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Не боритесь с логикой! Это вы заявляете о что умерли от гриппа, но надо проверить на короновирус. Если умерли от гриппа то это установлено! Эти сведения что больницы завалены осложнениями с гриппом откуда и откуда что их не проверяют? Ну и остальные сведения что проверять будут только на Западной?
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Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом"

...После мирного дня трудового спи спокойно, родная страна.
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Артём Дерягин



В одном из испанских борделей ввели 14-дневный карантин из-за подозрения на коронавирус. Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из них 86 клиентов. По окончанию карантина многих будет ждать сюрприз, потому что к борделю уже начали подтягиваться жены и подружки клиентов.
Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 7127
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До мусульманского рая еще далековато. Там правоверным выдают по 72 девственницы на каждого.
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Цей вiрус до нас i в дверi не постука. Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 9407
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Уточните пожалуйста:
нет "ни одного зафиксированного факта"

или нет "заболевания коронавирусом"?
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надо просто перестать регистрировать
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правильнее, надо не начинать их регистрировать!
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опровергает распространяемую телеграм-каналами информацию о якобы случаях заболевания коронавирусом в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3178366

Заперечення це головний радянський принцип Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом" - Цензор.НЕТ 6315
Нащо вирішувати проблеми як що їх немає, а люди як що і будуть помирати, то буде звичайний грип, все просто і безкоштовно.
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ТУПАЯ ЭВГЛЕНА ЗЕЛЕНАЯ ИЗ СТАИ ПРОСТЕЙШИХ КЛОУНОВ - АМЁБ !
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Таваріщь Пукін, єнто панятно, а шо ж нам дєлать таперіча, памірать? Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом" - Цензор.НЕТ 7438 Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом" - Цензор.НЕТ 9162
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Теперь давление на ЦОЗ еще больше возрастет. А руки таки мойте.
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Иранцы советуют засовывать шарик из овечий шерсти в анус. Может помощи не много, но приятно.
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ну так они же братья кацапам, а чте еще и куда могли бы посоветовать то?
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В нашій країні любий пересічний громадянин знає, що хворіти не можна. Тому і живуть.
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Для профилактики и защиты от гриппа и прочих ОРВИ рекомендую каждое утро при умывании или принятии душа, после того как намылите руки, голову и т.д. мизинцем с мыльной пеной смазать обе ноздри изнутри мыльной пеной. Не щиплет совершенно, но создает защитную пленку. Не знаю уж совпадение или нет, но делаю так много лет во время риска заболеваний и ни разу гриппом не болел. Этот рецепт прочитал много лет назад в каком-то журнале во времена СССР. Кроме того ноздри изнутри можно смазывать такими мазями как Виферон или Оксалин. Здоровья вам.
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Хоть одному больному провели тест на короновирус????
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"Основная проблема современной украинской власти - это то, что Зеленский уже понял, куда попал, перегрузился информацией и обязанностями, устал и делегировал управление страной окружению. А у них ни опыта, ни компетенций, ни совести"
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За те всі минулі "власті с опитом, компєтєнцієй і совєстью" так "науправлялі", що до нині відкашлятися не можемо.
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Выходит Скалецкая через десять дней из санатория, а вокруг дымятся машины, разрушенные дома и ни одной живой души.
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А Скалезкая вообще может отличить термометр от кружки ЭСМАРХА ?
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Ведь она сказала как есть - нет ни одного зафиксированного факта, это не значит что нет заряжённых или больных да и что нет умершие от этого вируса, а только то что нет зарегистрированных
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Вопрос времени, медицина бесполезная. Все равно, какая то БЛ......... завезет, не взирая, какая у нас власть.
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Совок повернувся в Україну. Знадобилось менше року, щоб зелена шобла-грьобла повернула країну взад.

Сподіваюсь, що у нас ще є чесні лікарі, які будуть інформувати суспільство про летальні випадки та захворювання. В еру Інтернету дуже важко приховати такі важливі для життя людей факти. На Звєздецьку надії немає, вона неадекватна, тому й сидить там де її не повинно бути.
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іренка, навіть не сподівайся, чесні лікарі закінчилися після того, як останній професійний президент втратив владу. Сумно, але за чотири роки, які залишились до приходу "власті праффєссіаналав" ми всі помремо... Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом" - Цензор.НЕТ 1928
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Дурепа сидить в лікарні на Інтернеті відбиває «фєйкі». Вона точно міністр?
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Ну, якщо так каже Скалєцкая- то я спокійний.
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неправда. в нових санжарах, микулинцях та винниках факт розповсюдження коронавіруса мозку зафіксовано.
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В Санжарах в оскаженілих виявили більш страшний вірус під назвою "Петя".
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Ти останні дев'ять місяців був у комі чи в декреті?

Альо! Петро вже не президент! Санжари голосували за бубочку бо у них ЗЕ головного моску.
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Ну да,ну да заболевших нет. А как с умершими хоронить или кремировать?
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Не вірус у вигляді корони потрібно фіксувати, а оскаженілих порохотягів в гамівну сорочку, адже такий масовий психоз міг викликати лише вірус "Петя".
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Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, заразность (т.н. базовое репродуктивное число, R0) COVID-2019 составляет 4,3. Это означает, что каждый заболевший потенциально способен заразить в среднем чуть более четверых человек. Есть, впрочем, и другие оценки - от 2,8 до 6,5. Расхождение объясняется тем, что вирус новый, и достаточной статистической базы по нему пока нет. Для сравнения, R0 для кори составляет 12-19. Для полиомиелита или краснухи R0 обычно составляет 5-7. Для гриппа - 2-3.

Одним из наиболее неприятных особенностей COVID-2019 (впрочем, далеко не уникальной) является то, что человек может быть распространителем вируса, ещё не имея его клинических симптомов. То есть, человек, подхвативший заразу, некоторое время внешне будет совершенно здоров, но при этом сможет распространять инфекцию. Именно из-за этого свойства уханьского коронавируса его, вероятно, и не удалось сдержать в пределах первоначального очага.

Насколько опасен новый вирус? В литературе можно встретить оценку смертности в 2 %. По последним данным ВОЗ (27 февраля), всего в мире заразились COVID-2019 81 тысяча человек, из них скончались 2918 человек, что даёт показатель смертности примерно в 3 %. У упомянутой выше кори уровень смертности 3 %, у гриппа - в среднем 0,2 %. Обычная пневмония имеет показатель смертности в 4 %, холера - 24 %, туберкулёз - 37,5 %, лихорадка Эбола - до 70 %. У "старшего брата" COVID-2019, коронавируса SARS-CoV, вспышка которого произошла также в Китае в 2003-м, уровень смертности составлял порядка 9 %.

Иными словами, COVID-2019 является далеко не самым убийственным из всех известных инфекционных заболеваний, но и безобидным его не назовёшь. А с учётом достаточно высокой заразности, о которой мы говорили выше, его можно действительно признать достаточно серьёзным поводом для тревоги.
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