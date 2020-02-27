 Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна

Дискусія розгорнулася на сторінці Милованова у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На наступні три роки ми ініціюємо 90 млрд грн держпідтримки для промисловості й агро. Для порівняння: в цьому і минулому роках підтримка приблизно 4 млрд грн. Тобто ми хочемо збільшити підтримку майже у вісім разів. Вся підтримка розподілятиметься згідно з кращими сучасними практикам і буде вирішувати проблеми в тих напрямках, де працюють ринки", - написав Милованов.

Він уточнив, що в сільське господарство планують вкласти 45,52 млрд гривень, а у промисловість - понад 32,65 млрд. Ще 12,41 млрд грн підуть на підтримку експортного потенціалу України.

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"За роками сума держпідтримки становить: 26 млрд на 2021, 31 млрд на 2022, 33 млрд на 2023, загалом понад 90 млрд грн", - додав міністр.

Підхід Милованова не припав до душі міністру фінансів Оксані Маркаровій.

"Бізнесу потрібні нормальні рівні умови і верховенство права, а збільшення витрат бюджету на підтримку (особливо таку) - це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для всього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних", - написала вона у коментарях.

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