 Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова

Площу Під каштанами перейменовано на площу Бориса Нємцова рішенням міської ради Праги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Петиція з пропозицією назвати площу іменемм Нємцова з'явилася ще кілька років тому. Празька топографічна комісія кілька разів відхиляла запит на зміну назви. Однак на початку лютого відомство визнало, що перейменування не торкнеться житлових будинків, і жителям району не доведеться міняти документи.
Влада Праги, обґрунтовуючи перейменування, зазначає, що хотіла б відзначити внесок Нємцова в будівництво демократичної Росії, а також підтримати тих, хто бореться в Росії за права людини.
У перейменування є і противники, які стверджують, що воно не узгоджене з мешканцями району. Проти перейменування виступив президент Чехії Мілош Земан, який вважає, що його головна мета - не увічнення пам'яті Нємцова, а прагнення зробити критичний випад на адресу російської влади.
На церемонію були запрошені представники російського посольства. МЗС Росії поки не прокоментувало перейменування площі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав його справою празької влади, але при цьому закликав їх "не забувати про червоноармійців, які звільнили Прагу від нацизму і фашизму".
Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За обвинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.
умеют мокшам мечты обламывать...
посольство
РСФСРРФ
площадь Бориса Немцова 1
Прага
Чешская Республика
Также нужно вспомнить красноармейцев, которые запросили посадку в аэропорту Праги в 1968 под видом аварийной - после чего захватили аэропорт, и начали вторжение в Чехословакию, т.н. "Пражская весна".
Сраный рузский мир одним словом - лжецы и убийцы
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Единственное когда Немцов был непонятен,это когда у Шустера рассказывал,что ржавую украинскую трубу газовую лучше продать.Может просто ошибался,может...уже не спросим и мнение не узнаем.(
Дело ЮКОСа: cуд Гааги использовал аргумент аннексии Крыма против РФ
https://charter97.org/ru/news/2020/2/27/367488/
https://www.delfi.lv/news/arzemes/video-cecenu-blogeris-polija-atvaira-kadirova-sutitu-slepkavu.d?id=51920927
27 февраля 2015 в фашистской рашке был подло убит в спину Борис Немцов.
Больше там не осталось продемократических политиков.
Та Пох. Помню Боря в средине 2000 на украинском ТВ закинув ногу на ногу предлагал "продать россии ни кому не нужную нефте-газовую ржавую украинскую трубу" и на эти российские деньги поднять "украинскую экономику".
Российский оппозиционер заканчивается там, где начинается Украинский вопрос.
Буняченко, Сергей Кузьмич
В совке замалчивали до самого распада.
Где находится посольство РФ?
На ул. (пл., пр., ...) Немцова.
А может перенесут куда свое шпионское кубло.