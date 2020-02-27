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Все про:окупація (2187) телебачення (409)

 Телеканал для окупованих територій називатиметься "Дім", - ЗМІ

Телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься "Дім" і почне мовлення 1 або 2 березня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на три джерела, близькі до Міністерства культури, молоді і спорту та команди, яка займається створенням каналу.

За словами джерел, дизайн логотипу нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як "Дом" і як "Дім".

Презентація відбудеться в понеділок, 2 березня, о 15:00.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178327
 
 
 Топ коментарі
 
давайте сразу "Дом-2" !!

так круче !
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Дом-2...

Будут в прямом эфире показывать, как беня тянет бубачку во все щели.
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Хто придумав? Покажіть це "талантіще".
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первое, шо идёт в аналогии ). и будут показывать, как руцие разведчики, для которых анал не табу, со своими катьками обучаются новым способам тыловой борьбы )))
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Дом-2...

Будут в прямом эфире показывать, как беня тянет бубачку во все щели.
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Дом-Д. На Д так багато влучних слів - дегенератів, долбойобів, дебілів, дурнів, даунів ... і це ж тільки для розминки...
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Собчак назву каналу запропонувала, чи спеціально дали таку назву знаючи ту аудиторію?
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сепарню развлекать за бюджетные деньги...кварталобесие нон стоп в массы...
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Думбас 20 років не дивився українське ТБ, а зараз і подавно.
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Я бы,учитывая аудиторию, лучше назвал Dumb-ass Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ - Цензор.НЕТ 2646
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Нахрен он там нужен, если его глушат? Без финансовых вливаний загнётся как и АТР через пару месяцев. На одни и теже грабли наступают. Один дурачок вышки строил, другой каналы открывает.
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Враховуючи цільову ґавдиторію, скоріше "Изба"
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ага сивухин канал "ДыРДОМ"... а проукраинская группа "ЗЕбитлз" ( как битлы в 1969-м) .... поедет на антивоенный
концерт для колорадов в Донецке, под
лозунгом «Война закончится, если ты захочешь этого»...
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Удобно. Потом можно назвать по другому "Дон" или "Ган&дон".
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Как там говорится, дом без окон, без дверей.
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ограниченное быдло даже названия подходящего не могло придумать, раха им снится.
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А поспать в прямом эфире за деньги можно будет, как у мертвечука?
Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ - Цензор.НЕТ 8311

Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ - Цензор.НЕТ 1752
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Если назвать "Усадьба", то многие пенсионеры -дачники будут смотреть.
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А чего б с учётом халявно-потребительских склонностей потенциальных телезрителей не дать название "Пузата Хата"?
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По Раша ТВ идёт Дом 2 уже 5567 серия я и офигел
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Интресно получается... Они, значит, в Доме будут жить? А мы тогда где живем вот уже который год? Что ни канал, так... аж произносить противно.
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))) по привычке, обапдейтю:
"- как дела? работу нашёл?
- всё ок! работаю на цензоре.
новости комментирую.
- врёш поди?
- так работа такая."
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Ніт. Не схвалюю. Краще - "ИЗБА".
Ось так буде зкріпно!
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а для земляков "землянка". и шапка канала с таким себе вечно бьющемся в её печурке огнём, на которой сивуха пиццу себе разогревает )
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По требованию Меджлиса, пан Зеленский сегодня выдал на-гора речь. А так речь хорошая, не вопрос. Садись, три.
Мнения 27-фев, 05:569 1 600 0

По требованию Меджлиса, пан Зеленский сегодня выдал на-гора речь. Я её честно прослушала и даже где-то удивилась. Оне практически не окали, не мнякали, в бумажку заглядывали редко и в целом создали хорошее впечатление.

Особенно есть отключить мозги и просто слушать. Я этого никогда не умела, поэтому простите, но раздача ******** таки будет.

1. Обещание «решить вопрос» по каналу ATR, безусловно, доставляет, но возникает встречный вопрос. С какого буя он вообще возник, когда бюджетом это финансирование было запланировано? И как президент будет «решать вопрос» с Держказначейством?

Также как с Антимонопольным комитетом, когда Ахметову надо убыточные шахты впиндюрить? Владимир Риммович, когда президент начинает рулить в ручном режиме бюджетом и АМК - это называется «коррупция». Ну вдруг ты не в курсе.

2. Как там обстоят дела с приватизацией Северо-крымского канала? Есть у нас подозрения, что канал прихватизируют через подставных лиц и по итогу его владельцем окажется РФ. Хотелось бы услышать от тебя что-то на эту тему, но увы. Про попередникив и шесть лет ничегонеделания ты вспомнил несколько раз.

3. Оборудованное туалетами КПВВ - это вот молодец, это прям до слёз, братан. Перемога, ставим галочку. Но почему за 10 минут твоего потрясающего спича ни разу не прозвучало слово «аннексия»? Почему у тебя всё падает, когда надо называть вещи своими именами?

Путин вот давеча в Крыму тусил - отличный повод высказаться. Но опять увы. Крым- Украина, нужно позаботиться о гражданах, турки обещали 500 квартир переселенцам построить, всё ок.

Но почему, Вова? Почему у нас переселенцы завелись? Это же не мыши, которые в грязном белье заводятся. Это прямое следствие агрессии, оккупации и аннексии. Давай, братан, я верю, ты сможешь. Хотя нет, не верю.

4. Про банку Сенцова, которую он держал будучи в плену, тоже хорошо. Говоришь, бирки освобожденных политзаключенных туда будешь складывать. Символично, да.

Но во-первых, с твоей политикой «просто перестать постреливать» тебе банка побольше нужна, потому что политзаключенные не закончатся никогда. И на каждого освобожденного в обмен на убийцу или террориста, Россия наловит ещё десяток. Чисто поржать.

А во-вторых, можешь ещё один флешмоб запилить. Собирать жетоны погибших солдат. Погибших, потому что с той стороны постреливать не перестали. Погибших потому, что ты, голубь мира, до сих пор не сформулировал для себя две простые истины: Россия - враг, а попередники уже давно закончились.

А так речь хорошая, не вопрос. Садись, три.

Таня Адамс
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или Дом-бац ...услышьте Дом-бац...а теперь пасматрите Дом-бацТВ
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Шобы канал имел истинно украинский имидж, его зрители ощущали духовное единение с Украиной и не чувствовали себя оторванными от Незалежної - канал зашифровать, установить абонплату за его просмотр.
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А чи не краще було не кодувати українські телеканали на супутнику ,саме через них значна частина населення отримувала інформацію з України .
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Чи будуть глядачі "свабодного Дамбаса" його дивитись? Адекватні і зараз володіють інформацією. А для більшості там "60 минут"- наше всьо! Принаймні для моєї рідні, на жаль.
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Мертвий Москаль - ММ - як чудово звучить - новини від Мертвого москаля....
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