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Все про:нагорода (588) Нємцов (116) Путін (16393) Росія (26576) вбивство (2084)

 У річницю вбивства Нємцова Путін присвоїв нагороду чеченському сенатору Геремеєву, якого згадується в матеріалах про вбивство

Сулейман Геремеєв - дядько Руслана Геремеєва, якого адвокати Нємцова називали організатором убивства опозиціонера.

Сенатор Сулейман Геремеєв нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" другого ступеня. Відповідний указ Путіна опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У тексті документа сказано, що Геремеєв отримує нагороду "за великий внесок у розвиток парламентаризму й активну законотворчу діяльність".

При цьому, як зазначає російський опозиційний телеканал "Дождь", за останні 5 років Геремеєв не вніс жодного законопроєкту.

Останні запропоновані ним проєкти закону датовано 2015 роком. Один із них повернули, оскільки він дублював існуючий проєкт, а інший - тому що він не відповідав вимогам регламенту. До цього сенатор виступав ініціатором ще п'яти законопроєктів, жоден із них не був прийнятий.

Сулейман Геремеєв став сенатором у 2009 році, до цього він працював радником, а потім помічником глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Геремеєва згадували в матеріалах справи про вбивство Бориса Нємцова, адвокати сім'ї опозиціонера наполягали на його допиті. Геремеєв доводиться дядьком Руслану Геремеєву, колишньому заступнику командира батальйону "Північ". Адвокати Нємцова називали Руслана Геремеєва організатором вбивства.

Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За звинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178362
 
 
 Топ коментарі
 
Хуйло открыто издевается и плюет на весь мир и его принципы. А вы с етим Выродком фашистским продолжаете договариваться. Запомните, Хуйло никогда не оставит Украину в покое и до конца будет пытаться ее уничтожить какой бы вы там договор или мир с ним не подписали. Хватит себя обманывать. Старый медведь-людоед не перестанет есть человечину
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У подонка своё чувство юмора...
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Дешевкам проще искать в глазах пуйла мир, чем признать собственную трусость и ущербность.
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***** открыто издевается и плюет на весь мир и его принципы. А вы с етим Выродком фашистским продолжаете договариваться. Запомните, ***** никогда не оставит Украину в покое и до конца будет пытаться ее уничтожить какой бы вы там договор или мир с ним не подписали. Хватит себя обманывать. Старый медведь-людоед не перестанет есть человечину
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Дешевкам проще искать в глазах пуйла мир, чем признать собственную трусость и ущербность.
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Навіщо ж ти цапа зґвалтував?
(і не кажи, нібито ще навесні тебе не попереджали, що Ослобородько поведе країну в пащу до цього ведмедя-людожера)
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по поводу медведя-людоеда я всегда вспоминаю "злой дух ямбуя" и "13 й воин".
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все просто не хотят помнить одно кредо: "Обычно добро борется со злом. Но в смутные времена безысходности злу может противостоять только другое зло". ((
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Добро, зло, понятия относительные. Более важно для развития человечества, устремленность в действии, или тупое , трусливое безделие. В первом случае достигаются результаты, во втором все идёт прахом...
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сегодня, речь не идёт о развитии. сегодня речь идёт о том что будет ли вообще будущее при таком развитии событий.
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Бушующее будет в любом случае, а каково оно будет, зависит от конкретных поступков людей.
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когда это мордовский пигмей ******** стал писаться с большой буквы?
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человеческие грани у моли уже давно отсутствуют.
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А нам ще довго чекати, коли Гіркіну дадуть Героя України?
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Украины вряд ли, малороссии скорее всего...
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Ребят, после того, как он назвал жен моряков "Курска", которые "она утонула" проститутками прошло уйма лет.
Он давно перестал стесняться.
Ребят, он сцал в глаза детям Беслана. Он похерил убитых в норд осте.
Он взошел на крови терактов, остановленных только схваченными местными людьми за руку в Рязани с мешками с сахаром.
Ребята, он не поленился поплевать на могилу Политковской (урожденной Мазепы).
Вы у ЭТОГО чела совесть ищете?
даж не смешно.
Каждый - и кто за Украину и кто против нее - для него даже не пешка. Пыль.
это вы по старой памяти думаете что он человек.

сместите точку отсчета.
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Грушникам которые убивали ядом за границами Макшании не забыл дать орденов? Вот и Немцов был врагом дохнущей макшанской империи. И я только за -даги, чечены - убивайте макак макшанских скоко можете. Ордена вас ждут.
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На рашке нет политической оппозиции, поле зачищено. Потому когда пуйло сдохнет, власть будут брать сильнейшие, прям как по Дарвину. При этом прольется море крови.
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не будет ни какой крови. русня очень серливая и у нее есть рабские гены. к кацапне просто выйдет какой нибудь барин и скажет кто у них будет новым *****.
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Это будет в конце, а перед тем поголовье кацапов сильно сократится.
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В связи с годовщиной смерти г-на Немцова скромно неупомянута украинская модель Анна Дурицкая, непосредственно присутствовавшая на месте гибели оппозиционного политика. От интересно, а как так сложилось, шо 55-летний дядька выгуливал 23-летнюю зачётную украинскую тёлу? Кто бы шо ни говорил, а пикантный моментик имел место быть.
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Лахта...причем здесь Дурицкая У річницю вбивства Нємцова Путін присвоїв нагороду чеченському сенатору Геремеєву, якого згадується в матеріалах про вбивство - Цензор.НЕТ 5653 Такая чушь действует на россияшек. И на зевков, к сожалению.
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А разве Дурицкой там не было? Прилепили б ей бы на жопу мемориальную доску: «Оце мацав Нємцов».
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