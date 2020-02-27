 Скалецька спростовує фейки про COVID в Україні: "немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом"

Про це міністр написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали поширювати "інформацію" про нібито підтверджений факт зараження вірусом COVID-19 в Україні. Це не відповідає дійсності", - написала Скалецька.
"Станом на 18:00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом. Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. У разі необхідності отримаємо ще більше", - додала вона.
Глава МОЗ нагадала, що інформаційна гігієна не менш важлива, ніж санітарна.
"Тому зберігайте спокій, мийте руки, виконуйте рекомендації ВООЗ і не витрачайте часу на інформаційні смітники.
Будьте здорові!", - підсумувала міністр.
https://www.dw.com/uk/epidemioloh-pro-spalakh-koronavirusu-v-italii/a-52547137
Епідеміолог про спалах коронавірусу в Італії: Повний захист від вірусу - ілюзія
...
У подібній ситуації важливо правильно вибрати момент для переходу від спроб обмежити поширення вірусу до боротьби з епідемією. Не варто впадати в ілюзію, що якусь окремо взяту країну можна навіки захистити від подібної інфекції. У випадку з коронавірусом це, ймовірно, не вдасться. Рано чи пізно з цим типом коронавірусу зіткнуться всі країни в північних широтах. І все ж на початковому етапі є сенс спробувати потягнути час - аби підготувати лікарні та системи раннього оповіщення і більше дізнатися про вірус, аби краще реагувати на його спалах.
В такой ситуации, под таким давлением, ЦОЗ никогда не выдаст положительный результат.
...После мирного дня трудового спи спокойно, родная страна.
Артём Дерягин
В одном из испанских борделей ввели 14-дневный карантин из-за подозрения на коронавирус. Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из них 86 клиентов. По окончанию карантина многих будет ждать сюрприз, потому что к борделю уже начали подтягиваться жены и подружки клиентов.
нет "ни одного зафиксированного факта"
или нет "заболевания коронавирусом"?
Заперечення це головний радянський принцип
Нащо вирішувати проблеми як що їх немає, а люди як що і будуть помирати, то буде звичайний грип, все просто і безкоштовно.
Сподіваюсь, що у нас ще є чесні лікарі, які будуть інформувати суспільство про летальні випадки та захворювання. В еру Інтернету дуже важко приховати такі важливі для життя людей факти. На Звєздецьку надії немає, вона неадекватна, тому й сидить там де її не повинно бути.
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Альо! Петро вже не президент! Санжари голосували за бубочку бо у них ЗЕ головного моску.
Одним из наиболее неприятных особенностей COVID-2019 (впрочем, далеко не уникальной) является то, что человек может быть распространителем вируса, ещё не имея его клинических симптомов. То есть, человек, подхвативший заразу, некоторое время внешне будет совершенно здоров, но при этом сможет распространять инфекцию. Именно из-за этого свойства уханьского коронавируса его, вероятно, и не удалось сдержать в пределах первоначального очага.
Насколько опасен новый вирус? В литературе можно встретить оценку смертности в 2 %. По последним данным ВОЗ (27 февраля), всего в мире заразились COVID-2019 81 тысяча человек, из них скончались 2918 человек, что даёт показатель смертности примерно в 3 %. У упомянутой выше кори уровень смертности 3 %, у гриппа - в среднем 0,2 %. Обычная пневмония имеет показатель смертности в 4 %, холера - 24 %, туберкулёз - 37,5 %, лихорадка Эбола - до 70 %. У "старшего брата" COVID-2019, коронавируса SARS-CoV, вспышка которого произошла также в Китае в 2003-м, уровень смертности составлял порядка 9 %.
Иными словами, COVID-2019 является далеко не самым убийственным из всех известных инфекционных заболеваний, но и безобидным его не назовёшь. А с учётом достаточно высокой заразности, о которой мы говорили выше, его можно действительно признать достаточно серьёзным поводом для тревоги.