 "Нацдружини" повідомили свою версію подій у Жмеринці: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міськради"

Як передає Цензор.НЕТ, в повідомленні пресслужби організації зазначається: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради. Більше десяти людей постраждали, в одного – проламаний череп. Усе почалося з того, що у Жмеринській міськраді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Місцеві жителі хотіли прийти на засідання, щоб висловити свою позицію з цього приводу. Зокрема, в них були питання до мера про кримінальну справу щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака".

У пресслужбі зазначають: "Представники патріотичного центру повідомляють, що Юрій Світлак у місті має репутацію людини, пов'язаної з криміналітетом. Тому, незважаючи на значну кількість порушень і скандалів з його участю, місцева громада не протестувала проти його призначення досі, тому що боялася. І, схоже, не дарма. Коли біля міськради з'явився намет активістів "Відверто про корупцію" малою правдою до великих змін" її моментально розбили невідомі. Жінок, які перебували всередині, побили"

"Знесли намет громадської організації, яка проводила соціологічне опитування про корупцію в місті. Найманці побили дівчат, які були в наметі, зламали обладнання. Тоді громада вийшла на протест. У приміщенні міськради голова зустрів людей заслоном тітушок, яких захищали поліцейські в повному спорядженні. Тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингувальників, зав'язалася бійка. Активістів "Нацдружин" затягували в приміщення, жорстоко били стільцями і кийками. Тим, кого затримала поліція, одягали наручники і добивали на підлозі", - сказано в повідомленні "Національних дружин".

В організації зазначають: "Зверніть увагу, що на відеозаписі подій добре видно, як невідомі молоді люди "розправилися" з наметом активістів і побили жінок, які в ньому були - одну з них повалили на землю.

Також на записі зафіксовано невідомих молодиків, які разом з нібито поліцією збили з ніг одного з активістів і почали бити його ногами, що явно не схоже на методи роботи справжніх силовиків".