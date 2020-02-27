 Заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюють у привласненні 0,6 млн грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що військовий чиновник, будучи тимчасово виконуючим обов'язки директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно і заволодів грошовими коштами підприємства, які виділялися для будівництва житла для військовослужбовців.
Зокрема, заволодів 482 тис. гривень під виглядом безвідсоткової фінансової позики від підприємства, а також привласнв будівельні матеріали й автомобільні шини на загальну суму понад 130 тис. гривень.
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
а свинарчука на нары быстренько определили ровно за 1,3 миллиона (в 100 раз меньше)
но к Бене претензий нет )))
вот поэтому
Забавно. Весьма.
Пусть расскажут как, они офицеров из электронных списков очередников удаляли.
Или как, фантастику убогую проводили.
Пример. Офицер получил служебную квартиру, а через время с удивлением узнаёт что, его нет. Просто нет ни в каких списках. Даже в тех, кто получил квартиру.
Соответственно, представителями КЭУ задаются вопросы типа, а почему Вы это тут трусы развесили? Что Вы тут делаете? На каком основании? и т.д.
Весело?
Не очень.