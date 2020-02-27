 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення на три роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №59 від 27 лютого, опублікованому на офіційному сайті Глави держави.
Сам документ частково засекречено.
Кабінету міністрів доручено не допускати зменшення затверджених видатків і забезпечити фінансування пріоритетних проєктів, зокрема з розвитку ракетного озброєння. Також уряду доручено проаналізувати виконання державних контрактів і використання коштів державного оборонного замовлення в 2019 році і вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили неналежне виконання затверджених показників.
До 1 червня Кабмін має внести в РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.
Для тих, хто розуміє.
Це гумор для бидла.
Менi блювати хочеться вiд цього
Лесь Подерв'янський
Хотелось составить представление о нем как о человеке и актере.
Он не комик.
Комиками были Луи Де Фюнес, Франсуа Бурвиль, Чарли Чаплин, Вицын, Никулин , Моргунов, Крамаров в конце концов.
Комики меняли наши взгяды на жизнь и через нас- мир вокруг нас.
Этот- клоун. Пошлый и глупый, впридачу плагиатор.
При президенте- клоуне во что превращается страна?
Подумали?
Правильно, молодцы.
Страна превращается в цирк.
ГОСУДАРСТВО | ВТР, 2020-02-25 08:30
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Становится все более очевидным - если гражданское общество Украины в ближайшее время не начнет активные действия, то свою страну мы гарантировано теряем вследствие целой вереницы предательств, капитуляций и заговоров, которые нам будут подсовывать под видом «компромиссов».
Подчинение человеческих фантазий и желаний принудительной логике фактов-процесс тяжелый и мучительный. Очень непросто отказываться от своих мечтаний, от построенных на песке дворцов, от страстных желаний, от ожиданий подарков от судьбы. Но жизнь методично и последовательно бьет мечтателей, которые у избирательных урн хотели выиграть «джек-пот», по голове и другим частям тела, бьет немилосердными проявлениями реальности. Каждый день происходит что-то такое, что обесценивает надежды широких безответственных масс. Жизнь учит, но она очень жестокий учитель, особенно для плохих, отстающих учеников.
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Многие ведь считали Зе-команду эдакими чудотворцами, над которыми не властны законы экономики, политики, стратегии, которые способны легко всех обогатить, озолотить, накормить и напоить. И никто из восторженных фанатов не задался вопросом: «А где они деньги возьмут?»
Многие верили, что Зеленский одним щелчком остановит войну по сказочной схеме: «Надо просто прекратить стрелять!» И никто из Зе-избирателей не задумался: «А Россия прекратит стрелять?» Она не прекратила, и за январь и начало февраля текущего года наших военных на фронте погибло больше, чем в аналогичный период прошлого года. Зе-избиратели почему-то не спросили самих себя и своего обожаемого кумира: «А захочет ли Путин прекращать войну?» Немного пошевелив мозгами, следовало догадаться, что московский диктатор наверное не для того ее, войну, начинал, чтобы сегодня просто так закончить, восхитившись обаянием бывших артистов «95-го квартала»...
И вот появляются все новые «подарки» обожателям «зеленой» власти. То готовят Трудовой кодекс, справедливо названный обозревателями рабским, который отдает украинского работника полностью во власть работодателя.
То начинают рассуждать о том, что не мешало бы в Украине повысить возраст выхода на пенсию до 72 лет. То придумывают параллельную оплату газа (за транспортировку). А чем окончатся Зе-манипуляции с землей пока еще даже, и представить сложно. Очень своеобразное отношение демонстрируется к свободе слова не только для журналистов, но и для всех граждан.
Имею в виду преследование нардепки Софии Федыны и волонтерки Маруси Зверобой, которые якобы угрожали физическим насилием главе государства. Но даже в наших «самых справедливых судах в мире» доказать, что угроза была явной, конкретной и реальной - весьма тяжело. Положение ГБР и его новой начальницы могла бы облегчить юридическая новела - внесение в Уголовный кодекс статьи «об оскорблении величества», без которой не обходилось право многих феодальных государств. И тогда Федыну и Зверобой можно было бы осудить быстро и без проблем. Самое печальное, что эстрадный комик, сменив профессию, полностью утратил чувство юмора. Говорят, что только умный человек способен относиться к самому себе иронически, а его антипод всегда воспринимает свою персону в высшей степени серьезно...
