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 Політика України, Суспільство
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Все про:відставка (615) СБУ (5346) Нескоромний Дмитро (2)

 В СБУ не спростовують і не підтверджують інформацію про звільнення першого заступника голови служби Нескоромного

У пресслужбі СБУ поки не підтверджують і не спростовують поширену в ЗМІ інформацію про нібито відставку першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала прессекретарка СБУ Олена Гітлянська.

"На жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати це", - зазначила вона.

Як повідомлялося, раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський нібито має намір відправити у відставку першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178360
 
 
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потому что это со стороны мыролюбной сбу было бы нескромно.
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нет. с дурдома таньюха чирновилка пишет и дибильный парубей.
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Я не думаю, що ці люди пишуть з психіатричної лікарні, а ось твої пости доволі маніакально-агресивні. Алкоголь або наркотики вживаєш?
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Поскромнее надо быть- аргументировал свое решение презЕдент, сел на велосипед и поехал увольнять всех кого словит.
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Была у меня давно-давно, в старые времена, одноклассница Ксеня Несмачная.....така була файна дивчина, хочь так ii йiш, хоч на хлiб намазивай В СБУ не опровергают и не подтверждают информацию об увольнении первого замглавы службы Нескромного - Цензор.НЕТ 5761
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В начале поста был Нескромный, в конце новости стала Нескромная... В СБУ не опровергают и не подтверждают информацию об увольнении первого замглавы службы Нескромного - Цензор.НЕТ 5330

Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромная. Источник: https://censor.net.ua/n3178360
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