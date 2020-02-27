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 Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього

Віцепрезидентка Ірану Масуме Ебтекар заразилася коронавірусом нового типу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, про це іранському інформагентству IRNA повідомила радниця віцепрезидентки Феріба Ібтіхадж.

За її словами, тести на коронавірус COVID-19 в Ебтекар дали позитивний результат. Ібтіхадж зазначила, що Ебтекар перебуває під карантином у себе вдома.

Все оточення віцепрезидента здало тести на наявність коронавірусу нового типу, результати будуть відомі в суботу, 29 лютого.

Також повідомляється, що колишній посол Ірану в Ватикані 81-річний Хаді Хосровшахі помер від коронавірусної інфекції.

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Згідно з напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, 81-річний священнослужитель помер у лікарні в Ірані.

Нагадаємо, що Іран - одне з трьох нових вогнищ епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 разом з Італією і Південною Кореєю. Станом на 27 лютого, кількість загиблих від коронавірусу в країні становила 26 осіб, у 245 іранців підтвердили наявність COVID-19.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився заступник глави міністерства охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178364
 
 
 Топ коментарі
 
Нифига себе...коронавирус результативнее ракетного удара с беспилотника. Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 6982
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молодой кокаинист тоже рискует
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Бля... Бубочке бы такое приключение!
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Бубочка молодой, а вот Пете надо поостерегаться, опасный возраст, тягают по допросам, а там один бог знает что у них.
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Сам сказал, молодой, кокаинист, риск минимальный. Поражает пожилых с диабетом, с дыхательными органами и далее. Это уже не риск, можно сказать - КРАНТЫ. Как то так. Это реалии. Тут уже не до смеха и деньги не помогут на данном этапе.
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Поражает... с дыхательными органами и далее...

кто тебе рассказал брехню про то, что ОН кокаин через жопу вдыхает ?
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Вдыхать можно по разному и что хочешь, главное не болеть. вы что там на пару принимаете, что трудно доходит.
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А ты знаешь как жопой кокаин вдыхать? Тебе срочно к бубочке нужно! Расскажешь ему как безопасно дорожки нюхать. Социальный лифт тебя поднимет до окружения президента. Он на пианино играть будет, а ты будеш с прищепкой на носу играть на тромбоне. Будите у рыгов и в Кремле пользоваться спросом.
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Советы мне давать ты еще не дорос. Мне с таким долб........ м общаться не интересно.
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Да ты не переживай за пожилых с диабетом! Пожелание было именно бубочке приобрести данный вирус. Кокаин, алкоголь и х.з. что там еще кроме ватной головы как ни странно помогли бы Украине и как не печально - тебе тоже.
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Есть пословица, не желай смерти другому, может она и к тебе не придет. Циничные вы, молодежь. Жаль вас. Вы уже душой мертвы.
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Я аж перекрестился. Ужас какой. Угрожать потерпевшему главнообманывающнму. Как по мне, то бубочка пусть лучше сдохнет сам, чем из-за него прольётся кровь. Это первое. Мне твои пасквили с порицаниями моих божественных пожеланий в отношении русского скомороха как-то до одного места, я не для капитуляции 6 лет по полям шастал, жил в болоте, жопу подставлял. 54... Это год рождения или возраст? Если возраст - то это ты щегол малолетний. Если год - дыши аккуратно, а то вирус бродит, а он такой... Ты же сам писал. Будешь кашлять - придется кипу двухсоткой прибивать. Прямо каламбур получился: двухсоткой задвухсотить. Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього - Цензор.НЕТ 4684
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К Алексеевичу говно не липнет, сколько его не обмазывал Зеленский, а вот сам Зеленский в говне, которое лил на Президента тонет вместе со своими слугами, потому что как оказалось, самое лучшее, что умеет делать Зеленский, так это публично своим йухом играть перед своими родителями и детьми на пианино.
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Понимаю тебя, но тут такое не проконает.
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Ты как профессиональный тролль или режиссер 95 квартала: все посты пишешь с двойным толкованием, что бы потом можно было увести разговор в нужное для тебя русло. Оставь свой конкурс капитанов для зебобиков. У них интеллекта - абсолютный ноль, ты с ними в общении будешь доминировать. Разве что ты любитель пообтекать дерьмецом.
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сам то ты понял, что написал? Я нет. Видно, что ты сострить хотел, но получилось как-то туповато.
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Порошенку 55, Бубочькє 43.
Прмо аж така різниця.
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Диабетики в зоне риска. Это серьезно, без приколов. Так шо вы ПоПА берегите.......
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та кроме нас миллиардера и некому )))
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Тю, а вы же на всех углах кричали, что уже не миллиардер. Я аж испереживался..... Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього - Цензор.НЕТ 6348
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А Вы берегите ВАЗ. Бывает, что они и через несколько лет разваливаются.
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Но выглядит на все 65, я не злорадствую и не желаю ему такого, по человечески.
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Нифига себе...коронавирус результативнее ракетного удара с беспилотника. Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 6982
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Бамбарбия, киргуду. Он говорит, что если вы откажитесь, они вас зарэжут. Шутка. (С) Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 9915
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вот это и подозрительно как будто он выбирает себе жертв
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сто пудов з пенсійним фондом звязано .молодим спід а старим коронний - тільки вмирайте Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него - Цензор.НЕТ 5289
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тобто пенсійні фонди всіх країн скинулися
і замовили ?
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ну по результатах статистики 70 і старші без варіантів , а дітки легко переносять
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Це хтось вирішив собі що занадто багато пенсів на планеті..
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да, жесть. когда до нас эта фигня дойдет?
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В каждом начале столетия, начиная с 1220 года Планета Земля борется за свое существование и за свою жизнь с облепившими её, планету, страшными микробами под именем "человек".
И тогда Планета Земля, что-бы защититься от человеческого вируса во всём мире заразила людей "гриппом Испанкой".
В 1918 году прошлого солетия "Испанским гриппом" было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты.. Умерло 100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли.Так шо не бздите, може лично нас и пронесет.
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Интересно, шо там в КНДР сейчас творится. Хотя в принципе и так это страна-изолятор.
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Да у них граница закрыта...и никто туда- сюда не шастает....
А вот что творится в паРаше....в Сибире...где китайцы через одного...вот это действительно интересно...
Но паРаша молчит...как рыба об лед...
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Севкорея активно торгует с Китаем. Их медицина говно и недоедание хроническое - трупы будут лежать на дорогах.
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Но Мир об этом узнает уже потом. Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього - Цензор.НЕТ 5276
А сейчас они побеждают США, летают на Солнце и выигрывают чемпионаты Мира. Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього - Цензор.НЕТ 769
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Корейцы всё прекрасно понимают. Разговоры на кухнях как было в СССР.
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Да вот как-то на результат это понимание нифига не влияет.
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есть какая-то пезтня про птиtsбез преград
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Я почему то сразу подумал про иран. Китай много шума, а вирус был для ирана. Имхо
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