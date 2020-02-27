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 Політика України
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Все про:армія (2691) житло (213) Міноборони (3183) Марценюк Олексій (4)

 Підхід до забезпечення військовослужбовців житлом буде принципово інший, — заступник міністра оборони Марценюк

Сьогодні, 27 лютого, під головуванням заступника міністра оборони України Олексія Марценюка відбулася службова нарада щодо забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України житлом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

В рамках заходу було обговорено пріоритетні шляхи та підходи до переведення квартирної черги на більш досконалу систему — прозорий алгоритм дій у процесі забезпечення українських військових житлом. Першим кроком такого алгоритму стало оприлюднення списків загальної черги військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку.

Станом на 1 січня 2020 року в гарнізонах ЗСУ у черзі на житло є понад 47 тис. сімей військовослужбовців, близько 7 тисяч з яких чекають на новосілля майже 20 років.

Читайте також: Наша амбітна мета - за п'ять років вирішити питання квартирної черги військовослужбовців, - заступник міністра оборони Марценюк

"В цьому процесі повинен діяти принцип ротації. У всіх державах НАТО діє такий принцип. Ми приділимо багато уваги питанням електронної квартирної черги, депозитно-монетарної програми, тому, як ми будемо рухатися вперед. Ми розуміємо, що тільки знаючи обсяг проблем, можна їх вирішити. Дізналися — зафіксували і далі працюємо. Не в динаміці, коли ми будуємо, а черга росте, а в статиці — зафіксували чергу і вже вирішуємо, а нові військовослужбовці вже переходитимуть на інші стандарти забезпечення.

Таким чином, ми зможемо перевести систему забезпечення військових житлом вже на зовсім інший — вищий щабель. Це наша місія. Ми повинні працювати над тим, щоб квартирна черга стала чергою охочих служити в Збройних Силах України", — підкреслив заступник міністра оборони.

Марценюк зазначив, що впродовж наступних п’яти років Міноборони хоче позбутися такого явища, як квартирна черга.

"Цей шлях непростий, але наш підхід буде принципово інший. Вже впроваджуються конкретні дії й заходи, опрацьовуються методики, які кардинально змінять ситуацію", — зауважив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178359
 
 
 Топ коментарі
 
Тем кто в очереди стоял дадут талон в другую очередь,принципиально новую.
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Щось він наговорив, як ото з фільму "Треба розуміти глибину наших глибин". Подход к обеспечению военнослужащих жильем будет принципиально другим, - замминистра обороны Марценюк - Цензор.НЕТ 5652
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Тобто тепер приватизація службового житла стане неможливою за будь-яких умов? Це тілько для військовиків, чи депутан, міністрів та інших осіб, що дірвалися до влади це теж буде стосуватись? Військові містечка знов повернуться у власніть МО? А хто буде відшколовувати компенсацію чи викупати вже приватизоване житло? І, найголовніше: яким коштом при дірі в бюджеті в десятки (а то й сотні) міл'ярдів?
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Щось він наговорив, як ото з фільму "Треба розуміти глибину наших глибин". Подход к обеспечению военнослужащих жильем будет принципиально другим, - замминистра обороны Марценюк - Цензор.НЕТ 5652
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выступает перед офицерами, а одет как .итераст Підхід до забезпечення військовослужбовців житлом буде принципово інший, — заступник міністра оборони Марценюк - Цензор.НЕТ 7626
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Тобто тепер приватизація службового житла стане неможливою за будь-яких умов? Це тілько для військовиків, чи депутан, міністрів та інших осіб, що дірвалися до влади це теж буде стосуватись? Військові містечка знов повернуться у власніть МО? А хто буде відшколовувати компенсацію чи викупати вже приватизоване житло? І, найголовніше: яким коштом при дірі в бюджеті в десятки (а то й сотні) міл'ярдів?
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Тем кто в очереди стоял дадут талон в другую очередь,принципиально новую.
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А цена вопроса, чтобы дать жилье всем и сразу - 1-2млрд долларов. Штрафа с Газпрома точно хватило бы!
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Старая, знакомая речь Свирида Голохвастова Подход к обеспечению военнослужащих жильем будет принципиально другим, - замминистра обороны Марценюк - Цензор.НЕТ 7721
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Карман по обеспечению военнослужащих жильем будет принципиально другим, - замминистра обороны Марценюк
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марценюк вот мне интересно ты хоть год на посаде продержишься? что такого наплел наплел а вопрос как стоял так и стоять будет. не ты первый обещаешь ..... потом бабок накомуниздят и тикают на землю обетованною.....
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И какой из него зам министра обороны? Если он видел армию только на картинках и игрался в войнушку в детском саду?

Народився 1981 р. в м. Чернівці.
У 2003 р. закінчив з відзнакою Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «фізика».
У 2004 р. отримав диплом магістра управління з відзнакою бізнес-школи Влерік (Vlerick Business School, Belgium), після чого працював у місцевому інвестиційному фонді, а згодом - у лондонських філіях інвестиційних банків ING та Morgan Stanley.
З 2009 р. - керівник відділу корпоративного розвитку ЗАТ «Смарт-холдинг» (м. Київ), з 2010 по 2018 р. - директор з інвестиційних проектів ТОВ «ІстВан».
В 2015 р. став випускником Української Школи Політичних Студій.
В 2016 пройшов управлінську програму зі сталого розвитку Шведського Інституту (Swedish Institute Management Program).
Учасник Революції Гідності, активіст громади Печерська. Ентузіаст електромобілів.
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какой подход не избери квартиры должны сначала быть чтобы их распределять, а зебики просто уберут очередь и будут кормить всех обещаниями
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На территории Донбасса очень много пустующего жилья. Осталось вселиться.
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Это что, мода - одеяло вместо шарфа на шею накручивать?
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Що тут думати - рік служби = 1кв.м. житла в середньостатистичній області/ сертифікат видається після повної вислуги до звільнення в запас (винятки- поранення, хвороба повязані при захисті України). Хочеш в Києві чи де комфортніше доплати.
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Проблема житла вже вирішується, згідно "Положення про проходження військової служби" при звільненні з військової служби по закінченню контракту військовослужбовці злітають з черги незважаючи на кількість календарних років вислуги, офіцери звільняються бомжами! Це триває роками, люди судяться з державою! Це як називається?
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Додам, молодь по закінченню ВВНЗ вже знають про це пише рапорта на звільнення вже по закінченню першого (обов'язкового) контракту, продовжують службу лише невиправні романтики але романтизм випаровується як тільки з'явиться сім'я та діти...
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