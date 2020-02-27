 Україні необхідне Міністерство з питань оборонно-промислового комплексу, - Горбулін

З такою ініціативою під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Ключові акценти у розвитку оборонного потенціалу України" виступив голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень, перший віцепрезидент НАНУ Володимир Горбулін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо з'явиться міністерство і віцепрем’єр, то з'явиться людина і відповідний орган, що системно будуть займатись не тільки поточними справами, а й розвитком вітчизняних озброєнь та технологій. Це відповідальність конкретної особи і це прямий вплив на зовнішній вигляд армії майбутнього. Це також планування розвитку оборонного потенціалу, оскільки саме через профільне міністерство та утворений в ньому відповідний підрозділ, наприклад, Агентство з розвитку передових технологій, можна було б реалізувати справжні реалістичні підходи до стратегічного планування переозброєння нашої країни, включно зі здійсненням переходу від використання наявних технологічних можливостей до постановки конкретних завдань нашій промисловості", - заявив Горбулін.
На його думку, кількість та глибина наявних больових точок у секторі безпеки надає мотивацію зосередитись на вирішенні трьох важливих питань: переглянути існуючу модель управління ОПК та взаємовідносини із замовниками, зосередитись на питанні якості й технологічності переозброєння, створити на базі Офісу Президента України чи РНБО майданчик для комунікації влади, експертного середовища та виробників.
До експертної ради з питань ОПК при Офісі Президента могли б увійти кілька експертних інститутів, представники Академії наук та промислових об'єднань. Адже на сьогодні, за словами Горбуліна, відчувається сильний розрив між Міноборони, Генштабом, представниками оборонної промисловості та інститутами НАНУ.
Горбулін також вважає, що нове міністерство необхідне для того, аби поєднати зусилля держави й приватних підприємств у сфері ОПК. Саме воно б обирало з приватних підприємств ті, продукцію яких сьогодні можливо довести до серійного виробництва. "Це б значно скоротило строки виготовлення новітнього озброєння і дозволило випробовувати і надавати можливості ЗСУ відразу відпрацьовувати його", - наголосив Горбулін.
Він нагадав, що експерти торік визначили пріоритетні напрямки в питаннях переозброєння, серед яких автоматизація та зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні авіаційні комплекси та наземні морські безпілотні системи.
Особливий акцент Горбулін зробив на необхідності створення та реалізації ракетної програми. "Якщо ракетні програми не є ключовими для країни, яка наполегливо будує ракетний щит стримування, то щось не так із пріоритетами", - наголосив академік.
Покоління гаджетів.
Окрім, українського.
«1962 року закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету, інженер-механік за спеціальністю «літаючі апарати».
У 1962-1977 роках працював у КБ «Південне» (Дніпропетровськ), був безпосереднім учасником розробки стратегічних ракетних систем і космічних апаратів серії «Космос».
З 1977 по 1990 рік працював в апараті ЦК Компартії України. З 1980 року - завідувач сектора ракетно-технічної та авіаційної техніки. Брав участь в організації і координації робіт з усіх програм створення ракетно-космічної та авіаційної техніки в Україні. »
https://glavcom.ua/country/society/volodimir-gorbulin-svitovoji-viyni-ne-bude-bo-putin-duzhe-******-zhittya-577536.html
https://dt.ua/author/vladimir-gorbulin
В состав главного руководящего органа организации - Совета - на съезде были избраны, в частности, народный депутат третьего, четвертого, пятого созывов Борис Беспалый, директор института проблем национальной безопасности Украины Владимир Горбулин, народный депутат (фракция Блока Литвина) Сергей Гриневецкий, народный депутат второго и четвертого созывов Виктор Мусияка, журналист, редактор отдела политики газеты Зеркало недели Сергей Рахманин и другие.
Эмблема организации Гражданская позиция выполнена в желто-черных цветах, где на фоне фигуры в форме рыцарского щита размещены три раскрытые ладони. ..."
он СНБО и обороной при многих президентах рукооводил !
".... Шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своих президентских амбициях, сложно представить во главе украинской армии.
Об этом заявил первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин.
«Это и смешно, и трагично. Бжезинский как-то сказал: «Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия», - таким образом Владимир Горбулин ответил на вопрос, сможет ли Зеленский стать новым политическим лидером в Украине.
«Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя», - подчеркнул Горбулин в интервью «ФАКТАМ».
И Горбулина в министры.😏
Зеленский, где обещанные;
НОВЫЕ ЛИЦА?
КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ?
где, наконец зарплата
педикампедагогикам в 4000 ЕВРО ? педикине учителя, а те, кто им 4000 евро обещал.
bykvu.com › Буквы › Новини
bykvu.com › Буквы › Новини
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... команды кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали, что украинским учителям можно поднять зарплату до 4 тысяч долларов и на.
Путін нєдавно сказал, что Украіна єсть окраіна Русі. Он тєбя поймєт.
Ти відать только нєдавно прілєтєл с Марса.
$4000 учітєлям, било озвучєно в відєо, во врємя єго прєзкомпаніі, і он на еті слова поківал головой.
А послє ізбранія он ротом, сказал, что он «Вообще нікому нічего нє обєщал».
Ну, це зараз всі стали такими розумними. А тоді, в квітні 2019, сприймали всерьйоз.
Krychek
Ахаха!
Bell Helicopter выпустила мультик, где перспективный разведывательно-ударным вертолетом Invictus поражает Армату.
Ватные поцреоты уже визжат. Хотя чего визжать? Армат то на вооружении нет. И скорее не будет. Полько для парадов.
Надежда только на санкции и время. К сожалению.
Ермак и Зеленский фантазируют и напрасно тратят свое и наше время.
Вступление в НАТО - надежда на защиту от агрессора. Но.
Повышение обороноспособности страны.
Министр обороны у нас скорее теоретик "движения к НАТО", чем реальный, тем более боевой офицер.
Очень настораживает политика министра обороны на закупку импортных готовых изделий ВПК, в то время, как надо стимулировать собственное производство ВПК.
Главным драйвером изменений в повышении обороноспособности страны, на мой взгляд, должен являться Министр обороны. Он должен стать разработать некий очень конкретный пошаговый документ с ответственными и датами реализации - и убедить лично Зеленского закрепить в документе и подписать к реализации реальных, а не косметических изменений.
А далее - все остальные причастные - и общество - должны отслеживать реализацию.
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Конечно, с одной стороны, совок надо выкорчевать с ВСУ.
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
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А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
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В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений. Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км. Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах. Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут. И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны". Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора. И тут мы в своем праве. Договор РСМД закончил свое действие. У агрессора такие комплексы есть. Юридически все чисто.
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Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км. При чем Уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета. А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
Эту НАТО-вскую тактику можно применить сейчас на Донбассе? Нет.
Ну и зачем и чему нас зовет учиться нам министр обороны?
С полным штатом, финансированием, с высокими зарплатами работничков-"щоб не крали" и т. д.))))
А почему бы не добавить с десяток адмиралов, пару маршалов и хоть одного генералиссимуса?
Нащо? А щоб були...
Вот только не сильно верится в то, что в нашей НАНУ остались кто-то, кроме заслуженных старперов. Вот вообще не верю....
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Монополизм обычно зло. Государственный менеджмент в наших реалиях приводит только к национализации убытков и приватизации прибыли.
В последние годы мы наблюдаем, как в Украине гособоронные предприятиями проигрывают конкурентную борьбу частникам.
В условиях, когда госзаказы являются единственным источником финансирования оборонного предприятия, очевидно, что бОльшую часть денег съедали те, кто собственно давал заказы
(на уровне мародера, Пашинского, топ-приближенных депутатов).
Следующую часть финансов "откусывал" в свою пользу Укроборонпром и топ-менеджмент, причем не пропорционально своей роли в общем результате.
До непосредственных исполнителей - инженеров-рабочих доходят копейки. Поэтому и текучка кадров и практически нет инновационных новых технологий: за те зарплаты работают только ветераны труда (со всеми вытекающими). Разрубить этот коррупционный клубок можно только приватизацией (оборонных) предприятий (с оговоренными условиями к владельцам не-смены профиля основной деятельности в течении ряда лет) ПРИ НЕОБХОДИМОМ УСЛОВИИ определенного уровня госзаказов.
И, возможно, лучше было бы вообще расформировать Укроборонпром.
Даже Турция уже давно пошла по этому пути.
И у них уже есть заметные успехи.
Не??
А він, учасник розробки стратегічних ракетних систем і космічних апаратів серії «Космос», завідувач сектора ракетно-технічної та авіаційної техніки. Брав участь в організації і координації робіт з усіх програм створення ракетно-космічної та авіаційної техніки в Україні. »
Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства, и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.
Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и х*ем на рояле не умел.
В 49 году в Германии была ж@па. Большая такая, всеобъемлющая сра#ище.
Страна проиграла войну и была в состоянии дерибана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом.
Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.
С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО (ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле.
Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.
На что Конрад ответил - спасибо, идитенах*й: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас», и партию комуняцкую запретил вообще.
Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным.
Прежде чем Германия объединилась, прошло более 40 лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения.
Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами.
Прежде чем Германия объединилась, сгнил совок, и сменилось несколько лидеров в балалайне.
Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам.
Но когда говорят «любой ценой», всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все.
Только вся фигня в том, что мы прое*али своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной проё* - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой».
Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.
Татьяна Худякова
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И плодить их так, пока у нас с ушей кровь не польётся