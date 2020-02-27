 "Нацдружини" повідомили свою версію подій у Жмеринці: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міськради"

Як передає Цензор.НЕТ, в повідомленні пресслужби організації зазначається: "Тітушки під прикриттям поліції напали на громадян, які прийшли на сесію міської ради. Більше десяти людей постраждали, в одного – проламаний череп. Усе почалося з того, що у Жмеринській міськраді мало розглядатися питання про позбавлення повноважень в. о. міського голови, секретаря міськради Юрія Світлака. Місцеві жителі хотіли прийти на засідання, щоб висловити свою позицію з цього приводу. Зокрема, в них були питання до мера про кримінальну справу щодо хабарництва у розмірі 250 тисяч гривень, сумнівних витрат коштів місцевого бюджету та корупційного бізнесу родини Світлака".
У пресслужбі зазначають: "Представники патріотичного центру повідомляють, що Юрій Світлак у місті має репутацію людини, пов'язаної з криміналітетом. Тому, незважаючи на значну кількість порушень і скандалів з його участю, місцева громада не протестувала проти його призначення досі, тому що боялася. І, схоже, не дарма. Коли біля міськради з'явився намет активістів "Відверто про корупцію" малою правдою до великих змін" її моментально розбили невідомі. Жінок, які перебували всередині, побили"
"Знесли намет громадської організації, яка проводила соціологічне опитування про корупцію в місті. Найманці побили дівчат, які були в наметі, зламали обладнання. Тоді громада вийшла на протест. У приміщенні міськради голова зустрів людей заслоном тітушок, яких захищали поліцейські в повному спорядженні. Тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингувальників, зав'язалася бійка. Активістів "Нацдружин" затягували в приміщення, жорстоко били стільцями і кийками. Тим, кого затримала поліція, одягали наручники і добивали на підлозі", - сказано в повідомленні "Національних дружин".
В організації зазначають: "Зверніть увагу, що на відеозаписі подій добре видно, як невідомі молоді люди "розправилися" з наметом активістів і побили жінок, які в ньому були - одну з них повалили на землю.
Також на записі зафіксовано невідомих молодиків, які разом з нібито поліцією збили з ніг одного з активістів і почали бити його ногами, що явно не схоже на методи роботи справжніх силовиків".
шо тебе не так ?
пока титушки и нацжены были против Пороха, ты аж обсырался от радости за их благородство )))
але ж голосувати можуть
і брехати можуть.
не впевнений, шо та лугандонська падла голосувала, але бреше воно за сотню зебілів
щас они создают запрограмированный на хаос хаос.
Арсен Авакович в кокаиновых глазах Бубочки должен быть нужен для усмирения.
Если усмирять некого, то Арсен Авакович Борисов привезёт и покажет тех, кого надо усмирять
бандюки создают меру проблемы и тут же другие бандюки их решают
это мыролюбный и безальтернативный свиненок?
ты выбрал тот, который сейчас.
**** ты скулишь и жалуешься теперь ?
Жмеринка и Гуляйполе очень далеко друг от друга находятся.
но сейчас стал макеевсбурговским
https://www.youtube.com/channel/UCPuA2Llo9u5VmnlO7wC423A
Нацдружины - это и есть титушки, которые работают под прикрытием полиции.
Или ещё есть желающие?
на негативе тоже можно рекламу делать (до и после)
А он, дебил, не шевелится
При Порохе он тут срок получит,
а при не еврее Зеленском амнистию
Сергей Дорожный 24,45%+
Сначала нацжены Авакова метелили орлов Авакова.
Потом подтянулись орлы Авакова и отметелили нацжен того же Авакова..
Круговорот дерьма в природе.
Всё по Войновичу..