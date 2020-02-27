 Телеканал для окупованих територій називатиметься "Дім", - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на три джерела, близькі до Міністерства культури, молоді і спорту та команди, яка займається створенням каналу.
За словами джерел, дизайн логотипу нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як "Дом" і як "Дім".
Презентація відбудеться в понеділок, 2 березня, о 15:00.
так круче !
Будут в прямом эфире показывать, как беня тянет бубачку во все щели.
Дом сепаров.
концерт для колорадов в Донецке, под
лозунгом «Война закончится, если ты захочешь этого»...
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"- как дела? работу нашёл?
- всё ок! работаю на цензоре.
новости комментирую.
- врёш поди?
- так работа такая."
Ось так буде зкріпно!
Мнения 27-фев, 05:569 1 600 0
По требованию Меджлиса, пан Зеленский сегодня выдал на-гора речь. Я её честно прослушала и даже где-то удивилась. Оне практически не окали, не мнякали, в бумажку заглядывали редко и в целом создали хорошее впечатление.
Особенно есть отключить мозги и просто слушать. Я этого никогда не умела, поэтому простите, но раздача ******** таки будет.
1. Обещание «решить вопрос» по каналу ATR, безусловно, доставляет, но возникает встречный вопрос. С какого буя он вообще возник, когда бюджетом это финансирование было запланировано? И как президент будет «решать вопрос» с Держказначейством?
Также как с Антимонопольным комитетом, когда Ахметову надо убыточные шахты впиндюрить? Владимир Риммович, когда президент начинает рулить в ручном режиме бюджетом и АМК - это называется «коррупция». Ну вдруг ты не в курсе.
2. Как там обстоят дела с приватизацией Северо-крымского канала? Есть у нас подозрения, что канал прихватизируют через подставных лиц и по итогу его владельцем окажется РФ. Хотелось бы услышать от тебя что-то на эту тему, но увы. Про попередникив и шесть лет ничегонеделания ты вспомнил несколько раз.
3. Оборудованное туалетами КПВВ - это вот молодец, это прям до слёз, братан. Перемога, ставим галочку. Но почему за 10 минут твоего потрясающего спича ни разу не прозвучало слово «аннексия»? Почему у тебя всё падает, когда надо называть вещи своими именами?
Путин вот давеча в Крыму тусил - отличный повод высказаться. Но опять увы. Крым- Украина, нужно позаботиться о гражданах, турки обещали 500 квартир переселенцам построить, всё ок.
Но почему, Вова? Почему у нас переселенцы завелись? Это же не мыши, которые в грязном белье заводятся. Это прямое следствие агрессии, оккупации и аннексии. Давай, братан, я верю, ты сможешь. Хотя нет, не верю.
4. Про банку Сенцова, которую он держал будучи в плену, тоже хорошо. Говоришь, бирки освобожденных политзаключенных туда будешь складывать. Символично, да.
Но во-первых, с твоей политикой «просто перестать постреливать» тебе банка побольше нужна, потому что политзаключенные не закончатся никогда. И на каждого освобожденного в обмен на убийцу или террориста, Россия наловит ещё десяток. Чисто поржать.
А во-вторых, можешь ещё один флешмоб запилить. Собирать жетоны погибших солдат. Погибших, потому что с той стороны постреливать не перестали. Погибших потому, что ты, голубь мира, до сих пор не сформулировал для себя две простые истины: Россия - враг, а попередники уже давно закончились.
А так речь хорошая, не вопрос. Садись, три.
Таня Адамс
https://detector.media/withoutsection/article/174928/2020-02-20-rosiiskoyu-i-bez-vishivanok-yak-konsultuyut-novii-kanal-dlya-ordlo-veduchi-kanalu-medvedchuka/
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