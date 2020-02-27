 Від початку доби 27 лютого один воїн загинув, одного поранено, ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме:
- поблизу населеного пункту Новомихайлівка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог зробив 6 пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли наших позицій, а саме:
- двічі неподалік Новотошківського - зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поруч з Оріховим - із міномета калібру 120 мм - 3 міни.
27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один зазнав поранення".
Мнения 27-фев, 18:499 0 0
«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», - прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет.
Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.
Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.
В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.
Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.
Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.
С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.
Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.
На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.
Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.
Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.
Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.
Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.
Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.
Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.
Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».
Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.
Татьяна Худякова
как вам звучит амбассадор рабинович?
Если бы "не война", говорите... Очень жаль, что парни гибнут. Очень жаль...
закройте переходы наглухо
за каждого бойца хотя бы на 10 дней
Вечная память Герою !
Одужання пораненим.
Горіть у Пеклі москалі !!!