 Віцепрезидентка Ірану заразилася коронавірусом, а колишній посол помер від нього

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу, про це іранському інформагентству IRNA повідомила радниця віцепрезидентки Феріба Ібтіхадж.
За її словами, тести на коронавірус COVID-19 в Ебтекар дали позитивний результат. Ібтіхадж зазначила, що Ебтекар перебуває під карантином у себе вдома.
Все оточення віцепрезидента здало тести на наявність коронавірусу нового типу, результати будуть відомі в суботу, 29 лютого.
Також повідомляється, що колишній посол Ірану в Ватикані 81-річний Хаді Хосровшахі помер від коронавірусної інфекції.
Згідно з напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, 81-річний священнослужитель помер у лікарні в Ірані.
Нагадаємо, що Іран - одне з трьох нових вогнищ епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 разом з Італією і Південною Кореєю. Станом на 27 лютого, кількість загиблих від коронавірусу в країні становила 26 осіб, у 245 іранців підтвердили наявність COVID-19.
Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився заступник глави міністерства охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі.
кто тебе рассказал брехню про то, что ОН кокаин через жопу вдыхает ?
Прмо аж така різниця.
і замовили ?
И тогда Планета Земля, что-бы защититься от человеческого вируса во всём мире заразила людей "гриппом Испанкой".
В 1918 году прошлого солетия "Испанским гриппом" было заражено около 550 миллионов человек, или 29,5% населения планеты.. Умерло 100 млн человек или 2,7-5,3% населения Земли.Так шо не бздите, може лично нас и пронесет.
А вот что творится в паРаше....в Сибире...где китайцы через одного...вот это действительно интересно...
Но паРаша молчит...как рыба об лед...
А сейчас они побеждают США, летают на Солнце и выигрывают чемпионаты Мира.