Профессор Могилянки Алексей Гарань в собственном блоге на «Украинской правде» написал: «Портнов призывает к террору против ветеранов и «массовым арестам»: есть ли реакция Генпрокуратуры?» Реакции, в отличие от обвинений Федыны и Зверобой, конечно, нет. У нас ведь две правоохранительные системы - для своих и чужих, для социально близких и социально далеких. Кстати, в ГУЛАГе ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ социально близкими считали уголовников: убийц, насильников, грабителей, воров и мошенников. А социально далекими и враждебными всяких очкастых интеллигентов, которые продуцировали «не те» идеи. Поэтому для уголовников были всяческие поблажки со стороны лагерного начальства. А на политических обрушивалась вся мощь «пролетарского закона». Судя по всему, Зе-команда воспринимает г-на Портнова как абсолютно своего?
«Слуги народа» все более откровенно демонстрируют свое политическое лицо.
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Лидер «зеленой» фракции в Верховной Раде Давид Арахамия выступил с призывом дать воду в аннексированный Крым в обмен на уступки РФ по Донбассу. Донбасс в обмен на Крым-это РФ неоднократно предлагала на различных международных встречах. Собственно и война на Донбассе начиналась в первую очередь с этой целью - заставить Украину отказаться от Крыма, признав его российским.
И после этого меня будут убеждать в том, что «зеленые» не выполняют план Путина? Лидер Меджлиса Рефат Чубаров назвал «зеленую» идею Арахамии - «предательством крымскотатарского народа». А как еще назвать деятельность тех, то торгует украинскими землями? Я думаю, а не синхронно ли «зеленая команда» как раз под заявление Арахамии финансово заблокировала крымскотатарский телеканал ATR, вещающий на Крым? Очередной подарок Зе Путину? Подтверждение того, что Зе-команда за Крым бороться не будет. А слова Арахамии - это аванс, обещание Кремлю, что Крым «зеленые» ему сдадут, закрыв вопрос украинского Крыма навсегда?
И это станет «осиновым колом» в гроб международной антипутинской коалиции. Потому что такую Украину, с такой властью никто в мире защищать и поддерживать не станет. Никто не защищает страну больше, чем она сама себя. Ну, а слова «там наши люди живут» (крымские татары в лице своего лидера уже выразили отношение к этой фразе)-это универсальная ширма для капитуляции нынешней власти.
«Зеленые» опускают Украину на всех фронтах. На канале «Прямий» экс-нардепка Оксана Корчинская рассказала, что те позиции, которые оставили наши войска на Донбассе, уже заняты российскими силами. И в случае чего наши туда вернуться не смогут без тяжелых кровопролитных боев. Все эти разведения войск, а по факту отступление украинской армии, закончатся плохо. Становится все более очевидным - если гражданское общество Украины в ближайшее время не начнет активные действия, то свою страну мы гарантировано теряем вследствие целой вереницы предательств, капитуляций и заговоров, которые нам будут подсовывать под видом «компромиссов».
Бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко в эфире «Прямого», оценивая в Зе-команде замену Богдана на Ермака, отметил: «Ермак - это точно не путь к миру, это путь капитуляции и поражения».
Говорили и о выборах в ОРДЛО, которые «зеленые» хотят провести в их обычном «турборежиме», чтобы патриотические силы не успели опомниться и отреагировать. Основной вывод был такой: Путину нужно заставить Зеленского провести выборы на оккупированной территории, легализовать таким образом «ДНР/ЛНР», снять международные санкции с России и всякую ответственность с РФ за войну против Украины, которая все равно будет продолжаться. Кроме того, Путин устал тратить деньги на «ДНР/ЛНР» и желает повесить это финансовое бремя полностью на Украину.
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Еще одна важная цель Кремля на выборах в ОРДЛО - изолировать Украину от ее иностранных партнеров». Экс-нардеп Леонид Емец сказал, что вследствие выборов в ОРДЛО террористы распространят свой контроль на весь Донбасс и героические, жертвенные усилия нашей армии и добровольцев по его освобождению будут сведены к нулю. На «Еспресо-TV» бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил: «Россия будет идти к четкой цели уничтожения Украины». Судя по всему, выборы на Донбассе проведут сами оккупанты, а «зеленая» власть будет освящать, и легализировать их.
В общем, Украину медленно, но верно кладут под Кремль.
Можно, конечно, покорно, тихо и глубокомысленно, то есть политкорректно ожидать закономерного завершения этого процесса.
Или надо думать, серьезно думать...
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Игорь ЛОСЕВ, опубликовано в издании "День"