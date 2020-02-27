 Милованов пообіцяв 90 млрд грн підтримки промисловості й аграріям, Маркарова не згодна

Дискусія розгорнулася на сторінці Милованова у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На наступні три роки ми ініціюємо 90 млрд грн держпідтримки для промисловості й агро. Для порівняння: в цьому і минулому роках підтримка приблизно 4 млрд грн. Тобто ми хочемо збільшити підтримку майже у вісім разів. Вся підтримка розподілятиметься згідно з кращими сучасними практикам і буде вирішувати проблеми в тих напрямках, де працюють ринки", - написав Милованов.
Він уточнив, що в сільське господарство планують вкласти 45,52 млрд гривень, а у промисловість - понад 32,65 млрд. Ще 12,41 млрд грн підуть на підтримку експортного потенціалу України.
"За роками сума держпідтримки становить: 26 млрд на 2021, 31 млрд на 2022, 33 млрд на 2023, загалом понад 90 млрд грн", - додав міністр.
Підхід Милованова не припав до душі міністру фінансів Оксані Маркаровій.
"Бізнесу потрібні нормальні рівні умови і верховенство права, а збільшення витрат бюджету на підтримку (особливо таку) - це мені здається помилкою. Якщо є зайві 90 млрд, то краще знизити податки для всього бізнесу, а не перенаправляти кошти платників податків на деяких обраних", - написала вона у коментарях.
Радость и веселье!
Две собаки на дубу
Рядышком висели…
Батл!
У 2017 році, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, 32 працівники «Укрпошти» отримували зарплату розміром понад 1 мільйон гривень. Так генеральний директор Ігор Смілянський отримав за 2017 рік 3 958 541 грн. з/п, перший заступник генерального директора з фінансів Олександр Чернявсьий отримав понад 6 517 867 грн., а перший заступник генерального директора - керівник операційного блоку «Укрпошти» Олександр Перцовський - 6 096 051 грн. з/п[7][8]. Це при тому, що у 2017 році отримала 203 млн грн. чистого збитку проти 158 млн грн чистого прибутку в 2016 році. За підсумками січня-червня 2018 року «Укрпошта» отримала чистий збиток у розмірі 536,7 млн. грн, що на 48,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року[9].
винницкая синагога поменялась на криворожскую?
больше в деревне столбы не стоят.
27.02.20 15:51 Суд оштрафовал нардепа на 51 тыс. за скрытые от декларирования 67 млн и дома в Швейцарии
https://biz.censor.net.ua/news/3178277/sud_oshtrafoval_nardepa_na_51_tys_za_skrytye_ot_deklarirovaniya_67_mln_i_doma_v_shveyitsarii
🤣🤣
мож нацжоны зупынять милованова?
« …меня никогда не интересовала особо Украина…я и не жил в Украине долгое время ... меня интересовал парусный спорт и сальса»«…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик»«…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…»«…я просто не переношу любые встречи...»Знакомтесь - Тимофей Сергеевич Милованов.Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского.
https://youtu.be/NuPD-ZiFrjE
У НАС ЧТО БЮДЖЕТ ПРЕВРАТИЛСЯ В "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД" ИМЕНИ МИЛОВАНОВА???
Или пусть власть для всех снижает налоги!!!
Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24% меньше плана, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства о выполнении бюджета.https://interfax.com.ua/news/economic/638861.html
Латифу́ндія - велике приватне земельне володіння, помістя. Панування латифундизму породжувало безземелля основної маси селянства, сприяло орієнтації національної економіки не на внутрішній, а на зовнішній ринок.
В Україні латифундіями називали великі магнатські маєтки з тисячами десятин землі[2]. У ******** Україні термін застосовується для позначення тих великих масивів земель сільськогосподарського призначення, які сконцентрували у своїх руках аграрні фірми[3][4] [5]. П. Гай-Нижник пише, що в Україні починаючи з 1990-х років «тривало зрощення олігархії землевласників-ладифундистів, промислових концернів, мафії та банківських магнатів у нововідроджену систему ******** васальної залежності (новітня форма майорату), що породило неофеодальну систему влади в країні з продажно-залежними бюрократією, судами, прокуратурою та каральними службами»[6].
У НАС ВОЙНА, МЕДИЦИНА НА ГРАНИ, ПРАВОСУДИЯ НЕТУ, ПРАВОПОРЯДКА НЕТУ... ЗАТО СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ИЗ БЮДЖЕТА НА ДОТАЦИИ И ГОСПОМОЩЬ "ИЗБРАННЫМ КОММЕРСАМ" - ЭТО ЖЕСТЬ! ЭТО НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ! ЭТО ПОДКУП ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! ЭТО АДМИНРЕСУРС! ЭТО КОРРУПЦИЯ! ЭТО ИЗВРАЩЕНИЕ ЕКОНОМИКИ! ЭТО КОЛХОЗ!!!
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит.
Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.
...
Соціалізм та етатизм, що проявляється через держконтроль, держрегулювання, держдозвільну систему, держбар'єри, держперешкоди, протекціонізм, інтервенціонізм, централізацію, інфляційну грошово-кредитну систему, високі заплутані податки... перетворили багату ресурсами країну на безперспективну МЕРТВУ ЗОНУ...
Соціалізм та етатизм вигідні тільки купці топ-чиновників, топ-політикам та олігархам-монополістам... За допомогою держави та адмінресурсу, прикриваючись "національними" інтересами, використовуючи принцип "отнять и поделить", "своїм - все, іншим - закони, високі податки, запутане держрегулювання"..., купка шахраїв, злодїв, аферистів, популістів мракобісів, тотально загарбали всі ресурси, всю владу, всі багатства країни... знищили конкуренцію та забезпечили тільки для себе вічну монополію на розкішне життя...
Україна повинна стати найвигіднішим, найцікавішим офшором у світі і тоді у нас буде шанс змінити життя всіх громадян на краще...
Візьмемо Сінгапур (чи Гонг-Конг, чи Кіпр)... Там не має промисловості, не має шахт, не має золота, нафти чи газу, немає лісів чи родючої землі і ВВП на душу населення складає в тому ж Сінгапурі 51 649 долл.США (в Україні - 1 854 дол.США) ... Просто там є зрозумілі, прості економічні правила, мінімальні податки та вигідні бізнесумови...
Громадяни! Не корміть паразитів! Борітесь за свою свободу, за правовий, конкурентний ринок, за економічну незалежність від держмародерів та держрекетирів...
Украинская воровская псевдоэлита решила и дальше строить в стране социализм, колхоз-2 (по старому принципу "отнять и поделить"), потому что эти гниды, трутни, мракобесы, как огня боятся правовой рыночной конкуренции... Только под прикрытием государства, админресурса, власти, лоббизма, выгодных для себя законов они устанавливают только для "своих" вечную монополию на ресурсы, на власть, а наивных граждан кормят "бесплатными" подачками: субсидиями (которые оседают на счетах оллигархов), медициной, бесплатными лекарствами, образованием, госпенсиями, госстрахованием... только все это увы не бесплатно, а за счет скрытых, высоких и запутанных налогов (все это из карманов работяг). И все эти подачки после чиновничьего дерибана, передела, казнокрадства, лишь малая доля от того, что забирается у людей... Чиновникам выгодно быть "благодетелями" за чужой счет)))
Для того чтобы деньги, капиталы и люди не убегали с Украины, чтобы начался бурный рост экономики, и улучшался уровень и качество жизни граждан, наша страна должна стать выгоднее, интереснее, удобнее чем любой ОФФШОР мира (лучше чем Гонг-Конг, Дубаи, Сингапур, Н.Зеландия, Швейцария, Кипр, Панама, Люксембург, Монако, Бермуды,Сейшелы, США 18-19ст...)!
―Приходите к амбару, не пожалеете.―Мне ухаживать некогда.
― Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять?
― В полночь. Жду.―Вы негодяй.
―Да. А кто нынче хорош?
― Вот сегодня, например, вижу, летит бабочка. Головка крошечная. Безмозглая.
― Крылышками бяк-бяк-бяк-бяк-бяк. Ну, дура дурой. Воробышек тоже не лучше.
― Береза - тупица. Дуб - осел.
― Речка - кретинка. Облака - идиоты.
― Лошади - предатели. Люди - мошенники.
― А что делать? Весь мир таков, что стесняться нечего.―Ну, как? Придете?
―И не подумаю. А еще пожалуюсь мужу, и он превратит вас в крысу.
―А кто у нас муж?
―Волшебник.
―Предупреждать надо...
Вот и обещает всякую хххх....
Ждём перестановок в КабМине и либерализацию экономики.
Героям Слава !!! Слава Украине !!!
