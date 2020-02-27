 Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно екс-судді Дніпровського району Києва за рішення часів Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
"За версією слідства, вказана особа, перебуваючи на посаді судді Дніпровського районного суду м.Київ 19 лютого 2014 р. розглянула в судовому засіданні і задовольнила необґрунтовані клопотання про обрання 2 підозрюваним виняткової міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а 1 людині суддею обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - наголошується в тексті.
Надалі, за результатами досудового розслідування кримінального провадження стосовно згаданих незаконно затриманих осіб, кримінальне провадження було закрито за відсутністю в їхніх діях складу кримінального злочину. Таким чином, зазначають у відомстві, були порушені конституційні права громадян на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 29 Конституції України.
Досудове розслідування проводилося слідчими Державного бюро розслідувань.
27.02.2020 20:45
Наталья Ткачук, источник: «Facebook»
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