 Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєпресцентр СБУ.

"За версією слідства, оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар’єру товариства", - сказано в сообщении.

Так, оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 гектарів. Граніт вони реалізовували приватним структурам.

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"Встановлено, що своїми діями вони нанесли шкоди навколишньому середовищу на більше ніж 1,3 млрд грн. Видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві, створювали загрозу життю і здоров’ю людей та могли завдати чималих збитків навколишньому середовищу", - додали в відомстві.

Під час досудового розслідування зібрано доказові матеріали і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 240 Кримінального кодексу України, колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".





