 Київрада перейменувала парк Островського і вулицю Бойченка

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Парк імені Миколи Островського у Солом'янському районі Києва перейменовано в парк імені Миколи Зерова. Парк розташований уздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом'янська та Преображенська. Закладено в 1961 році. Площа - 4,11 га.

Зеров - український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер "неокласиків", майстер сонетної форми і перекладач античної поезії.

Також перейменовано вулицю Олександра Бойченка в Дніпровському районі столиці. Тепер вона матиме ім'я відомого українського співака, Героя України Анатолія Солов'яненка.

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