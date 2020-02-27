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Все про:Вінницька область (408) Національний корпус (231) Жмеринка (1)

 "Нацдружини" повідомили свою версію подій у Жмеринці: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міськради"

В організації "Національні дружини" виклали свою версію подій, що сталися 27 лютого в міській раді Жмеринки Вінницької області.

Як передає Цензор.НЕТ, в повідомленні пресслужби організації зазначається: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради. Більше десяти людей постраждали, в одного – проламаний череп. Усе почалося з того, що у Жмеринській міськраді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Місцеві жителі хотіли прийти на засідання, щоб висловити свою позицію з цього приводу. Зокрема, в них були питання до мера про кримінальну справу щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака".

У пресслужбі зазначають: "Представники патріотичного центру повідомляють, що Юрій Світлак у місті має репутацію людини, пов'язаної з криміналітетом. Тому, незважаючи на значну кількість порушень і скандалів з його участю, місцева громада не протестувала проти його призначення досі, тому що боялася. І, схоже, не дарма. Коли біля міськради з'явився намет активістів "Відверто про корупцію" малою правдою до великих змін" її моментально розбили невідомі. Жінок, які перебували всередині, побили"

"Знесли намет громадської організації, яка проводила соціологічне опитування про корупцію в місті. Найманці побили дівчат, які були в наметі, зламали обладнання. Тоді громада вийшла на протест. У приміщенні міськради голова зустрів людей заслоном тітушок, яких захищали поліцейські в повному спорядженні. Тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингувальників, зав'язалася бійка. Активістів "Нацдружин" затягували в приміщення, жорстоко били стільцями і кийками. Тим, кого затримала поліція, одягали наручники і добивали на підлозі", - сказано в повідомленні "Національних дружин".

В організації зазначають: "Зверніть увагу, що на відеозаписі подій добре видно, як невідомі молоді люди "розправилися" з наметом активістів і побили жінок, які в ньому були - одну з них повалили на землю. 

Також на записі зафіксовано невідомих молодиків, які разом з нібито поліцією збили з ніг одного з активістів і почали бити його ногами, що явно не схоже на методи роботи справжніх силовиків".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178347
 
 
 Топ коментарі
 
Так не Порох же.

шо тебе не так ?

пока титушки и нацжены были против Пороха, ты аж обсырался от радости за их благородство )))
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та всі кацапи і зебіли чьокнуті,

але ж голосувати можуть

і брехати можуть.

не впевнений, шо та лугандонська падла голосувала, але бреше воно за сотню зебілів
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а щас ни против кого.

щас они создают запрограмированный на хаос хаос.

Арсен Авакович в кокаиновых глазах Бубочки должен быть нужен для усмирения.

Если усмирять некого, то Арсен Авакович Борисов привезёт и покажет тех, кого надо усмирять
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не понял. а что нацдружины разве не в аваковском кодле кормятся? и что мусорские титушки разве не онижыдети?
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Так не Порох же.

шо тебе не так ?

пока титушки и нацжены были против Пороха, ты аж обсырался от радости за их благородство )))
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Я за ним давно слідкую- Він може бути просто «чокнутим» чуваком.
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та всі кацапи і зебіли чьокнуті,

але ж голосувати можуть

і брехати можуть.

не впевнений, шо та лугандонська падла голосувала, але бреше воно за сотню зебілів
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Згоден- для мене кацапи іпануті від народження, а ті , котрі в Україні і за сруцькій мір-взагалі повні неадеквати, котрих я обходжу стороною як божевільних.
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а щас ни против кого.

щас они создают запрограмированный на хаос хаос.

Арсен Авакович в кокаиновых глазах Бубочки должен быть нужен для усмирения.

Если усмирять некого, то Арсен Авакович Борисов привезёт и покажет тех, кого надо усмирять
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Что то как то сложновато. А может просто как обычно мер вор и уголовник?
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перевожу на язык 90-х про "мер вор и уголовник"

бандюки создают меру проблемы и тут же другие бандюки их решают
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Ну так я и согласен. Практически всегда мер создаёт проблемы и успешно решает их, а то что много среди них воров и уголовников так это давно не секрет.
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кто такой этот непорохже?

это мыролюбный и безальтернативный свиненок?
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у тебя было два варианта.

ты выбрал тот, который сейчас.

