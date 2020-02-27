 Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме:

поблизу населеного пункту Новомихайлівка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог зробив 6 пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли наших позицій, а саме:

двічі неподалік Новотошківського - зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч з Оріховим - із міномета калібру 120 мм - 3 міни.

27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав поранення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони