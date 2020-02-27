 Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом"

Про це міністр написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали поширювати "інформацію" про нібито підтверджений факт зараження вірусом COVID-19 в Україні. Це не відповідає дійсності", - написала Скалецька.

"Станом на 18:00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом. Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. У разі необхідності отримаємо ще більше", - додала вона.

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Глава МОЗ нагадала, що інформаційна гігієна не менш важлива, ніж санітарна.

"Тому зберігайте спокій, мийте руки, виконуйте рекомендації ВООЗ і не витрачайте часу на інформаційні смітники.

Будьте здорові!", - підсумувала міністр.