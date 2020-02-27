 Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Сновської міськради.
Пам'ятник Леніну продали через систему PROZORRO. З молотка він пішов з другої спроби: вперше пам'ятник хотіли продати в жовтні 2019 року, але тоді охочих придбати його не знайшлося.
"Вдруге його виставили на продаж через систему PROZORRO на початку лютого 2020 зі стартовою ціною 326 823,00 грн. Цього разу купити пам'ятник висловили бажання два учасники - ТОВ "ТРЕЙД ІНВЕСТ СТАЛЬ" і ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"", - сказано в повідомленні.
Переможцем аукціону стало ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" із Запоріжжя.
"Отримані кошти від продажу пам'ятника будуть використані на благоустрій території перед Сновським будинком культури, де він був встановлений. Щодо цього питання будуть проведені громадські обговорення. Раніше жителі міста підтримали пропозицію зробити на цьому місці фонтан", - додали в пресслужбі.
А это к сожелению в статье нет..
Впрочем и мнение зебилов о бо мне...мне того же цвета...
Напомню всем : что Ахметов перевёз свою компанию с людьми в Запорожье из Донецка , после начала военных действий
Сновск - его родина
Этого лысого бандита можно и у нас увидеть.
Раньше он был на крыше дома с часами почти напротив Katz Delicatessen на Houston, показывал рукой в сторону Уолл Стрит.
Место называли Красная Площадь и пускали туристов.
Потом через лет 8 перестали, так как это туристы стучали по бронзовому остолопу и будоражили жильцов на последнем этаже.
вот теперь снова поставили)
тундряной рейх здрыгнувся
-Так таварыгчи революцинеры,кто такие Эрнст Тельман и Адольф Гитлер?
голос из толпы..
так эти казлы краснопузые фашисты оба.надо их проверить на тотализаторе ЛГБТ,вдруг голубизна конченная
Вывод: вычищайте не только коммуняцкое, а в первую очередь имперское говно...
"Люди ж мої люди, щож ви наробили.
На грузинську ср*ку хохла посадили "
https://www.olx.ua/uk/list/q-%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/