**** ты скулишь и жалуешься теперь ?
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я не жалею за свой выбор. Потому что ни в первом ни во вторум туре не голосовал за мыролюбцев 1 и 2. Я голосовал за капитана Марвелл.
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та как же ты, скотина кацапская, мог голосовать, если тебя через КПП ехать ссыкотно ? )))
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Хм... А остальные дибилы за другого киногероя. Теперь у вас вместо Родины сериал.
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Аваков проти Авакова? Це як з гральним бізнесом, чи шо?
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несамовита лють розмаїття креативу
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Я думаю,что это,мягко говоря,неправда.Отказался от лекарств и его там бы и закопали.А по другому никак!
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Не та уже стала старая, добрая Жмеринка.
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даешь гуляйпольскую народную республику с батьком зельоним во главе
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ты наверное на удмурт. или на мордвин.

Жмеринка и Гуляйполе очень далеко друг от друга находятся.
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а ти случаем не из хавальсбурга будешь?
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горловсбурговский он,

но сейчас стал макеевсбурговским
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и пошто ты,хороняка, туда башкой полез?
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Да кому эта ФСБшная шавка нужен. Пусть едет к себе на Валдай с лекциями, ну или мемуары выпустит как с кизяками за узССкий мир против молдаван воевал в Приднестровье.
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Там сейчас аншлаг ботов от Петушария.
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О, хорошо шо ты попался. Ты там в курсе всех вопросов. Правда, что ваш клоун с белкой на голове собирается в Нерезиновую на шабаш победобесия? Злые языки говорят, что с )(уйлом в бессмертный полк записался? "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета" - Цензор.НЕТ 8710
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Наш президент перестане оплачувати нашими податками захист від кацапських свиней. Чек
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Підставляй свою емігрантську дупу, кацап.
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Пердячий? "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета" - Цензор.НЕТ 9631. Или ПоПА успел в тихоря с испанским тренером контракт подписать.
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А у тебя есть гражданство США, или ты нелегал?
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У кого крыша едет?
Нацдружины - это и есть титушки, которые работают под прикрытием полиции.
Или ещё есть желающие?
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Нацжены централизованно-организованно работают на Рюкзакяна. А тут - какая-то местная самодеятельность. Вот женам и не понравилось.
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нацжен срочно реабилитируют в патриотов....видать нужны для чего то серьезного "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета" - Цензор.НЕТ 2645
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Ну,титушки жалуются на титушек- это сюр. А как скулили,абы не Порох.Даже чем то новость приятная.
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какойто задрипанный титушко с улицы создал свою легенду. то о чём только мечтают проффесиональные можновладці в не первом поколении. многое кануло, как бы в Лету, а его движение живёт и побеждает при всех наследниках овоща ).
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кстати да.

на негативе тоже можно рекламу делать (до и после)

А он, дебил, не шевелится
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большая ему разница.

При Порохе он тут срок получит,

а при не еврее Зеленском амнистию
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потомка мокшанских чушков, насильно переселённых в дома вытравленных голодом украинцев на Донбассе, аж трисьот от упоминания украинца Порошенко, но нихрена не трисьот от евреев Зеленского, Коломойского, Шефиров и т.д.
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Сергей Дорожный 24,45%+

Сначала нацжены Авакова метелили орлов Авакова.
Потом подтянулись орлы Авакова и отметелили нацжен того же Авакова..
Круговорот дерьма в природе.
Всё по Войновичу..
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Ну да конечно, на видео же отлично видно как мирные граждане спокойно пришли на сессию горсовета.))
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Развели зеленые нацдружины ,как лохов.Теперь узнаете , как протестовать в тотолетарно-зелено-кловунском государстве.
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Именно при Поросе нацжены и появились.
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в жмеринке грядут великие события, так же, как в конотопе и шепетовке
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Никак не пойму, на кого так похож этот шоколадный хряк.

"Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета" - Цензор.НЕТ 7438
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Хряковский из Гарлема, это из твоих влажных снов? "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета" - Цензор.НЕТ 7515 О, смотрю тебя нежно лайкнули холоп Его Величества Александра I и старший вахтер из Рошена. "Нацдружины" сообщили свою версию событий в Жмеринке: "Титушки под прикрытием полиции напали на граждан, которые пришли на сессию горсовета" - Цензор.НЕТ 5994
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What d f did you just say,кацап?!ти бухий, кацапура чи за бойфренда образився?
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Як можна було маючи призвіще Папаєв, назвати сина Антоном!?)))) Антон Папаєв!)))) ха-ха-ха!!!!
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НЕ НУЖНО НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ ПРЕСТУПНИКАМ !!! ЕСЛИ ТЫ ПРАВ - УБИВАЙ !!!
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От жешь лгуны, нацкорпус и есть титушки под прикрытием полиции.
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а свиноботи аж вискакують з шокулудних труселів. напевно пєтя й губки їм кремом помазав.
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Авакяновская фсбшная титушня в действии
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