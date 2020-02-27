 В СБУ не спростовують і не підтверджують інформацію про звільнення першого заступника голови служби Нескоромного

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала прессекретарка СБУ Олена Гітлянська.

"На жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати це", - зазначила вона.

Як повідомлялося, раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський нібито має намір відправити у відставку першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)