 Київрада перейменувала парк Островського і вулицю Бойченка

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
Парк імені Миколи Островського у Солом'янському районі Києва перейменовано в парк імені Миколи Зерова. Парк розташований уздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом'янська та Преображенська. Закладено в 1961 році. Площа - 4,11 га.
Зеров - український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер "неокласиків", майстер сонетної форми і перекладач античної поезії.
Також перейменовано вулицю Олександра Бойченка в Дніпровському районі столиці. Тепер вона матиме ім'я відомого українського співака, Героя України Анатолія Солов'яненка.
Шо в домовинi тiй слiпий пророк живе,
Зовуть його Микола. За життя
Х...нi вiн рiзної навигрiбав довкола так дох...,
Що свiтлий Аполон, якому пої...ать обично
На страждання припи...еного нашого народа,
Раптово зглянувся
І швидко ослiпив Миколу стрiлами,
Щоб той не бачив бiльш пi...оватiзму
І не страждав бєссмислєнно.
и звучит привычно и слух не режет
ну или Преображенский
парк имени Николая Зерова как то по совковому
не?
Его родня не была репрессирована, сохранила свои квартиры и должности, вплоть до должности директора института АН Украины.
А по жизни органы всячески поддерживали его потомков и облегчали им быт и учебу.
Посему, я склонен верить тем, кто утверждает о его сотрудничестве с органами и долгой жизни под другой фамилией, в том числе и за границей.
В то время, как Миколу, якобы, расстреляли, брат защищает докторскую, становится академиком...
И так по всем членам семьи.
У 1923 році на відзначення розвитку і зміцнення Червоного Повітряного Флоту Кадетське шосе перейменували на Повітрофлотське.