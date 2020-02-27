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Все про:Вінницька область (408) Нацполіція (9103) Правоохоронні органи (863) зіткнення (134) Клименко (137)

 Сутички в Жмеринській міськраді: затримано 19 осіб, поліція відкрила 2 провадження, - Клименко

Медична допомога знадобилася 8 поліцейським, трьох із них госпіталізували. Учасники бійки будуть нести кримінальну відповідальність.

Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації Нацполіції.

Серед затриманих - лідери громадських об'єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

"Внаслідок протиправних дій 8 поліцейських із тілесними ушкодженнями звернулися по медичну допомогу, трьох із них - госпіталізовано. Моя позиція як керівника відомства чітка і принципова: молоді люди, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та до поліцейських під час виконання службових обов'язків, будуть нести кримінальну відповідальність", - заявив глава Нацполіції України.

Клименко підкреслив, що вважає неприпустимим застосування сили до співробітників поліції і депутатського корпусу з боку осіб, які "таким чином намагаються досягти поставлених цілей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Висловлювання вимог або відстоювання інтересів має відбуватися виключно в правовому полі. Тому на будь-які методи поліція негайно реагуватиме, як це передбачено законом України "Про Національну поліцію", - додав Клименко.

Кримінальні провадження відкрито за двома ст. Кримінального кодексу України: ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 лютого невідомі в масках увірвалися в будівлю міської ради Жмеринки і спробували зірвати проведення сесії. Зловмисники кидали каміння і димові шашки, пошкодили вхідні двері і меблі в приміщенні, розбили вікна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178351
 
 
 Топ коментарі
 
А по какому поводу столкновения трудно написать?
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аваковские наваляли аваковским.разнимали тоже аваковские...
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аваковские наваляли аваковским.разнимали тоже аваковские...
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А по какому поводу столкновения трудно написать?
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объединённый национальный отряд "мендельвейс" оступился...
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а вам повод нужен? слепые? не видите как шикуют депутаты и их дочки-сыночки? это только слабенькое начало. скорот СЛУГИ о.....уеют от щастья
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столица украины медленно переезжает в жмеринку
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не просто так молчок о причинах..видать таки земля "крестьянам" на крузерах... Столкновения в Жмеринском горсовете: задержаны 19 человек, полиция начала 2 производства, - Клименко - Цензор.НЕТ 7819..
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>Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле

ага, в загончике как в парашке. а правовом поле протесты чиновникам пофигу
Источник: https://censor.net.ua/n31Ю78351
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