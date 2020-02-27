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Все про:вирубка (53) Київ (7357) Нацполіція (9103) Рівне (197)

 "Чорні лісоруби" з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигір'ї, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники вивозили деревину в Рівному, пиляли на дошки і продавали по $500 за кубометр. У поліції підрахували, що всього вони заподіяли шкоди на 1 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, "чорні лісоруби" незаконно видобували деревину на території Межигірського лісництва та ландшафтного заказника місцевого значення "Пуща Водиця". Зловмисників затримали, коли вони везли деревину з Київської області до Рівного.

Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 01Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 02

"З метою конспірації ретельно планували кожен вихід на "роботу" і планували маршрути вивезення деревини породи "дуб". Склад зберігання був у м.Рівне. В подальшому реалізовували деревину за ціною 500 доларів США за кубічний метр", - сказано в повідомленні.

Поліцейські конфіскували колоди, обладнання, чорнові записи.

Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 03Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 04Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 05Чорні лісоруби з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигірї, - поліція 06

Затримано 8 членів угруповання. П'ятьом із них повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (Незаконна вирубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України, а трьом - за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

"Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, зокрема перевіряються посадові особи лісових господарств", - додали в поліції.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178358
 
   
 Топ коментарі
 
«27 февраля 2020.
Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутниковую систему Starlink [глобальний мобільний інтернет без провайдерів] Илона Маска. Об этом сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Самусь. Его слова приводит РИА Новости.»
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просто в Києві сидять дятли "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция - Цензор.НЕТ 8684, яким все по барабану
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«27 февраля 2020.
Российские ученые захотели пожаловаться в ООН на спутниковую систему Starlink [глобальний мобільний інтернет без провайдерів] Илона Маска. Об этом сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук (РАН) Николай Самусь. Его слова приводит РИА Новости.»
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просто в Києві сидять дятли "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция - Цензор.НЕТ 8684, яким все по барабану
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А де ці дятли будуть сидіти коли всі дуби спиляють?
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Эти дятлы откат получат. А лесорубы премиальные в виде свободы .
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добывали древесину на территории Межигорского лесничества и ландшафтного заказника местного значения "Пуща ВодицаИсточник: https://censor.net.ua/n3178358 - на святе зазіхнули ..?! "Черные лесорубы" с Ривненщины незаконно рубили дубы в Пуще-Водице и Межигорье, - полиция - Цензор.НЕТ 7608
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у бандитов на все случаи жизни законы приготовлены ....
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Alex Vitenberg2 дні тому (змінено)

Україна це геополітична ціль. Ми буферна зона між ЄС та НАТО і Московією. Вихід до моря. Чорноземи. Природні ресурси. 40,000,000 населення, яке будуть обкрадати податками та зросійщувати. Більша армія та можливість розмістити війська та військові бази ближче до Європи. З Україною Московія підтверджуватиме вигадку про начебто єдиний народ та нібито спільну історію "дрєвнєрусскага гасударства" котре розділилося на 3 народи.
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і шо перестали ділитися з мусорами і ФСЕ? чи мало давали?
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бо чужаки з Рівного приперлися - там все місцеві прокручують ...
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".. здоровенные жлобы
порубили все дубы.." (С)
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Ну этих ворюг,мабуть,закроют? А может и не закроют.
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В Ровенской области уже все вырубили, что под Киев приперлись?
Такие же подонки все тополя повырубали вдоль полей - причем брали только здоровые деревья - сухостой не трогали.
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Дуба (нормального)у нас нет. Акация, ясень, понятно - горит хорошо. А тополь кому нужен?
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Прям черные лесорубы? Для кого ети сказки. Пойдите попробуйте спилить там дерево чтобы вас не замели, Скорее уже готовят территорию под высотные застройки. Ато застройщики жлуются что в Киеве негде строить а вокруг Киева земля гуляет и никому не нужные деревья растут. Вот теперь никто не скажет что строить там нельзя потому что там многовековые дубы и все такое
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