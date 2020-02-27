 Телеканал для окупованих територій називатиметься "Дім", - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор медіа" із посиланням на три джерела, близькі до Міністерства культури, молоді і спорту та команди, яка займається створенням каналу.

За словами джерел, дизайн логотипу нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як "Дом" і як "Дім".

Презентація відбудеться в понеділок, 2 березня, о 15:00.

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