 В СБУ не спростовують і не підтверджують інформацію про звільнення першого заступника голови служби Нескоромного

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала прессекретарка СБУ Олена Гітлянська.
"На жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати це", - зазначила вона.
Як повідомлялося, раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський нібито має намір відправити у відставку першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.
Зеленский якобы намерен отправить в отставку первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромная. Источник: https://censor.net.ua/n3178360