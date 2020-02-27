 Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Сновської міськради.

Пам'ятник Леніну продали через систему PROZORRO. З молотка він пішов з другої спроби: вперше пам'ятник хотіли продати в жовтні 2019 року, але тоді охочих придбати його не знайшлося.

"Вдруге його виставили на продаж через систему PROZORRO на початку лютого 2020 зі стартовою ціною 326 823,00 грн. Цього разу купити пам'ятник висловили бажання два учасники - ТОВ "ТРЕЙД ІНВЕСТ СТАЛЬ" і ТОВ "РОЗВИТОК-СВ"", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Виконавча служба на аукціоні продає бронзову статую Леніна для погашення боргів перед комунальниками на Дніпропетровщині. ФОТО

Переможцем аукціону стало ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" із Запоріжжя.

"Отримані кошти від продажу пам'ятника будуть використані на благоустрій території перед Сновським будинком культури, де він був встановлений. Щодо цього питання будуть проведені громадські обговорення. Раніше жителі міста підтримали пропозицію зробити на цьому місці фонтан", - додали в пресслужбі.