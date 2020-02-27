 Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, про це іранському інформагентству IRNA повідомила радниця віцепрезидентки Феріба Ібтіхадж.

За її словами, тести на коронавірус COVID-19 в Ебтекар дали позитивний результат. Ібтіхадж зазначила, що Ебтекар перебуває під карантином у себе вдома.

Все оточення віцепрезидента здало тести на наявність коронавірусу нового типу, результати будуть відомі в суботу, 29 лютого.

Також повідомляється, що колишній посол Ірану в Ватикані 81-річний Хаді Хосровшахі помер від коронавірусної інфекції.

Читайте також: Кількість заражених коронавірусом у світі, не враховуючи материковий Китай, перевищила 2,4 тис. осіб, 37 - померли

Згідно з напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, 81-річний священнослужитель помер у лікарні в Ірані.

Нагадаємо, що Іран - одне з трьох нових вогнищ епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 разом з Італією і Південною Кореєю. Станом на 27 лютого, кількість загиблих від коронавірусу в країні становила 26 осіб, у 245 іранців підтвердили наявність COVID-19.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився заступник глави міністерства охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі.