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 Політика України
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Все про:промисловість (62) сільське господарство (104) підтримка (181) Маркарова (113) Милованов Тимофій (168)

 Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов і міністр фінансів Оксана Маркарова розійшлися в думках щодо того, чи варто виділяти 90 млрд гривень на підтримку українських промисловців і аграріїв.

Дискусія розгорнулася на сторінці Милованова у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На наступні три роки ми ініціюємо 90 млрд грн держпідтримки для промисловості й агро. Для порівняння: в цьому і минулому роках підтримка приблизно 4 млрд грн. Тобто ми хочемо збільшити підтримку майже у вісім разів. Вся підтримка розподілятиметься згідно з кращими сучасними практикам і буде вирішувати проблеми в тих напрямках, де працюють ринки", - написав Милованов.

Він уточнив, що в сільське господарство планують вкласти 45,52 млрд гривень, а у промисловість - понад 32,65 млрд. Ще 12,41 млрд грн підуть на підтримку експортного потенціалу України.

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"За роками сума держпідтримки становить: 26 млрд на 2021, 31 млрд на 2022, 33 млрд на 2023, загалом понад 90 млрд грн", - додав міністр.

Підхід Милованова не припав до душі міністру фінансів Оксані Маркаровій.

"Бізнесу потрібні нормальні рівні умови і верховенство права, а збільшення витрат бюджету на підтримку (особливо таку) - це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для всього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних", - написала вона у коментарях.

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Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна 01Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна 02
Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна 03
Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178334
 
   
 Топ коментарі
 
Раздача денег это не поддержка - это разворовывание средств налогоплательщиков,таких тупых экономистов нужно сразу на гильотину.
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Тут ти правий, що це два дебіла, а точніше два зебіла.
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Тут ти правий, що це два дебіла, а точніше два зебіла.
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Ду-ду-ду! Ду-ду-ду!
Радость и веселье!
Две собаки на дубу
Рядышком висели…
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Маркарова сказала не все: ту паскуду Мілованова потрібно посадити в дурдом , в тюрьму , поставити на правєж, за все те що цей шизанутий робить з держпідприємствами та організаціями.
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Раздача денег это не поддержка - это разворовывание средств налогоплательщиков,таких тупых экономистов нужно сразу на гильотину.
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Ну тут так сразу и не скажешь, смотря как направлять деньги, например в ЕС тратятся огромные деньги на поддержку аграриев.
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и поэтому нужно срочно отдать днег ассоциации владельцев шпал и сборщиков металлолома? а после этого обязательно нужно прорыть канал между азовским и черным морями? ато евнробляхеры нападут?
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обещать,это не значит жениться.Я 200 000 млрд могу пообещать. А ПОНТУ????
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кому конкретно мыло в ваннов пообещал? за какой процент?
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так ведь косюки это подельники мыролюбного винницкого свиненка.
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Помінялося на гірше. Прикладів цьому повно.
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Та ладно, *********, тренд і морди лиця з другого ешалону одні і ті ж.
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Були такі зарплати у начальника Укрпошти чи Гідроресурсів? А у міністрів теж були такі заплати, хоча вони зараз не вміють працювати?
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Нє вони бідували і просили милостиню. Спитай у Маркарової або Авакова. Це ще з старої обойми.
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Не будували, але ми говоримо про рівень зарплат. Тому вбік не стрибай.
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На за Укрпошту при *******.
У 2017 році, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, 32 працівники «Укрпошти» отримували зарплату розміром понад 1 мільйон гривень. Так генеральний директор Ігор Смілянський отримав за 2017 рік 3 958 541 грн. з/п, перший заступник генерального директора з фінансів Олександр Чернявсьий отримав понад 6 517 867 грн., а перший заступник генерального директора - керівник операційного блоку «Укрпошти» Олександр Перцовський - 6 096 051 грн. з/п[7][8]. Це при тому, що у 2017 році отримала 203 млн грн. чистого збитку проти 158 млн грн чистого прибутку в 2016 році. За підсумками січня-червня 2018 року «Укрпошта» отримала чистий збиток у розмірі 536,7 млн. грн, що на 48,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року[9].
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Вас «розтягують» два ольгінских троля. Це одна їх їхніх тактик.
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что конкретно?
винницкая синагога поменялась на криворожскую?
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Конечно! Раньше было 4 млрд., теперь будет 90.
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Процент буде після того, як за хабар дадуть вашу воду на Крим.
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Як ********* тут не моляться, не вангують і не накидають зраду, а воду в Крим все не дають і не дають...
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За эти деньги можно построить 3 завода с высокодоходной стоимостью продукции и экспортировать ее заробативая валюту . Будут рабочие места, поступления в бюджет, и валютная выручка
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У нас це неможливо, бо за їхню зарплату не будуть працювати. Лікарів звільняють і тепер лікувати не буде кому...
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интересно конечно, а заводы собственные или государственные - теперь понимаешь не лепость той мысли о заводах, ах да, в принцыпе то нет в мире высокодоходных государственных производств.
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Честно говоря, от тебя я этого не ожидал . Ты оказался зебилом ? А как там в Норвегии, с управлением государственной собственностью? Я читал , что с этим в Норвегии все очень эффективно . А как там управляются с этим фондом для будущих поколений? Он вроде как государственный? Там сколько уже ? Был триллион долларов . Это не завод , верно , а триллион, которые они инвестируют постоянно , правда ? Как то все работает ? Так почему в Украине не можно построить завод и эффективно ним управлять ? Делать конкурентную продукцию ?
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о боже, я оказался зебилом, так ты ещё "умнее" мысли продавливаешь как ту с заводами. да ещё, от темы не спригивай, ты должно быть довно должен был освоить - мне не важно кто пишет, но если это глупость, то возрожаю, кстати, тебе даже очень прилично указал на это, без высмеивании.
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Ок . Я так и поняв , что ты по факту зебилом оказался, зачем я тебя об этом только спрашивал ? Тогда с тобой все ясно . Вопросов больше нет . Свободен !
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Ви там вже домовтесь, щоб складно звиздіти.
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Мі-ЛО-ВА-НОВ !!!! Наш цирк опять зажигаєт огні !

Милованов пообещал 90 млрд грн поддержки промышленности и аграриям, Маркарова не согласна - Цензор.НЕТ 2593
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что за спор один пообещал, а другая не согласна, выходите из машины
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Сначала дадите, а потом заберете. Сосед сегодня плакался, дали допомогу, а автомобильный прицеп не включил в декларацию, выявили, что у него два транспортных средства, штраф + вернуть все, что выдали. Так что пошли вы на ...... с вашими поддачками.
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Гениально, тоесть сосед подал неправильную декларацию а потом плачет что его наказали за это.))
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Выходит так, Прицеп БУ, купил за 3000 гривень, бурячок с огорода возить. Значит если одна машина есть, то можно, а с прицепом нельзя. Шо то мало и гениального. машина у него с 80 того, а вот прицепчик купил в 17 том. Говорит, ну кто же знал, что этот металлолом надо декларировать. Спросили машина есть, одна, сказал есть одна.
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маленький мальчик нашёл самокат,-
больше в деревне столбы не стоят.
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Выходит надо декларировать, вроде, как транспортное средство.
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ага!типа

27.02.20 15:51 Суд оштрафовал нардепа на 51 тыс. за скрытые от декларирования 67 млн и дома в Швейцарии
https://biz.censor.net.ua/news/3178277/sud_oshtrafoval_nardepa_na_51_tys_za_skrytye_ot_deklarirovaniya_67_mln_i_doma_v_shveyitsarii
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Так у соседа был двух осный, самоделка, но менты заколебали его, он решил продать и купить себе нормальный, говорит, купил на свою голову, мало того. что остался должным за оформление, а тут еще штраф. Дал ему совет, не плати, немножко отсидишь и помощь не нужна будет. Послал меня, как туроператор, подальше. Придется завтра с ним по 100 гр выбить. Вот такая беда.
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В версии Милованова 90 млрд грн это выброшенные деньги для украинцев, но не совсем всех. Этими деньгами воспользуются те, кто равнее других. Короче, Беня с Ахметкой будут очень рады.
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Можно сказать, что этот спор не о чём, потому что эти деньги не попадут при нынешней коррупции по назначению. Тогда лучше эти деньги не выделять, потому что они из казны государства пойдут новым ворам из слуг Путлера.
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А почему не поговорить о 500 мильенов тысяч?
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Мыло, не будь жаденышом, поделись с ней откатиком! И будет тебе 190 лярдов!
🤣🤣
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фермеры-трансгендеры за 90 лярдов...
мож нацжоны зупынять милованова?
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дафай мило дафай ...головне встигни землю продати ... ************ вже у лондоні біля гнойтаревої хатинку придивилася ... а от з тобою такий фокус не проканає ...цього разу "на ростов" навряд хто встигне ...а без землі ти соросу в йух "не впирався"
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Это он спонсировать агрохолдинги и алигархов собрался.
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Цей Милованов думає що гроші на дереві ростуть?
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ПОЧЕМУ бы и нет!

« …меня никогда не интересовала особо Украина…я и не жил в Украине долгое время ... меня интересовал парусный спорт и сальса»«…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик»«…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…»«…я просто не переношу любые встречи...»Знакомтесь - Тимофей Сергеевич Милованов.Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского.
https://youtu.be/NuPD-ZiFrjE
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В країні де дивляться телевізор і не читають книжок врешті решт починають керувати дегенерати які ... не тільки не читають книжок але ще й цим пишаються. Що далі? Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна - Цензор.НЕТ 2552
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ГРАЖДАНЕ!!! СКОЛЬКО МОЖНО КОРМИТЬ "БИЗНЕСЮКОВ" ЗА НАШ СЧЕТ, ЗА НАШИ НАЛОГИ???
У НАС ЧТО БЮДЖЕТ ПРЕВРАТИЛСЯ В "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД" ИМЕНИ МИЛОВАНОВА???
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Не рассказывай сказки! у нас люди нищие - потому что налогами задушены!!! зато чиновники тратят деньги на "бизнес"... В стране есть комбанки, инвестфонды, кредитные союзы пусть бизнесюки там кредитуются!!!
Или пусть власть для всех снижает налоги!!!
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не сказки,налоги платим,а бюджета нет!какие сказки?если пенсии платить нечем будет!наберите недовыполнение бюджет
Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24% меньше плана, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства о выполнении бюджета.https://interfax.com.ua/news/economic/638861.html
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о чем нам говорит википедия Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна - Цензор.НЕТ 1544

Латифу́ндія - велике приватне земельне володіння, помістя. Панування латифундизму породжувало безземелля основної маси селянства, сприяло орієнтації національної економіки не на внутрішній, а на зовнішній ринок.

В Україні латифундіями називали великі магнатські маєтки з тисячами десятин землі[2]. У ******** Україні термін застосовується для позначення тих великих масивів земель сільськогосподарського призначення, які сконцентрували у своїх руках аграрні фірми[3][4] [5]. П. Гай-Нижник пише, що в Україні починаючи з 1990-х років «тривало зрощення олігархії землевласників-ладифундистів, промислових концернів, мафії та банківських магнатів у нововідроджену систему ******** васальної залежності (новітня форма майорату), що породило неофеодальну систему влади в країні з продажно-залежними бюрократією, судами, прокуратурою та каральними службами»[6].
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ЛЮДИ! НУЖНО МИНИМИЗИРОВАТЬ УПЛАТУ НАЛОГОВ ЭТИМ КАЗНОКРАДАМ И ПОППУЛИСТАМ!!!
У НАС ВОЙНА, МЕДИЦИНА НА ГРАНИ, ПРАВОСУДИЯ НЕТУ, ПРАВОПОРЯДКА НЕТУ... ЗАТО СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ИЗ БЮДЖЕТА НА ДОТАЦИИ И ГОСПОМОЩЬ "ИЗБРАННЫМ КОММЕРСАМ" - ЭТО ЖЕСТЬ! ЭТО НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ! ЭТО ПОДКУП ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! ЭТО АДМИНРЕСУРС! ЭТО КОРРУПЦИЯ! ЭТО ИЗВРАЩЕНИЕ ЕКОНОМИКИ! ЭТО КОЛХОЗ!!!
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вони й так "минимилизируются" ...єдине що ще спасає цих ********* це те що в Україну привозять заробітчани для оплати найсправедливіших тарифів за комуналку і світових цін на пальмові "продукти" ... ну не ахметов же з коломойським сплачують "податки"
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под кабмином люди из-за земли уже самоподпалы совершают,вот это результат!
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Разворование говорите,а мировые новости читаете господа,весь мир дотирует своих производителей. Почему , для каких целей,что получается на выходе это уже зависит от каждой страны. Примеры есть,и проблема это не в дотациях,а как они осваиваються ,для страны или для индивидумов.
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...Томас: Хороший мальчик?Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит.
Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.
...
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ЕСЛИ МИЛОВАНОВ - ЭТОТ КОМСОМОЛЕЦ С АМЕРИКАНСКИМ ДИПЛОМОМ, ХОЧЕТ ПОМОЧЬ АГРАРИЯМ, ПУСТЬ ОРГАНИЗУЕТ ЧАСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД И ПОМОГАЕТ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА!!! СКОЛЬКО МОЖНО НАСИЛОВАТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ???
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В Україні є промисловість, металургія, шахти, земля, ліси, золото і навіть нафта з газом... Але громадяни - безправні ніщеброди... Чому так? Та тому що ми 28 років (а до цього 75 років) будували УРСР, "соціальну державу", колгосп...
Соціалізм та етатизм, що проявляється через держконтроль, держрегулювання, держдозвільну систему, держбар'єри, держперешкоди, протекціонізм, інтервенціонізм, централізацію, інфляційну грошово-кредитну систему, високі заплутані податки... перетворили багату ресурсами країну на безперспективну МЕРТВУ ЗОНУ...
Соціалізм та етатизм вигідні тільки купці топ-чиновників, топ-політикам та олігархам-монополістам... За допомогою держави та адмінресурсу, прикриваючись "національними" інтересами, використовуючи принцип "отнять и поделить", "своїм - все, іншим - закони, високі податки, запутане держрегулювання"..., купка шахраїв, злодїв, аферистів, популістів мракобісів, тотально загарбали всі ресурси, всю владу, всі багатства країни... знищили конкуренцію та забезпечили тільки для себе вічну монополію на розкішне життя...

Україна повинна стати найвигіднішим, найцікавішим офшором у світі і тоді у нас буде шанс змінити життя всіх громадян на краще...

Візьмемо Сінгапур (чи Гонг-Конг, чи Кіпр)... Там не має промисловості, не має шахт, не має золота, нафти чи газу, немає лісів чи родючої землі і ВВП на душу населення складає в тому ж Сінгапурі 51 649 долл.США (в Україні - 1 854 дол.США) ... Просто там є зрозумілі, прості економічні правила, мінімальні податки та вигідні бізнесумови...
Громадяни! Не корміть паразитів! Борітесь за свою свободу, за правовий, конкурентний ринок, за економічну незалежність від держмародерів та держрекетирів...
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Высокие, запутанные налоги, госконтроль, госрегулирование, госбарьеры, госпреграды, госпротекционизм, тугая госразрешительная система, централизация, госинтервенционизм, популистские соцпрограммы... Все это является причиной деградации, тенизации экономики, бегства капиталла, демографического кризиса, расслоения общества на кучку сверхобогатых и влиятельных топ-чиновников, оллигархов-монополистов с одной стороны и огромного количества нищих, безправных, простых граждан с другой (которые по сути и оплачивают из своих карманов этот социалистичесский, воровской шабаш)...

Украинская воровская псевдоэлита решила и дальше строить в стране социализм, колхоз-2 (по старому принципу "отнять и поделить"), потому что эти гниды, трутни, мракобесы, как огня боятся правовой рыночной конкуренции... Только под прикрытием государства, админресурса, власти, лоббизма, выгодных для себя законов они устанавливают только для "своих" вечную монополию на ресурсы, на власть, а наивных граждан кормят "бесплатными" подачками: субсидиями (которые оседают на счетах оллигархов), медициной, бесплатными лекарствами, образованием, госпенсиями, госстрахованием... только все это увы не бесплатно, а за счет скрытых, высоких и запутанных налогов (все это из карманов работяг). И все эти подачки после чиновничьего дерибана, передела, казнокрадства, лишь малая доля от того, что забирается у людей... Чиновникам выгодно быть "благодетелями" за чужой счет)))

Для того чтобы деньги, капиталы и люди не убегали с Украины, чтобы начался бурный рост экономики, и улучшался уровень и качество жизни граждан, наша страна должна стать выгоднее, интереснее, удобнее чем любой ОФФШОР мира (лучше чем Гонг-Конг, Дубаи, Сингапур, Н.Зеландия, Швейцария, Кипр, Панама, Люксембург, Монако, Бермуды,Сейшелы, США 18-19ст...)!
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слухай ти те що було збудовано за СРСР і твоїми батьками-дідами надіюсь ...твої працедавці грабують ще до цього часу навіть тобі на "мівіну" "відстьогують ...а що побудували тут вони , ті хто тобі ці дебільні тексти підкидає ?
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...Ровно в полночь.―Что в полночь?
―Приходите к амбару, не пожалеете.―Мне ухаживать некогда.
― Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?
― В полночь. Жду.―Вы негодяй.
―Да. А кто нынче хорош?
― Вот сегодня, например, вижу, летит бабочка. Головка крошечная. Безмозглая.
― Крылышками бяк-бяк-бяк-бяк-бяк. Ну, дура дурой. Воробышек тоже не лучше.
― Береза - тупица. Дуб - осел.
― Речка - кретинка. Облака - идиоты.
― Лошади - предатели. Люди - мошенники.
― А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего.―Ну, как? Придете?
―И не подумаю. А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу.
―А кто у нас муж?
―Волшебник.
―Предупреждать надо...
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Его песенка вместе с Маркаровой и Гетманцевым спета.
Вот и обещает всякую хххх....
Ждём перестановок в КабМине и либерализацию экономики.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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Соціалізм - основна причина деградації України!

