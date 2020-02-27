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Все про:Нємцов (116) Прага (31) Чехія (295)

 Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова

У п'яту річницю вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова у столиці Чехії відбулася церемонія перейменування площі, на якій розташована будівля посольства Росії.

Площу Під каштанами перейменовано на площу Бориса Нємцова рішенням міської ради Праги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Петиція з пропозицією назвати площу іменемм Нємцова з'явилася ще кілька років тому. Празька топографічна комісія кілька разів відхиляла запит на зміну назви. Однак на початку лютого відомство визнало, що перейменування не торкнеться житлових будинків, і жителям району не доведеться міняти документи.

Влада Праги, обґрунтовуючи перейменування, зазначає, що хотіла б відзначити внесок Нємцова в будівництво демократичної Росії, а також підтримати тих, хто бореться в Росії за права людини.

Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова 01

Читайте також: Площу, на якій розташоване посольство РФ у Чехії, хочуть перейменувати на честь Нємцова

У перейменування є і противники, які стверджують, що воно не узгоджене з мешканцями району. Проти перейменування виступив президент Чехії Мілош Земан, який вважає, що його головна мета - не увічнення пам'яті Нємцова, а прагнення зробити критичний випад на адресу російської влади.

На церемонію були запрошені представники російського посольства. МЗС Росії поки не прокоментувало перейменування площі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав його справою празької влади, але при цьому закликав їх "не забувати про червоноармійців, які звільнили Прагу від нацизму і фашизму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ

Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За обвинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178319
 
   
 Топ коментарі
 
"...Песков... призвал "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма". Письков не уточнил, о каком годе и о каких фошиздах идёт речь. Поэтому год этот- 1968, а фошизды- из вонючего совка. Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 293
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Годный троллинг! Надо было в Киеве у кацапского в Шухевича!
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Главное - не забывать о красноармейцах, которые сначала не пришли на помощь восстанию Власовцев против немецких оккупантов, а после того как немцы сами отступили из Праги по приказу из Берлина - оккупировали Прагу и расстреляли раненых власовцев, лежавших в госпиталях.
Также нужно вспомнить красноармейцев, которые запросили посадку в аэропорту Праги в 1968 под видом аварийной - после чего захватили аэропорт, и начали вторжение в Чехословакию, т.н. "Пражская весна".
Сраный рузский мир одним словом - лжецы и убийцы Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 1510
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алоизович нэ проскочыв к 75-летию...
умеют мокшам мечты обламывать...
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даже гончарук на фоне маруськи- грязной головы выглядит гигантом мысли.
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В унитазе волосы не очеть удобно споласкивать. И как всегда воды не хватает.
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Осталось переименовать улицу,на которую выходит "чёрный ход" посольства, на "улицу Романа Шухевича"...
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сажусь писать открыточку-привет по адресу:
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пишу поздравительную открытку в связи с переименованием по адресу
посольство РСФСР РФ
площадь Бориса Немцова 1
Прага
Чешская Республика Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова - Цензор.НЕТ 8375
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"С благополучным переездом на новый адрес !"
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Годный троллинг! Надо было в Киеве у кацапского в Шухевича!
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"...Песков... призвал "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма". Письков не уточнил, о каком годе и о каких фошиздах идёт речь. Поэтому год этот- 1968, а фошизды- из вонючего совка. Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 293
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Прагу от нацизма и фашизма освобождали власовцы. Исторический факт.
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щас ржанье из руцкого мида донесётся )) и машка в танце забьётся )
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Ага, если микрофон с дилдом по пьяни не перепутает.
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та хоть и попутает, для неё дилдо не табу ))
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Ща у каців інурезна діарея трапиться..
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Главное - не забывать о красноармейцах, которые сначала не пришли на помощь восстанию Власовцев против немецких оккупантов, а после того как немцы сами отступили из Праги по приказу из Берлина - оккупировали Прагу и расстреляли раненых власовцев, лежавших в госпиталях.
Также нужно вспомнить красноармейцев, которые запросили посадку в аэропорту Праги в 1968 под видом аварийной - после чего захватили аэропорт, и начали вторжение в Чехословакию, т.н. "Пражская весна".
Сраный рузский мир одним словом - лжецы и убийцы Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 1510
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Светлая память.Если бы он был менее принципиален,то куйло могло и не быть в природе.Ельцин ведь его тянул в своё кресло.Но,тогда бы и мы могли не узнать ,что рядом живёт страна-тварюга.Историю не переписать.
=======================
Единственное когда Немцов был непонятен,это когда у Шустера рассказывал,что ржавую украинскую трубу газовую лучше продать.Может просто ошибался,может...уже не спросим и мнение не узнаем.(
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Нємцов ставши президентом роісі все одно став би пуКіним...
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С какой стати ? Он не был никогда гебней и убийцей ,окурком и педофилом
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Как Россия по собственной глупости из за Крыма попала на 50 миллиардов долларов. Хахаха.

Дело ЮКОСа: cуд Гааги использовал аргумент аннексии Крыма против РФ

https://charter97.org/ru/news/2020/2/27/367488/
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Именами премьеров РФ площади называют, скоро Ельцин- центры открывать будут.
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А слово "литвин" будут понимать, навроде "киммерийцев" или "тавров"... ПОЗОРИЩЕ на всю Европу - народ, ДОБРОВОЛЬНО отказывающийся от своего языка!!!
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Язык белых русов перенят многими странами( в том числе и тобой).
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... это ты где прочитал, про белых русов..в методичках ЦК кпСС об истории народов страны Советов?...не пользуйся этим дерьмом, там только винторогие с украденной у соседей историей красиво и складно прописаны, остальные дикари болотные, без роду-племени...
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ой, вэй, Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова - Цензор.НЕТ 9751 ..и шо за статут то такой, весь тайной покрытый, без энигмы- тут никак..
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"Единственное, что (путин) хотел и получил (при оккупации Крыма), так это высокий рейтинг, основанный на имперской истерике и циничной лжи агитпропа. Но это ненадолго. Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить все на Обаму долго не получится". - Борис Немцов

27 февраля 2015 в фашистской рашке был подло убит в спину Борис Немцов.

Больше там не осталось продемократических политиков.
Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 8210
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А чем знаменит Немцов, кто он такой, что с ним так носятся ?
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ничем. просто от его имени на засраной мордовской удмуртии у **************** и прочих скрепцов пердачилы подрывает.
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Нас-ать на этого Немцова в России всем давно. Не понятно только, почему другие с ним так носятся ?
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ну так вы и серете себе в ватные портки от него.
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Его уже забыли там.
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Тебе, русский, лучше знать. Это ж твой фюрер его убил.
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да карликовый вепс не фюрер. оно просто микроскопическое ***** по кличке путен.
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А может быть твой фюрер ? Я бы не хотел, чтобы именем непонятного иностранца из категории современных оппозиционеров, назвали какую-нибудь остановку в моем районе, не то что площадь в столице. 95 % и не знают, кто это такой.
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У нас - Президент, которого избирают каждые 4 года. У русни - фюрер, который будет фюрером, пока не сдохнет. А чьими именами в твоей стране-помойке называют улицы, никому дела нет, русский.
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Ты между строк читай, любой плевок в кацапню это плюс в карму, а Немцов не Немцов не так уж и важно.
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Гуляв, учора, по "природі"... Мав у руках "пневмат"..."Хляснув" дві ондатри і крижнів... Готував сам... "пішли, як брехня по селу...". Як там внучка? не проситься на Тальнівщину?... У мене подруга була, з Тального... "Не вийшло".... Не знаю...Може, і краще?... Тричі заміж виходила...
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Влiтку були на Тельнiвщини, ледве онуку там не залишили - дуже вона родини сподобалася. Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова - Цензор.НЕТ 785
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Как можно кушать крыс(водяных)?
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Ну, ты же, кацапское дерьмо жрёшь, годами - ещё не отравился?...ПОЗОРИЩЕ на всю Европу - народ, добровольно отказывающийся от своего языка!!!....
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Хотя бы тем...что назвал вашего ***** ********...и в этом он был прав на все 100 процентов...
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Переименовали кацапы та и переименовали. А нам, в Украине, какой интерес до этого ?
Та Пох. Помню Боря в средине 2000 на украинском ТВ закинув ногу на ногу предлагал "продать россии ни кому не нужную нефте-газовую ржавую украинскую трубу" и на эти российские деньги поднять "украинскую экономику".
Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается Украинский вопрос.
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зато в Харькове адольфович решил переименовать в проспект жукова.
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Это про "не забывать о красноармейцах, которые освободили Прагу от нацизма и фашизма" к чему Песков воздух испортил?
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Читаем, кто НА САМОМ ДЕЛЕ освободил Прагу.
Буняченко, Сергей Кузьмич

В совке замалчивали до самого распада.
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Скоро в любой столице:
Где находится посольство РФ?
На ул. (пл., пр., ...) Немцова.
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..улицу, где кацаская амбассада в Киеве стоит, им. Героев УПА назвать нужно..такой еще в столице нет...или им. Героев Космача, где вломили нквдистским палачам по самые не балуй..
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чешский Гепа настоящий патриот Чехии,не чета рашистско - харьковскому
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Щас расеянцы вонять начнут.
А может перенесут куда свое шпионское кубло.
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