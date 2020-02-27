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 Політика України
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 На Донбасі знову зафіксовано російські РЕБ для глушіння безпілотників ОБСЄ, - Цимбалюк

Виявлення Місією ОБСЄ на Донбасі новітніх російських комплексів радіоелектронної боротьби свідчить про продовження зусиль Росії з "глушіння" безпілотників СММ та перешкоджання її роботі на окупованих територіях.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неважко зрозуміти, чому російська сторона настільки категорична у своєму небажанні повертати контроль над кордоном уряду України. Якщо це буде зроблено, то російське важке озброєнням та системи озброєння не зможуть надходити в Україну. І тут я хочу звернути вашу увагу на нещодавнє виявлення Спеціальною моніторинговою місією трьох комплексів радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синиця" та РБ-636 "Свєт-КУ") та активну радіолокаційну станцію (1РЛ134 "Дунай") біля окупованої Росією Вербової Балки", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що використання таких систем "глушіння" сигналів БПЛА Місії ОБСЄ у поєднанні з залякуванням спостерігачів для запобігання запуску ними міні-БПЛА "залишається важливим елементом триваючих зусиль Росії щодо перешкоджання діяльності СММ в окупованих районах Донбасу".

Окремо очільник української місії при ОБСЄ вказав на обмеження свободи пересування спостерігачів ОБСЄ на окупованих територіях. Так, згідно з даними СММ, з початку року Місія зазнала "обмеження своєї свободи пересування 169 разів, в тому числі 163 рази у непідконтрольних уряду районах".

Читайте також: Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178363
 
 
 Топ коментарі
 
«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.

Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.

Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.

В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.

Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.

Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.

С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.

Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.

На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.

Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.

Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.

Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.

Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.

Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.

Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.

Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».

Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.

Татьяна Худякова.

.
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Анатолий Штирлиц



Їхтамнєт в Сирії жаліється що його танчик підбили. А про те що він робить в Сирії не каже нічого так як і скільки дітей та мирних мешканців вбили росіянє.


https://twitter.com/i/status/1233087386856366080
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«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.

Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.

Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.

В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.

Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.

Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.

С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.

Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.

На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.

Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.

Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.

Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.

Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.

Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.

Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.

Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».

Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.

Татьяна Худякова.

.
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Ну ,если Барыга, который торгует национальными интересами ради своей фабрики в Липецке Аденауэр, то вам нужно немножко выучить историю и помнить, что национальные лидеры, прежде всего личности, а не сопли и вопли.....
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Анатолий Штирлиц



Їхтамнєт в Сирії жаліється що його танчик підбили. А про те що він робить в Сирії не каже нічого так як і скільки дітей та мирних мешканців вбили росіянє.


https://twitter.com/i/status/1233087386856366080
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теперь местные парниковые газы до дыныры точно не долетят и развеюца где-нить над полтавой
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Нужно Заглянуть в Глаза РЭБ и увидить в нем Мир может только недальновидный человек. А редседатель ОБСЕ вернулся с россии и вдруг глушат беспилотники.Или наивность или предательство.Вообще то есть Вера в То , что что то делается , для защиты , что не знает Общество. Пока есть Надежда.А Пока поздравление Эрдогана с Днем Рождения и Удачи ему.
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а у вас нет маленких ракет, которые чётка на такой илучатель двигаеться?
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в ЗСУ є безпілотники -камікадзе які можна на РЕБ навести по зображенню та є сирійські Байрактари про застосування яких щось нічого не чути. (надіюсь їх використовують).
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Правильно и делают. А что это Россия защищает свою территорию с помощью ОБСЕ ???? Нет. А что защищает ОБСЕ в Украине?Украину ? Нет.Один пять лет соплями трусить, теперь другой не лучше.....
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ху*йня война, главное - маневры. тут важно не опоздать с отведением украинский войск, чтобы обдроченцы, ни дай Бог, не опоздали занять новый позиции.
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