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Все про:аукціон (31) Ленін (92) Чернігівщина (393) декомунізація (293) Prozorro (103)

 Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень

Демонтованого ще в 2016 році Ілліча купила фірма із Запоріжжя. На виручені гроші в центрі Сновська, де раніше стояв пам'ятник, влаштують фонтан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Сновської міськради.

Пам'ятник Леніну продали через систему PROZORRO. З молотка він пішов з другої спроби: вперше пам'ятник хотіли продати в жовтні 2019 року, але тоді охочих придбати його не знайшлося.

"Вдруге його виставили на продаж через систему PROZORRO на початку лютого 2020 зі стартовою ціною 326 823,00 грн. Цього разу купити пам'ятник висловили бажання два учасники - ТОВ "ТРЕЙД ІНВЕСТ СТАЛЬ" і ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"", - сказано в повідомленні.

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Переможцем аукціону стало ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" із Запоріжжя.

"Отримані кошти від продажу пам'ятника будуть використані на благоустрій території перед Сновським будинком культури, де він був встановлений. Щодо цього питання будуть проведені громадські обговорення. Раніше жителі міста підтримали пропозицію зробити на цьому місці фонтан", - додали в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178354
 
   
 Топ коментарі
 
Та звозьте всіх члєнінів у Кривий Ріг, до будинку батьків найвеличнішого. Він вже з Єрмаком знайдуть їм схованку до часу організації малороського федерального округу московії Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 1964
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Из чего он сделан...и какой вес этой тушки?
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20 мінімальних пенсій, коту під хвіст...
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Это супер идея ! Такой ресурс как памятники членину можно продавать кацапам за миллионы, скидывать их прямо на днр. А ***** будет давать награды своим холуям за спасенного вождя хе хе
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коммуняки решили вождя поставить в запорожье,капище устроить иначе нах он кому нужен?
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Думаю, эти ребята переплатили. Для тира - хорошая мишень, но слишком дорогая. Ну а если китайцам продать или кацапне, то могут еще и заработать на этой дряни.
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Что бы понять переплатили или нет...заработают или нет...нужно знать из чего он отлит..и его вес...
А это к сожелению в статье нет..
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Хоть ты и с приветом, но тут я согласен с тобой.
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Поздравляю...ты юбилейный...сотый зебил который среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку...
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А почему сотый, с приветом точно, там стоит единичка моя, добавил два, жалко тебя стало и в х......... тебя не ставят, но я рад, что принес тебе радость, то ко не обосцись. Ну, звездобол. Ты наверное и сам не поверил, что, что то правильное написал.
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Ты еще тупее чем казался вначале...я говорю не о лайках под своим постом ...мне они фиолетовы у крапинку...
Впрочем и мнение зебилов о бо мне...мне того же цвета...
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Я люблю с такими общаться, а откуда ты взял, что я юбилейный?, если ты не о лайках, то ты выходишь ЭЛЕКРОСЕНС? Да и цвет у тебя интересный. Ну, постарайся, напрягись, думаю вопросы не сложные для тебя.
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от жеж крученые Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 5211.и тут сумели навариться
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Из Запорожья Ахметов решил построить очередную малороссийскую территорию, вместо ИМ ЗАГАЖЕННОГО ДОНЕЦКА?

Напомню всем : что Ахметов перевёз свою компанию с людьми в Запорожье из Донецка , после начала военных действий
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Так его поставят в Запорожье теперь?
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Поставлять напевне. Як пам'ятник дебілізму.
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У Запоріжжі будуть ЗНР створювать тож вождя не вистачає?
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в одному місті зявиться новий фонтан, а в Запожопї - памятник члєніну Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 2471
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)) законы сохранения незыблемы. ничо не исчезает, а просто переходит из одной формы в другую.
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а могли бы деньгу пустить на что-нибудь посвящённое памяти Рыбакова
Сновск - его родина
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Подумал очепятка. Запожопье это сильно звучит )))
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Эрдоган готов закрыть пролив Босфор.остановитесь Эрдоганыч,а куда летать будут СКРЕПолетные бараны РАБссии? Памятник Ленину продали на Черниговщине за 375 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 7413
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Та звозьте всіх члєнінів у Кривий Ріг, до будинку батьків найвеличнішого. Він вже з Єрмаком знайдуть їм схованку до часу організації малороського федерального округу московії
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https://usa.one/2017/06/v-nyu-jorke-snova-ustanovili-pamyatnik-leninu/

