 Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєпресцентр СБУ.
"За версією слідства, оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар’єру товариства", - сказано в сообщении.
Так, оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 гектарів. Граніт вони реалізовували приватним структурам.
"Встановлено, що своїми діями вони нанесли шкоди навколишньому середовищу на більше ніж 1,3 млрд грн. Видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві, створювали загрозу життю і здоров’ю людей та могли завдати чималих збитків навколишньому середовищу", - додали в відомстві.
Під час досудового розслідування зібрано доказові матеріали і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 240 Кримінального кодексу України, колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".
Будем обсуждать когда судьев будут ............А давно пора.КАСТА неприкасаемых
але нахєра той пісок в Дніпрі? там скоро нормального фарватеру не буде. в Десні вже нема.
гранитный карьер - 2 человека.
карьер гранитный - 2 человека!
- огласите весь список карьеров, пста."
бандиты разрешают ?
А когда не занесли бабосы в нужный кабинет то Природа проснулась и очумела от нанесенного ущерба.
В обеих случаях дырка в земле была бы одинаковой, только один будет платить ущерб, а сынок депутата сказал бы "а не ****** ли ты мать природа со своими ущербами?".....
Или они подключаются только тогда, когда все остальные органы власти не работают? Или В доле?
Тогда надо арестовывать тех, кто по своей должности обязан...
Завод Порошенко поставлял аккумуляторы для Крымского моста.