Україна, після 75 років тоталітарного комунізму, отримавши незалежність, 28 років знову будує соціалізм - "соціальну державу" на принципах соціал-демократії "Ленінсько-комсомольського типу", а як відомо Ленін був теж соціал-демократом та лідером РСДРП(б):

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»,

Отже, весь час і зараз країна живе в комсомольсько-ленінській матриці, яку вибудували ліваки з СДПУ(о), СПУ, КПУ та їхніх ідейних послідовників... Всі ми перебуваємо в умовах соціалізму, етатизму, централізації та державно-приватних монополій. Біля 60% ВВП (!) контролюється чиновниками та керівниками держмонополій: держбанки, держпенсійний, чорнобильський, аграрний та держстрахові фонди, Укрнафтогаз, Укрспирт, Укрзалізниця, Нацлотерея, Укрзолото, Укрбурштин, Держлісгоспи, Держшахти, Держпорти/аеропорти, Укравтодор, Антонов, Держземельний фонд та інші, їх біля 4000 штук, більшість з яких збиткові, корупціогенні, дотаційні....
Те ж саме стосується приватного сектору, всі "жирні" галузі та цілі сектора економіки (банки, нафта, газ, енергетика, оптова торгівля, агросектор, фармацевтика, машинобудування, хімія, металургія та ін.) опинились в руках купки "своїх", обраних карманних олігархів-монополістів...
Ця модель (соціалістична, колгоспна, совкова) дуже вигідна псевдоеліті, злодіям, шахраям, манкуртам, виродкам, аферистам, що обліпили державні інститути України. Така система дає змогу за допомогою держрегулювання, держконтролю, держдозвільній системі, держбар'єрів, держперешкод, протекціонізму, інтервенціонізму, інфляційній грошово-кредитній політиці, заплутаній податковій системі з високими податками, увіковічнити свою монополію на владу та на ресурси бо це давній метод злочинців: "відібрати та поділити", "своїм - все, іншим - закони, обмеження, перешкоди, високі податки"...

Українці! Нашу країну перетворили на скотоферму, а нас, громадян, довели до стану безправних жебраків бо на зарплату робітників нараховують 41,5% податків (про це більшість громадян навіть не здогадуються, так як за них податки сплачує підприємство) і в ціні будь-якого товару біля 50% податків (на іноземне б/у авто, податкова накрутка в рази більша ніж вартісь самого авто), обклали митами, акцизами, зборами, пдв і іншими поборами (їх більше 100), а в результаті ми маємо бідність більшості громадян з одного боку та незаслужене багатство топ-чиновників, олігархів-монополістів з іншого...

Чиновники й олігархи ненавидять капіталізм, вільну, правову, конкурентну, ринкову економіку, вони й надалі будуть корчити з себе "благодійників" викручуючи руки громадянам, відбираючи останнє, щоб наповнити злодійський общак-бюджет з якого все розкрадається (в Україні найвищі податки, але найжалюгідніші пенсії, неякісні та корупційні освіта, медицина, знищена інфраструктура, поліція та армія не забезпечені, суди корупційні, всі політики, чиновники - це злодії, мракобіси та ліваки-популісти...). Субсидії, різноманітні льготи, допомоги, дотації, що виділяються ніби то людям (а це гроші людей, що забрані у вигляді податків) в кінці кінців опиняються на рахунках кількох "обраних" мільярдерів-монополістів... Тож постає питання, громадяни, кому та для чого ми СПЛАЧУЄМО ТАКІ ВИСОКІ ПОДАТКИ? ЗЛОДІЯМ ТА ШАХРАЯМ?

Таким чином українці виходить, що чим менше ми їм віддаємо, тим більше залишається в наших карманах. Хіба нам потрібен посередник для того, щоб потратити свої гроші, хіба нам потрібен чиновник-казнокрад, псевдоблагодійник, щоб за наші гроші нам щось давав чи робив?)))
Громадяни! Нам не вигідний їхній "соціалізм", нам потрібен офшор (умови справедливіші, вигідніші, зручніші ніж в Сингапурі, Гонг-Конзі, Сейшелах, Панамі, Дубаї, Люксембурзі, Швейцарії, Бермудах, Н.Зеландії, Монако, Кіпрі та ін), нам потрібна економічно вільна Україна з мінімальними податками, з мінімальною бюрократією, з мінімальним втручанням чиновників в господарські процеси, в економіку!
Боріться за свою економічну незалежність, за правовий, конкурентний, ринок!
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Неужели бюджет страны стал как колготки - безразмерный? Откуда деньги, Зин?
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