 Влада китайського Цяньцзяня обіцяє $1400 тим, хто, захворівши на коронавірус, звернеться до лікарів, - ЗМІ

Про це повідомила в четвер газета Beijing Evening News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Всіх, хто прийде з високою температурою і пройде обстеження, але не отримає підтвердження діагнозу, чекає винагорода в розмірі 1000 юанів ($143), пацієнтів з підозрою на вірус - 2000 юанів ($285). У разі підтвердження коронавіруса розмір премії становитиме 10 000 юанів ($1426)", - сказано в заяві міської влади.
Цей захід набуває силу 27 лютого і діятиме до 2 березня.
Місто Цяньцзянь з населенням близько 1 млн осіб розташоване в провінції Хубей, в якій виник і поширився новий тип коронавірусу. На даний момент у місті виявлено 91 випадок зараження коронавірусом, ще в дев'яти випадках зафіксовано летальний результат.
Раніше грошові винагороди у зв'язку з діагностикою коронавірусу стали виплачувати влади низки інших китайських міст провінції Хубей.
У світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість тих, що заразилися коронавірусом досягла 3530 осіб, збільшившись за добу на 627 осіб. У Китаї з грудня 2019 року кількість жертв коронавірусу становить 2744, всього зареєстровано 78 497 випадків захворювання.
И то брешут - трупы сжигают в печах.
Гуманоиды
на самом деле ведь зелебеня по своей недоумкуватости повышает рейтинг пороха и всея партии ЕС.бо думали,что так лучше ,а получилось как всегда у отары
Рябошапка Пєтю поки що 'прикриває'
імунітет не виробляється..
тому карантин 'у групі' - ідіотизм..
нарешті японці це 'просікли'..В Йокогамі
чтобы поживиться, как известные слуги народа ...
к врачу, так что будет весело ....
Лікар який працює в лікарні Шеньчженя, переведений на вивчення вірусу nневмонії в Ухань дав Роз'яснення.
Якщо у вас нежить і мокрота при застуді, ви не можете бути носієм коронавирусной інфекції. К0ронавірус nневмонія - це сухий кашель без нежиті. Це найпростіший спосіб визначити. Будь ласка, розкажіть друзям, якщо ви розбираєтеся, про ідентифікацію та профілактиці.
Вірус не є термостійким і гине при температурі 39 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше будьте під сонцем.
Порада лікаря по kоронавірусі: Вірус досить великий за розміром (діаметр комірки становить близько 400-500 нм), але звичайна мед-маска не допомагає відфільтрувати. Якщо заражений чхає перед вами або пройде на відстані до 3 метрів від вас, сповільніть крок зараза просто впаде на землю, літати не зможе.Якщо вірус потрапив на поверхню металу, він проживе не менше 12 годин. Тому, якщо ви стикнулися з будь-якою металевою поверхнею, ретельно вимийте руки з милом.Вірус може залишатися активним на тканинах протягом 6-12 годин. Звичайний пральний порошок повинен вбити вірус. Зимовий одяг, досить просушити на сонці, щоб убити вірус.
Про симптоми безпосередньо захворювання-nневмонії, викликаної kоронавірусom: Після проникнення в горло може з'явитися сухість горла, яка зустрічається при анrіні. Триватиме 3-4 дняПотім вірус буде зливатися з носовою рідиною, потрапляти в трахею, а потім в легені, викличе запалення легенів. Цей процес займе від 5 до 6 днів.При kороновірусні nневмонії з'являється висока температура і важкее дихання. Закладеність носа не схожа на нормальну закладеність, з'являється відчуття, що тонете в воді. В цьому випадку слід негайно звернутися до лікаря.
Про профілактику: Найпоширеніший спосіб заразитися - це доторкатися до людей, тому потрібно часто мити руки. Вірус може жити тільки на ваших руках, протягом 5-10 хвилин. Але за ці 5-10 хвилин може статися що завгодно (ви можете потерти руками очі або доторкнутися до носа).На додаток до частого миття рук ви можете полоскати горло Бетадіноm, щоб усунути або мінімізувати дії мікроб, поки ті ще знаходяться в горлі (перед тим, як потрапити в легені ..).
Будьте уважні і обережні, пийте більше підігрітої води!