 У річницю вбивства Нємцова Путін присвоїв нагороду чеченському сенатору Геремеєву, якого згадується в матеріалах про вбивство

Сенатор Сулейман Геремеєв нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" другого ступеня. Відповідний указ Путіна опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У тексті документа сказано, що Геремеєв отримує нагороду "за великий внесок у розвиток парламентаризму й активну законотворчу діяльність".

При цьому, як зазначає російський опозиційний телеканал "Дождь", за останні 5 років Геремеєв не вніс жодного законопроєкту.

Останні запропоновані ним проєкти закону датовано 2015 роком. Один із них повернули, оскільки він дублював існуючий проєкт, а інший - тому що він не відповідав вимогам регламенту. До цього сенатор виступав ініціатором ще п'яти законопроєктів, жоден із них не був прийнятий.

Сулейман Геремеєв став сенатором у 2009 році, до цього він працював радником, а потім помічником глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Геремеєва згадували в матеріалах справи про вбивство Бориса Нємцова, адвокати сім'ї опозиціонера наполягали на його допиті. Геремеєв доводиться дядьком Руслану Геремеєву, колишньому заступнику командира батальйону "Північ". Адвокати Нємцова називали Руслана Геремеєва організатором вбивства.

Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За звинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.