 Влада китайського Цяньцзяня обіцяє $1400 тим, хто, захворівши на коронавірус, звернеться до лікарів, - ЗМІ

Про це повідомила в четвер газета Beijing Evening News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Всіх, хто прийде з високою температурою і пройде обстеження, але не отримає підтвердження діагнозу, чекає винагорода в розмірі 1000 юанів ($143), пацієнтів з підозрою на вірус - 2000 юанів ($285). У разі підтвердження коронавіруса розмір премії становитиме 10 000 юанів ($1426)", - сказано в заяві міської влади.

Цей захід набуває силу 27 лютого і діятиме до 2 березня.

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Місто Цяньцзянь з населенням близько 1 млн осіб розташоване в провінції Хубей, в якій виник і поширився новий тип коронавірусу. На даний момент у місті виявлено 91 випадок зараження коронавірусом, ще в дев'яти випадках зафіксовано летальний результат.

Раніше грошові винагороди у зв'язку з діагностикою коронавірусу стали виплачувати влади низки інших китайських міст провінції Хубей.

У світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість тих, що заразилися коронавірусом досягла 3530 осіб, збільшившись за добу на 627 осіб. У Китаї з грудня 2019 року кількість жертв коронавірусу становить 2744, всього зареєстровано 78 497 випадків захворювання.