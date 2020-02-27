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 Події, Суспільство
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Все про:обстріл (6018) Донбас (15436) ЗСУ (450)

 Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме:

  • поблизу населеного пункту Новомихайлівка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог зробив 6 пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли наших позицій, а саме:

  • двічі неподалік Новотошківського - зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поруч з Оріховим - із міномета калібру 120 мм - 3 міни.

27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав поранення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178340
 
 
 Топ коментарі
 
Заплатят все
Мнения 27-фев, 18:499 0 0

«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.

Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.

Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.

В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.

Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.

Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.

С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.

Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.

На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.

Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.

Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.

Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.

Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.

Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.

Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.

Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».

Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.

Татьяна Худякова
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какое отведение зедебилы хотят? Нужно не отходить, а долбить врагов Украины и отбирать свое.
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какое отведение зедебилы хотят? Нужно не отходить, а долбить врагов Украины и отбирать свое.
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Заплатят все
Мнения 27-фев, 18:499 0 0

«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.

Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.

Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.

В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.

Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.

Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.

С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.

Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.

На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.

Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.

Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.

Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.

Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.

Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.

Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.

Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».

Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.

Татьяна Худякова
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та шо там те 5 раз, когда даже 18 февраля не смогло сорвать шаги уверенной поступи к миру.
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скоро бубочка посольство в лугандонии откроет...
как вам звучит амбассадор рабинович?
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С каждым днем ЛДНР-ОРДЛО все больше и больше отрывается от Украины.. я думаю что это уже навсегда утерянная территория с не лояльным населением можно только отгородиться от них бетонными стенами.
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Они провели референдум. Они от нас отказались. И нам нужно было сразу отгораживаться, когда было АТО. Чтобы вот такого, как сейчас, не было - шести-летней уже войны. Вопросов очень много. И не только к Зеленскому, увы. А ответов... мы уже не услышим...
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Можно подумать что они сами что то решают. Если бы не война, то удмурты с бурятами уже по Днепру с Запорожьем катались.
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А разве их еще нет в Украине?) БурятОФ и удмуртОФФ))
Если бы "не война", говорите... Очень жаль, что парни гибнут. Очень жаль... Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7267
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Так в лугандоне есть. Слава Богу что на неокупированой Украине нет.
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опять провокация?
закройте переходы наглухо
за каждого бойца хотя бы на 10 дней
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перемирие по ЗЕленски С начала суток 27 февраля один воин погиб, один ранен, враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2824

Вечная память Герою !
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За Порошенко наступали, приЗеленському відступають.
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Во первых пяточек высоко не задирай поросенок)) новый аккаунт создать это пять минут) во вторых в чем моя брехня если Петя загонял армию в котлы в Иловайске и Изварино и сдавал Дебальцево и ДАП в 2014-2015мм а с 2015 по 2019гг так же само сидел в окопе как сейчас и вел позиционную войну? И в третьих чем ты свинья отличаешься от клятого совка если так же по свиски душишь тут свободу слова?
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Ага, особенно разводки после обстрелов со сдачей опорняков...
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у Пеклі москалі !!!
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Спочивай з миром Воїн України ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! Щоб здохла ця клята расія та путін - *****!!!!
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І сьогодні загиблий... А зелений коронаклован всеодно відводитиме війська...
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шо опять? это опять провокации а мы будем идти упрямо к миру! да зеля? может сам с ермаком и сивухой в окопы залезешь? дадим тебе ПК.........
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