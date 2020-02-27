EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини
  4226  45
Матеріали за темою:
Все про:Київ (7357) Київрада (275) перейменування (303)

 Київрада перейменувала парк Островського і вулицю Бойченка

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати перейменували столичний парк і вулицю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Парк імені Миколи Островського у Солом'янському районі Києва перейменовано в парк імені Миколи Зерова. Парк розташований уздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом'янська та Преображенська. Закладено в 1961 році. Площа - 4,11 га.

Зеров - український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер "неокласиків", майстер сонетної форми і перекладач античної поезії.

Також перейменовано вулицю Олександра Бойченка в Дніпровському районі столиці. Тепер вона матиме ім'я відомого українського співака, Героя України Анатолія Солов'яненка.

Читайте також: Рішення про можливе перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" ухвалюватиметься за підсумками голосування городян, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178344
 
   
 Топ коментарі
 
Островський - це той, що комуняцький пісатєль? Про нього дуже красиво написав Митець Лесь:
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...нi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припи...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пi...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно.
 показати весь коментар
 
Если у вас есть собака, то вы уже не живёте на одну зарплату. Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 2952
Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 5689
 показати весь коментар
 
Молодці! Я би перейменував усі громадські туалети прізвищами депутатів СН.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Островський - це той, що комуняцький пісатєль? Про нього дуже красиво написав Митець Лесь:
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...нi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припи...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пi...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно.
 показати весь коментар
 
 
Николай Островский - это сталинский хунвэйбин-фанатик. Книга КЗС, написанная вместо безграмотного Островского посредственным советским журналистом Циперовичем, полное говно, обычная бездарная советская агитка.
 показати весь коментар
 
 
Зате який музей йому в маленькій Шепетівці отгрохали...
 показати весь коментар
 
 
Манкуртовскому быдло-коммунячему режиму требовались свои "иконы" и свои "святые" для раздувания эрзац-религиозного фанатизма. Так что, слепой полуживой труп, заживо гниющией в своей постели, но прославляющий Сралина и коммунизм - это для манкуртовской СССРани очень важная фигура.
 показати весь коментар
 
 
Однако бездарный Циперович под вывеской Островского издан, издается и читается в мире в настоящий момент приблизительно в 1 000 000 раз больше, чем Зеров. Придурковатые современные пропагандисты не только Островского не читали, но и вообще никакой литературы, потому не могут отличить гуано от повидла.
 показати весь коментар
 
Моя жена все время хвастается, что ее дед руководил участком сроительства узкоколейки, на котором Островский загнулся.
 показати весь коментар
 
Молодці! Я би перейменував усі громадські туалети прізвищами депутатів СН.
 показати весь коментар
 
 
Только не надо примазываться, Я БЫ, Я БЫ и так премии урезают, а попробуй на одну зарплату прожить, а тут ты еще со своими предложениями.
 показати весь коментар
 
Если у вас есть собака, то вы уже не живёте на одну зарплату. Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 2952
Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 5689
 показати весь коментар
 
 
Нє-нє-нє! Треба, шоб людина відразу розуміла, що в неї питають. А то спитають "А де тут Дубілєт?", а поруч тілько "Разумков" та "Сивоха"... Тре щось відразу зрозуміле! Щось на кшталт "Служник", "Бубочка" чи "Узєлєнський" Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко - Цензор.НЕТ 4900
 показати весь коментар
 
 
Спочатку так і буде, а потім звикнуть і будуть знати, що Сивоха і Дубілет різновиди громадських туалетів.
 показати весь коментар
 
М..да. Проблємка буде з жіночими туалєтами - "Королєвскую" парашу точно томпонами забють відразу... Київрада перейменувала парк Островського і вулицю Бойченка - Цензор.НЕТ 8806
 показати весь коментар
 
я бы парк в Кличковский переименовал
и звучит привычно и слух не режет
ну или Преображенский
парк имени Николая Зерова как то по совковому
не?
 показати весь коментар
 
 
А якщо відкрити там казино з рулеткою і виграшем, коли випадає зеро?
 показати весь коментар
 
 
ты ставь на зеро и будет тебе выигрыш..)))
 показати весь коментар
 
 
Предлагаю ВСЕ улицы в УКРАИНЕ переименовать в честь ГЕРОЕВ сложивших свои головы в войне с россией - это был бы ПРАВИЛЬНЫЙ шаг !!!
 показати весь коментар
 
 
На честь загиблих садять дерева, щоби вічно пам'ятали. Парки є ******* меморіали
 показати весь коментар
 
Буржуазный национализм на дворе, чего ж вы хотиле? А Островский - писатель голодранцев-интернационалистов, вот и не совпал...
 показати весь коментар
 
А шо это за зверь такой "интырнационалист"? То же самое, шо "касмапалит безродный" или окрас шерсти всё же другой?
 показати весь коментар
 
Как тебе сказать.., ты ж в паганом совке не жил; ну, это как бы когда вокруг тебя живут десятилетиями рядом десятки национальностей, но все довольны и никогда не заостряют внимания на национальном вопросе, при этом у каждого в паспорте указана его национальность. Вот как-то так.
 показати весь коментар
 
В совке не заостряли внимания на национальном вопросе? А зачем тогда выселяли из Крыма тех же кырымлы в 1944 году? А про операцию "Висла" слыхал?
 показати весь коментар
 
Говорю только о том, что хорошо знаю - о послевоенном совке.
 показати весь коментар
 
О деле врачей-евреев тогда вспомни к примеру. Ну или вспомни службу в доблестной СА. Почему тогда среди служащих образовывались землячества и все держались группами. Принцип "интырнационализма" тут уже не действовал?
 показати весь коментар
 
Исключения только подтверждают правило: в повседневной жизни при совке никаких обострений на национальной почве не было.
 показати весь коментар
 
Этих "исключений" настолько много, что они сами стали правилом. Например, Карабах начался в 1988 году или намного раньше? А что, например, ты скажешь про наскоро слепленную чечено-ингушскую автономную республику?
 показати весь коментар
 
До Горбачева, при всех нюансах, никогда не было физических столкновений на национальной почве. Как только управление страной ослабло так и пошли карабахи.
 показати весь коментар
 
Были и еще как. Просто их было некому освещать в прессе и по ТВ. Ведь совок официально называл себя "семьей народов". Откуда взялись эти прозвища "хохлы", "бульбашы", "тупые молдаване", ""хачи", "чурки", "узкоглазые"? Появились только при Горбачеве? Почему евреи старались брать славянские фамилии, а при позднем совке вовсе эмигрировать из него? Что в "семье народов" было не так за внешним глянцево-бутафорским фасадом?
 показати весь коментар
 
Нам до "буржуазного націоналізму" (а це Ізраїль) як до неба рачки (немає репарацій, країн-спонсорів і багатомільярдної військової безкоштовної допомоги США). Київрада перейменувала парк Островського і вулицю Бойченка - Цензор.НЕТ 6551
 показати весь коментар
 
Почему украинских националистов еще с совковых времен всегда называли буржуазными?
 показати весь коментар
 
Потому что советское клише. Хорошо хоть не каннибалами. Возможно для совковой пропаганды необходимо было лишний раз подчеркнуть, что украинские националисты были оторваны от "простого народа", от "рабочих и крестьян".
 показати весь коментар
 
 
Потому что националисты тогда были только на западе Украины и до 39-го года жили в буржуйской Австро-Венгрии.
 показати весь коментар
 
Серьезно? А кого тогда Сталин за украинский национализм расстреливал и в гулаги отправлял ещё до 1939 года?
 показати весь коментар
 
Расстреливал не за национализм, а за зверства, творимые тогда националистами.
 показати весь коментар
 
А какие "зверства" творили националисты до 1939 года в УССР?
 показати весь коментар
 
Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли «контрреволюціонерів», вчинені напередодні 20-річчя жовтневого перевороту. Так, 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох (Карелія) за рішенням трійки було страчено велику групу в'язнів Соловецької тюрми. У списку «українських буржуазних націоналістів», розстріляних 3 листопада, були Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Михайло Яловий та інші. Загалом в один день за рішенням несудових органів було страчено десятки представників української інтелігенції - цвіту української нації.
 показати весь коментар
 
Скоро всю страну переименуют,так что это бесполезная трата времени и средств налогоплательщиков на содержание переименовальщиков.
 показати весь коментар
 
С Зерновым все очень туманно.
Его родня не была репрессирована, сохранила свои квартиры и должности, вплоть до должности директора института АН Украины.
А по жизни органы всячески поддерживали его потомков и облегчали им быт и учебу.
Посему, я склонен верить тем, кто утверждает о его сотрудничестве с органами и долгой жизни под другой фамилией, в том числе и за границей.
 показати весь коментар
 
Институты биологии и микробиологии - это, вообще семейные институты семьи Зеровых.
В то время, как Миколу, якобы, расстреляли, брат защищает докторскую, становится академиком...
И так по всем членам семьи.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
уж лучше бы переименовали в парк имени царя соломона и улицу царицы савской
 показати весь коментар
 
Ще тепер Повітрофлотську перейменувати на якусь адекватну.
У 1923 році на відзначення розвитку і зміцнення Червоного Повітряного Флоту Кадетське шосе перейменували на Повітрофлотське.
 показати весь коментар
 
Ну ладно там улицы... А нельзя ли скверам, паркам, бульварам давать нейтральные, но благозвучные названия, шоб радовало слух, было раз и навсегда и никого не раздражало?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору