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Все про:Китай (496) COVID-19 (362)

 Влада китайського Цяньцзяня обіцяє $1400 тим, хто, захворівши на коронавірус, звернеться до лікарів, - ЗМІ

Влада міста Цяньцзянь обіцяє грошові винагороди тим, хто добровільно звернеться до лікарів при появі симптомів зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомила в четвер газета Beijing Evening News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всіх, хто прийде з високою температурою і пройде обстеження, але не отримає підтвердження діагнозу, чекає винагорода в розмірі 1000 юанів ($143), пацієнтів з підозрою на вірус - 2000 юанів ($285). У разі підтвердження коронавіруса розмір премії становитиме 10 000 юанів ($1426)", - сказано в заяві міської влади.

Цей захід набуває силу 27 лютого і діятиме до 2 березня.

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Місто Цяньцзянь з населенням близько 1 млн осіб розташоване в провінції Хубей, в якій виник і поширився новий тип коронавірусу. На даний момент у місті виявлено 91 випадок зараження коронавірусом, ще в дев'яти випадках зафіксовано летальний результат.

Раніше грошові винагороди у зв'язку з діагностикою коронавірусу стали виплачувати влади низки інших китайських міст провінції Хубей.

У світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість тих, що заразилися коронавірусом досягла 3530 осіб, збільшившись за добу на 627 осіб. У Китаї з грудня 2019 року кількість жертв коронавірусу становить 2744, всього зареєстровано 78 497 випадків захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178326
 
   
 Топ коментарі
 
А зебилизмом? Сколько вы дадите зебилам ,если они обратятся к вам за помощью? Они явно в этом нуждаются, а с врачами тут туго.
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Задовольняться рошенкою. Зебілізм невиліковен.

Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 2361
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В Украине того кто признается закидают камнями и забьют мотыгами. И даже того кто не признается а будет рядом
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А зебилизмом? Сколько вы дадите зебилам ,если они обратятся к вам за помощью? Они явно в этом нуждаются, а с врачами тут туго.
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Задовольняться рошенкою. Зебілізм невиліковен.

Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 2361
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В такому разі ЗЄбіли почнуть шукати де заразитися навмисно. Але ЗЄшобла і з баблом кидане їх.
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В Украине того кто признается закидают камнями и забьют мотыгами. И даже того кто не признается а будет рядом
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Аналогично: 1.... 2....3 гривны.На счет сбербанка ссср
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А вот это вы зряяя(бросается за "кравчучкой")
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ну нормально так придумали як хапнуть...киеврада будет первой ?
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На похороны. Китайские коммунисты их расстреливают.
И то брешут - трупы сжигают в печах.
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Зря вы ето сказали. Ждите нашествие со всего мира прокаженных
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значит китайцы знают то что не знаем мы , что за хрень мейд ин чина гуляет по свету...
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а ты выпей ,....На сегодняшний момент мы знаем лишь об одном подозрении на супер-распространителя вируса nCoV-2019. В обычной ситуации заболевшие как правило способны заразить всего несколько ближайших контактов. Однако, так называемые супер-распространители являются чрезвычайно заразными носителями вируса, которые способны передавать его огромному числу прямых контактов. ..... теперь вдуплился что они ищут?
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та да...инопланетяне и алиенты не так впечатляют Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 241

Гуманоиды
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ты не умничай ,а собирай Петрику кошёлку на завтра
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та ладно...руки коротки свидетеля по делу посадить Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 4562.сразу накрывается транш мвф,зелино царствование и догоняют куча санкций от западных союзников.
на самом деле ведь зелебеня по своей недоумкуватости повышает рейтинг пороха и всея партии ЕС.бо думали,что так лучше ,а получилось как всегда у отары
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я тебе говорил что пете писец будет ? ты не верил ,писец пришел ,говорю сядет петруха без варианта , ты не веришь , что же ждем как всегда приговор времени
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прошел почти год зеленой плесени...и шо? и где? Влада китайського Цяньцзяня обіцяє $1400 тим, хто, захворівши на коронавірус, звернеться до лікарів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8967
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шкоро Влада китайського Цяньцзяня обіцяє $1400 тим, хто, захворівши на коронавірус, звернеться до лікарів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1323, дня называть не буду , пусть это будет сюрприз
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от вас только одни зеленые сюрпризы...с роем мух.под дверью
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поки що ні..
Рябошапка Пєтю поки що 'прикриває'
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Прекрасная возможность подработать для наших гастарбайтеров. Лучше полежать пару недель в больничке чем 2 месяца собирать раком на поле клубнику
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АLEX , откуда у тебя такая нелюбовь к гастарбайтерам ? )
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Беспрецедентные меры. Почему китайцы боятся обращаться в больницу. Боятся, что утилизируют? Власти китайского Цяньцзяня обещают $1400 тем, кто, заболев коронавирусом, обратится к врачам, - СМИ - Цензор.НЕТ 2134
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вірус має властивість поновлюватись..
імунітет не виробляється..
тому карантин 'у групі' - ідіотизм..

