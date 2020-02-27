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 Заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюють у привласненні 0,6 млн грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ в привласненні і заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ підозрюють у привласненні 0,6 млн грн, - ДБР 01

Слідством встановлено, що військовий чиновник, будучи тимчасово виконуючим обов'язки директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив майно і заволодів грошовими коштами підприємства, які виділялися для будівництва житла для військовослужбовців.

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Зокрема, заволодів 482 тис. гривень під виглядом безвідсоткової фінансової позики від підприємства, а також привласнв будівельні матеріали й автомобільні шини на загальну суму понад 130 тис. гривень.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178329
 
   
 Топ коментарі
 
понимают и прощают бывших рыгов, не задекларировавших 124 миллиона.

а свинарчука на нары быстренько определили ровно за 1,3 миллиона (в 100 раз меньше)
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при пете одина бородатая бабушка не 25 косарей, а 6 лярдов спёрла
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Це дріб'язок у порівнянні з директором Укрпошти чи подібним зелебобіком.
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Це дріб'язок у порівнянні з директором Укрпошти чи подібним зелебобіком.
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понимают и прощают бывших рыгов, не задекларировавших 124 миллиона.

а свинарчука на нары быстренько определили ровно за 1,3 миллиона (в 100 раз меньше)
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случайно переехал квочку рабиновича...вышак ломится.
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Щось мало накопали. 25 тис $ то не та сума, судячи з фрагменту будинку.
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Будинок записаний на його бабцю. А та великодушно йому виділила там ліжко.
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при пете одина бородатая бабушка не 25 косарей, а 6 лярдов спёрла
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ровно в 260 тысяч раз меньше, чем спёр Беня.

но к Бене претензий нет )))
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А почему бы не воровать повторно? Назовите хоть одну причину.
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Оооооо! Парнишки из ГКЭУ на крючке))))
Забавно. Весьма.
Пусть расскажут как, они офицеров из электронных списков очередников удаляли.
Или как, фантастику убогую проводили.
Пример. Офицер получил служебную квартиру, а через время с удивлением узнаёт что, его нет. Просто нет ни в каких списках. Даже в тех, кто получил квартиру.
Соответственно, представителями КЭУ задаются вопросы типа, а почему Вы это тут трусы развесили? Что Вы тут делаете? На каком основании? и т.д.
Весело?
Не очень.
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В КЭВ начальников проворовавшихся начальников не сажают, а переводят с повышением. Но иногда, как оказалось, они попадаются повторно. Жадность фраера всегда губит...
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И опять в трансатлантическом канале связи раздался ехидный хохоток двух добрых старушенций - по телефону, обговаривая эту новость, по-старушечьи угорали две бабки Наташки, которых пробило на ржач, - Коболева и Витренчиха.
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Гриценко сразу лишал званий. ******. Бойцы гибнут а гниды деньги воруют.
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