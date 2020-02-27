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 Події, Суспільство
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 Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно екс-судді Дніпровського району Києва за рішення часів Майдану

Прокурори Офісу генерального прокурора 27 лютого направили до Дніпровського районного суду м.Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою одного з колишніх суддів Дніпровського районного суду столиці у незаконному перешкоджанні в лютому 2014р організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій за попередньою змовою групою осіб, і в постанові суддею свідомо неправосудних рішень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"За версією слідства, вказана особа, перебуваючи на посаді судді Дніпровського районного суду м.Київ 19 лютого 2014 р. розглянула в судовому засіданні і задовольнила необґрунтовані клопотання про обрання 2 підозрюваним виняткової міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а 1 людині суддею обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - наголошується в тексті.

Надалі, за результатами досудового розслідування кримінального провадження стосовно згаданих незаконно затриманих осіб, кримінальне провадження було закрито за відсутністю в їхніх діях складу кримінального злочину. Таким чином, зазначають у відомстві, були порушені конституційні права громадян на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 29 Конституції України.

Досудове розслідування проводилося слідчими Державного бюро розслідувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178355
 
 
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А есть договор с Францией о экстрадиции,ну на всякий случай?
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Майже перемога.Скільки там років Славянську Штефу судять?
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Та подожди ещё. Тут так поворачивается, что Штепа ещё губернатором Донецкой области будет. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана - Цензор.НЕТ 2290
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офис гкнпрокурора скоро станеца без прокурора, таких прокуроров,рябых, на шапку двоих надо
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Судью предупредили, чтобы ноги уносил? Или он уже давно у кацапов? У нас же только удравших судят. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана - Цензор.НЕТ 3182
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Украинский депутат роскошно отметил в Москве день рождения жены

27.02.2020 20:45

Наталья Ткачук, источник: «Facebook»
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Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены., передает FaceNews.ua.
Журналист Денис Казанский в фейсбуке сообщил, что на организацию праздника депутат потратил около одного миллиона долларов.
День рождения состоялся в одном из самых дорогих ресторанов России Four Seasons.

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Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского района Киева за решения во времена Майдана - Цензор.НЕТ 1093"На вечеринке выступали Киркоров, Басков, Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх", гонорары которых за корпоративы стартуют от 100 тысяч долларов", - сообщил Казанский.
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Мда...Вялая тема будет.Просто обязательный объём антизеленских картинок и изречений вообще безотносительно темы.Бывает...
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Одно огорчает - за такие без перспективные дела, следователи 5 лет зарплату получали!
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Огорчает,что есть железобетонная СИСТЕМА.Её,похоже,никакими выборами не сломать.Вроде погнали тех,теперь эти,потом следующие...А СХЕМЫ отработаны.Такое впечатление.
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