нарешті японці це 'просікли'..В Йокогамі
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А наши уехали с Китая могли б подзаработать
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Е, обережніше, бо наші ще туди на "заробітки" поїдуть
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Все равно денег не получит, не успеет. Умный народ.
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Бесплатные китайские крематории уже готовы встречать клиентов. Сожгут не больно.
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Коммунистические меры воздействия походу не работают . Перешли на рыночные отношения ... .
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Коммерческое предложение не продумано до конца. А где вознаграждение тем, кто сдаст больного коронавирусом?
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Там за неделю всех стукачей не отработают , оставят на после . ))
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Представляю как в Н.Санжарах ногти грызут. Теперь украинцы ломанутся в Китай на заработки, а оставшихся там и калачем не выманишь.
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? это не китай, в Украине мусора будут шарить по карманам,
чтобы поживиться, как известные слуги народа ...
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Получается сто они прячутся? И добровольно не приходят? Что то там не чисто...может их там уже стреляют?
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Можно спросить у наших добровольцев , у тех что ещё оттуда не выехали .
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Ой только не дай бог у нас такое ввести. Завтра все цигане сначала пройдут обследование и получат как не заболевшие, а потом из под земли достанут больного и будут его слюну - как манну глотать, чтобы заразиться и получить бабки как зараженный а потом еще месяц на халяву в больнице хавать (а за одно тянуть у остальных больных, все что плохо лежит). Или получить бабло и свалить - продавать свою болезнь другим циганам .
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)))) щас остатки руцкойазычного зауральского востока с криками "ишь бин больной" ринутся туда добровольно заражаться.
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Сподіваюсь що в нас нема авіасполучення з тим містом.
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сейчас не каждый украинец сможет оплатить визит
к врачу, так что будет весело ....
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Це найпростіший спосіб визначити чи є у Вас k0ронавірус. Будь-ласка, розкажіть друзям, - лікар з Уханя

Лікар який працює в лікарні Шеньчженя, переведений на вивчення вірусу nневмонії в Ухань дав Роз'яснення.
Якщо у вас нежить і мокрота при застуді, ви не можете бути носієм коронавирусной інфекції. К0ронавірус nневмонія - це сухий кашель без нежиті. Це найпростіший спосіб визначити. Будь ласка, розкажіть друзям, якщо ви розбираєтеся, про ідентифікацію та профілактиці.
Вірус не є термостійким і гине при температурі 39 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше будьте під сонцем.
Порада лікаря по kоронавірусі: Вірус досить великий за розміром (діаметр комірки становить близько 400-500 нм), але звичайна мед-маска не допомагає відфільтрувати. Якщо заражений чхає перед вами або пройде на відстані до 3 метрів від вас, сповільніть крок зараза просто впаде на землю, літати не зможе.Якщо вірус потрапив на поверхню металу, він проживе не менше 12 годин. Тому, якщо ви стикнулися з будь-якою металевою поверхнею, ретельно вимийте руки з милом.Вірус може залишатися активним на тканинах протягом 6-12 годин. Звичайний пральний порошок повинен вбити вірус. Зимовий одяг, досить просушити на сонці, щоб убити вірус.
Про симптоми безпосередньо захворювання-nневмонії, викликаної kоронавірусom: Після проникнення в горло може з'явитися сухість горла, яка зустрічається при анrіні. Триватиме 3-4 дняПотім вірус буде зливатися з носовою рідиною, потрапляти в трахею, а потім в легені, викличе запалення легенів. Цей процес займе від 5 до 6 днів.При kороновірусні nневмонії з'являється висока температура і важкее дихання. Закладеність носа не схожа на нормальну закладеність, з'являється відчуття, що тонете в воді. В цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря.
Про профілактику: Найпоширеніший спосіб заразитися - це доторкатися до людей, тому потрібно часто мити руки. Вірус може жити тільки на ваших руках, протягом 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно (ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа).На додаток до частого миття рук ви можете полоскати горло Бетадіноm, щоб усунути або мінімізувати дії мікроб, поки ті ще знаходяться в горлі (перед тим, як потрапити в легені ..).
Будьте уважні і обережні, пийте більше підігрітої води!
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