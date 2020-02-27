 Площу в Празі, на якій міститься посольство РФ, перейменували на честь Бориса Нємцова

Площу Під каштанами перейменовано на площу Бориса Нємцова рішенням міської ради Праги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Петиція з пропозицією назвати площу іменемм Нємцова з'явилася ще кілька років тому. Празька топографічна комісія кілька разів відхиляла запит на зміну назви. Однак на початку лютого відомство визнало, що перейменування не торкнеться житлових будинків, і жителям району не доведеться міняти документи.

Влада Праги, обґрунтовуючи перейменування, зазначає, що хотіла б відзначити внесок Нємцова в будівництво демократичної Росії, а також підтримати тих, хто бореться в Росії за права людини.

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У перейменування є і противники, які стверджують, що воно не узгоджене з мешканцями району. Проти перейменування виступив президент Чехії Мілош Земан, який вважає, що його головна мета - не увічнення пам'яті Нємцова, а прагнення зробити критичний випад на адресу російської влади.

На церемонію були запрошені представники російського посольства. МЗС Росії поки не прокоментувало перейменування площі. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав його справою празької влади, але при цьому закликав їх "не забувати про червоноармійців, які звільнили Прагу від нацизму і фашизму".

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Борис Нємцов - один із лідерів російської опозиції, видатний критик Володимира Путіна - був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. За обвинуваченням у вбивстві було засуджено п'ятьох осіб. Замовника злочину не встановлено.