Україна, після 75 років тоталітарного комунізму, отримавши незалежність, 28 років знову будує соціалізм - "соціальну державу" на принципах соціал-демократії "Ленінсько-комсомольського типу", а як відомо Ленін був теж соціал-демократом та лідером РСДРП(б):
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»,
Отже, весь час і зараз країна живе в комсомольсько-ленінській матриці, яку вибудували ліваки з СДПУ(о), СПУ, КПУ та їхніх ідейних послідовників... Всі ми перебуваємо в умовах соціалізму, етатизму, централізації та державно-приватних монополій. Біля 60% ВВП (!) контролюється чиновниками та керівниками держмонополій: держбанки, держпенсійний, чорнобильський, аграрний та держстрахові фонди, Укрнафтогаз, Укрспирт, Укрзалізниця, Нацлотерея, Укрзолото, Укрбурштин, Держлісгоспи, Держшахти, Держпорти/аеропорти, Укравтодор, Антонов, Держземельний фонд та інші, їх біля 4000 штук, більшість з яких збиткові, корупціогенні, дотаційні....
Те ж саме стосується приватного сектору, всі "жирні" галузі та цілі сектора економіки (банки, нафта, газ, енергетика, оптова торгівля, агросектор, фармацевтика, машинобудування, хімія, металургія та ін.) опинились в руках купки "своїх", обраних карманних олігархів-монополістів...
Ця модель (соціалістична, колгоспна, совкова) дуже вигідна псевдоеліті, злодіям, шахраям, манкуртам, виродкам, аферистам, що обліпили державні інститути України. Така система дає змогу за допомогою держрегулювання, держконтролю, держдозвільній системі, держбар'єрів, держперешкод, протекціонізму, інтервенціонізму, інфляційній грошово-кредитній політиці, заплутаній податковій системі з високими податками, увіковічнити свою монополію на владу та на ресурси бо це давній метод злочинців: "відібрати та поділити", "своїм - все, іншим - закони, обмеження, перешкоди, високі податки"...
Українці! Нашу країну перетворили на скотоферму, а нас, громадян, довели до стану безправних жебраків бо на зарплату робітників нараховують 41,5% податків (про це більшість громадян навіть не здогадуються, так як за них податки сплачує підприємство) і в ціні будь-якого товару біля 50% податків (на іноземне б/у авто, податкова накрутка в рази більша ніж вартісь самого авто), обклали митами, акцизами, зборами, пдв і іншими поборами (їх більше 100), а в результаті ми маємо бідність більшості громадян з одного боку та незаслужене багатство топ-чиновників, олігархів-монополістів з іншого...
Чиновники й олігархи ненавидять капіталізм, вільну, правову, конкурентну, ринкову економіку, вони й надалі будуть корчити з себе "благодійників" викручуючи руки громадянам, відбираючи останнє, щоб наповнити злодійський общак-бюджет з якого все розкрадається (в Україні найвищі податки, але найжалюгідніші пенсії, неякісні та корупційні освіта, медицина, знищена інфраструктура, поліція та армія не забезпечені, суди корупційні, всі політики, чиновники - це злодії, мракобіси та ліваки-популісти...). Субсидії, різноманітні льготи, допомоги, дотації, що виділяються ніби то людям (а це гроші людей, що забрані у вигляді податків) в кінці кінців опиняються на рахунках кількох "обраних" мільярдерів-монополістів... Тож постає питання, громадяни, кому та для чого ми СПЛАЧУЄМО ТАКІ ВИСОКІ ПОДАТКИ? ЗЛОДІЯМ ТА ШАХРАЯМ?
Таким чином українці виходить, що чим менше ми їм віддаємо, тим більше залишається в наших карманах. Хіба нам потрібен посередник для того, щоб потратити свої гроші, хіба нам потрібен чиновник-казнокрад, псевдоблагодійник, щоб за наші гроші нам щось давав чи робив?)))
Громадяни! Нам не вигідний їхній "соціалізм", нам потрібен офшор (умови справедливіші, вигідніші, зручніші ніж в Сингапурі, Гонг-Конзі, Сейшелах, Панамі, Дубаї, Люксембурзі, Швейцарії, Бермудах, Н.Зеландії, Монако, Кіпрі та ін), нам потрібна економічно вільна Україна з мінімальними податками, з мінімальною бюрократією, з мінімальним втручанням чиновників в господарські процеси, в економіку!
Боріться за свою економічну незалежність, за правовий, конкурентний, ринок!