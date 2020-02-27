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Все про:Житомирщина (505) СБУ (5346) копалини (16)

 Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували на Житомирщині видобуток понад 500 тис. куб. м граніту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляєпресцентр СБУ.

"За версією слідства, оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар’єру товариства", - сказано в сообщении.

Так, оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 гектарів. Граніт вони реалізовували приватним структурам. 

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"Встановлено, що своїми діями вони нанесли шкоди навколишньому середовищу на більше ніж 1,3 млрд грн. Видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві, створювали загрозу життю і здоров’ю людей та могли завдати чималих збитків навколишньому середовищу", - додали в відомстві.

Під час досудового розслідування зібрано доказові матеріали і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 240 Кримінального кодексу України, колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".

Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ 01
Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ 02
Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178352
 
 
 Топ коментарі
 
К счастью окружающая среда не представляет что такое 1,3 млрд.грн
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бурштын ,гранит,земля,лес кругляк,песок с днепра
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Организаторам лопаты в руки и пусть восстанавливают первозданный вид природы, высаживают выращивают флору и фауну до конца дней своих, а когда эти падлы сдохнут, пусть их дети продолжат благое дело и так пока не вернут в исходное состояние все 60 га!!! кстати в помощь и рабочих туда же, не верю , что они не знали о незаконности, и главное все ручным инструментом... но увы как всегда никто ни за что не ответит, у нас в районе недавно был подобный случай, уголь открытым способом добывали местные царьки - бандиты, шуму много было , а в итоге все на воле и в куй не дуют...
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К счастью окружающая среда не представляет что такое 1,3 млрд.грн
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бобіки починають рахувати кожну копійку, щоб, хоч, на пенсії в поточному місяці вистарчило.... еканамісти тисячоліття
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Да заплатят 51 000 гр штрафа ..и делов то.Даже не стоит обсуждения.
Будем обсуждать когда судьев будут ............А давно пора.КАСТА неприкасаемых
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бурштын ,гранит,земля,лес кругляк,песок с днепра
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гаразд ліс, бурштин...
але нахєра той пісок в Дніпрі? там скоро нормального фарватеру не буде. в Десні вже нема.
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"- на сегодня наряды...
гранитный карьер - 2 человека.
карьер гранитный - 2 человека!
- огласите весь список карьеров, пста."
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Организаторам лопаты в руки и пусть восстанавливают первозданный вид природы, высаживают выращивают флору и фауну до конца дней своих, а когда эти падлы сдохнут, пусть их дети продолжат благое дело и так пока не вернут в исходное состояние все 60 га!!! кстати в помощь и рабочих туда же, не верю , что они не знали о незаконности, и главное все ручным инструментом... но увы как всегда никто ни за что не ответит, у нас в районе недавно был подобный случай, уголь открытым способом добывали местные царьки - бандиты, шуму много было , а в итоге все на воле и в куй не дуют...
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так,глядишь, все,кому не лень,так и разберут украину по кирпичику
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Наконец то! НА 1,3 ЛЯРДА ЗАМЕТИЛИ! а ДО ЭТОГО НУ НИКАК!
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подсказать из какого пальца сума высосана?
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оце бізес, прям страшне... посадіть царьків ну чи то у топку заженіть...
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Так президент же поборол незаконную добычу гранита? Или то он бурштын поборол? Я уже путаюсь...
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А что ***,из Китая гранит везти,дайте твари людям делать нормальный бизнес,не заплатили сбушной крыше - сразу воры и ущерб.
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а остальные добывают руду, гранит и прочее законно ?
бандиты разрешают ?
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..умножьте сумму на 30 лет, и станет немного ясно откуда столько дворцов у некоторых поцев хитросделаных и машинок брендовых на улицах...и нищеты у черни... Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 800..а еще бы посмотреть ставку аренды на земли государственные, "гуляющих" же нет....и леса, посадки, там вашше клондайк у лесников...твердые породы деревьев, как пирожки горячие идут и все на карман, шаромыгы, в форме х**лесничего.. Незаконная добыча гранита выявлена на Житомирщине - добыто 500 тыс. кубов камня, ущерб окружающей среде составляет 1,3 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 800...
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А в чому саме була "незаконність"? Не було необхідних дозволів? Ліцензії?
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або занести потрібно було стільки... що легше було і не розпочинати.
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Панять, прастить, выставить закрытый карьер вместе с техникой на держаукцион с привилегированным покупателем из государства Кипр.
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Укрзалізниця? І Белазом? А що не було видно його кар'єру?
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Результат предсказуем - все при бабаках , бюджет 0.
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Хотілось би знати, коли і яким чином ці гроші повернуть державі?
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Этот карьер с луны видно . А воно токо побачило.
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Хотелось бы детальнее узнать, КАК был подсчитан ущерб именно окружающей среде, не конкретному чинуше или нуворишу и не даже державе, а именно окружающей среде?
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наверное на планете граниту стало меньше. на Марс вывезли? ХЗ...
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Да там полным составом сесть за решетку должны мусарня, прокуратура и сбу как минимум. Вот это я понял бы что пришел к власти президент который хочет менять страну. А соплю поставили цапом отбывайлом вот оно и мекает то направо то налево.
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а как на счет тех, кто слишком много хотел за нормальное оформление карьера?
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Этому карьеру минимум лет5 платить перестали? Собаки!
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Брехня...аваков уже давно эти вопросы порешал! Все наши президенты,конечно же,не при делах!
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Если б сын депутата добывал гранит в карьере то это шло бы под лозунгом "для общественного блага" и Природа не догадывалась бы что ей нанесли ущерб.
А когда не занесли бабосы в нужный кабинет то Природа проснулась и очумела от нанесенного ущерба.
В обеих случаях дырка в земле была бы одинаковой, только один будет платить ущерб, а сынок депутата сказал бы "а не ****** ли ты мать природа со своими ущербами?".....
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Прокурора ответственного за природоохрану можно смело садить за пособничество.
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А почему СБУ? Єто их функции?
Или они подключаются только тогда, когда все остальные органы власти не работают? Или В доле?
Тогда надо арестовывать тех, кто по своей должности обязан...
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Та ви що?? Це ж не бурштин який копають лопатами... Кар'єри зовсім не псують екологію... Ага))
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