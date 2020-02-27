 Підхід до забезпечення військовослужбовців житлом буде принципово інший, — заступник міністра оборони Марценюк

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

В рамках заходу було обговорено пріоритетні шляхи та підходи до переведення квартирної черги на більш досконалу систему — прозорий алгоритм дій у процесі забезпечення українських військових житлом. Першим кроком такого алгоритму стало оприлюднення списків загальної черги військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку.

Станом на 1 січня 2020 року в гарнізонах ЗСУ у черзі на житло є понад 47 тис. сімей військовослужбовців, близько 7 тисяч з яких чекають на новосілля майже 20 років.

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"В цьому процесі повинен діяти принцип ротації. У всіх державах НАТО діє такий принцип. Ми приділимо багато уваги питанням електронної квартирної черги, депозитно-монетарної програми, тому, як ми будемо рухатися вперед. Ми розуміємо, що тільки знаючи обсяг проблем, можна їх вирішити. Дізналися — зафіксували і далі працюємо. Не в динаміці, коли ми будуємо, а черга росте, а в статиці — зафіксували чергу і вже вирішуємо, а нові військовослужбовці вже переходитимуть на інші стандарти забезпечення.

Таким чином, ми зможемо перевести систему забезпечення військових житлом вже на зовсім інший — вищий щабель. Це наша місія. Ми повинні працювати над тим, щоб квартирна черга стала чергою охочих служити в Збройних Силах України", — підкреслив заступник міністра оборони.

Марценюк зазначив, що впродовж наступних п’яти років Міноборони хоче позбутися такого явища, як квартирна черга.

"Цей шлях непростий, але наш підхід буде принципово інший. Вже впроваджуються конкретні дії й заходи, опрацьовуються методики, які кардинально змінять ситуацію", — зауважив він.