Этого лысого бандита можно и у нас увидеть.
Раньше он был на крыше дома с часами почти напротив Katz Delicatessen на Houston, показывал рукой в сторону Уолл Стрит.
Место называли Красная Площадь и пускали туристов.
Потом через лет 8 перестали, так как это туристы стучали по бронзовому остолопу и будоражили жильцов на последнем этаже.
вот теперь снова поставили)
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мы еще доживем до времен,когда памятник петру святейшему можно будет приобиесть за грывну-полторы
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чЛенин приехал в Берлин в 1913 году для встречи с немецкими братьями и говорит :
-Так таварыгчи революцинеры,кто такие Эрнст Тельман и Адольф Гитлер?
голос из толпы..
так эти казлы краснопузые фашисты оба.надо их проверить на тотализаторе ЛГБТ,вдруг голубизна конченная
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А ведь могли его на 9 мая скинуть с самолета на красную площадь,вот бы весело было.
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что характерно...после комуняк много чего осталось шо можно продать
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Комуняки свого часу стільки продали американцям, що Леніну треба ставити пам'ятник перед Білим Домом.
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Продають або просто викидають зазвичай непотріб. Так що тут ти правий. Після комуняків залишилось ще дуже багато непотребу. Та й, по правді кажучи, не надто активно з ним прощались останні 28 років. От те, що ліс чи бурштин безконтрольно вивозять - ось це непорядок.
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Это кстати был один из самых больших памятников ленина в Украине. Около 12м.
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Дык у нас,в Запорожье,и был самый большой придурок-почти 20 м(бронзовый).Как его снимали-это было нечто! Неделю пилили(крепко,падла,стоял).Сейчас,говорят,валяется во дворе коммунального хозяйства.Для чего-то,мабуть,берегут казла.
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Я так и думал, что в Запорожье. Тысячи раз проезжал мимо него. Детство. Потом уехал. Я, а не памятник.
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Члены из быдловостока купили чЛенина
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Треба ставити на передовій,нехай кацапи стріляють по своїм кумірам.
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Можна поставити Члєніна в якійсь наливайці і гордо назвати композицію "Члєнін в разлівє".
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Судя по экономике Украины, ещё где-то пара сотен памятников Ленина стоит.
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Продать памятник можно, а на вырученные деньги построить фонтан небольшой -- дело хорошее. И жители поддерживают. Но фонтан нужно постоянно обслуживать, это стоит денег. А для этого нужен постоянный источник памятников на продажу. Я надеюсь об этом подумали и памятники есть в запасе хотя бы лет на 20-ть.
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Вот на альтеративу ленину. Дебилов у нас дохера, 73%. Спрос будет.
Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 1240
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дивно. у нас мабуть вагон щебя не вартий 375 тисяч гривень
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эх вы, ведь могли по частям, куда больше выручка была бы, вот же

Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7569
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Нада устроить как в Брюсселе " писающий мальчик " .
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Благо в Одессе это говно не приживается...перенесли его в промзону в конце города, там оно одинокое и стоит заросшее зеленью ))) и нахрен не нужно никому...В Одессе есть другое говно ..."Екатерина Вторая" называется...вся вата кацапская и проимперски настроенных сионистов на нее достает из широких штанин и дрочит (((
Вывод: вычищайте не только коммуняцкое, а в первую очередь имперское говно...
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Ахметов в Запорожье новый Лугандон создает, а без Ленина там никак нельзя.
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Ну всё. Писец... Коммунисты 22 апреля будут проводить свой кровавый шабаш со своим идолом. И Симоненко в красных шароварах, кожанной куртке и с маузером на броневичке.... Кстати, никакой музей броневик из 1 мировой не продавал случайно?
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А купил кто? Кто-то из ОПЗЖ или может Дубинский с Бужанским?
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Не знаю правда чи ні а колись після розвінчання культу сталіна одну статую переробили на памятник Т.Г. Шевченку. А через деякий час на ній з'явивсь напис
"Люди ж мої люди, щож ви наробили.
На грузинську ср*ку хохла посадили "
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У сатаны разрыв шаблона, это же надо продать самого сатану. Обычно продают ему.
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Да уж, этот после смерти живее всех живых, а ***** при жизни сделал себя вечным. На расее и через двести лет не кинутся, что ***** может умереть.
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Камунисты даю ссылочку, там ленины дешевле, вас *********, ленин был маленького росточка, следовательно не может так дорого стоить.
https://www.olx.ua/uk/list/q-%D0%B1%D1%8E%D1%81%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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Вот там чё ещё есть, сиамские близнецы..
Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 4691
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