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 Антимонопольний комітет надав дозвіл на концесію порту "Ольвія"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концесію порту "Ольвія" в місті Миколаїв.

Про це повідомляється на сайті АМКУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що важливою умовою концесійного договору щодо порту "Ольвія" стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію.

"З огляду на те, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, катарська компанія QTerminals виграла конкурс із концесії майна державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конкурс на концесію порту "Ольвія" виграла катарська компанія QTerminals, яка має намір вкласти 3,4 млрд грн в розвиток порту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178318
 
 
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"позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, ..." )
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концессии, ассоциации, "экономика" сколько в этих словах мыролюбности и возможностей нареформировать себе безальтернативно.
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а ведь есть ещё и такое старинное но вечно мощное средство, как "удар автопробегом по бездорожью и разгильдяйству" )
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"..концентрация не приводит к монополизации.."
Монополизация Рынка
ситуация в экономике, когда один или несколько крупных производителей или продавцов обладают на рынке подавляющим преимуществом в производстве и сбыте определенного ассортимента товаров, что приводит к монополизации цен и установлению диктата на рынке.
Словарь бизнес-терминов.
🤔
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Не ОБЯЗАТЕЛЬНО приводит,-но привести может.
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Раз уж про экономику...У нас правительство М.Санду хотели индексировать маленькие пенсии на 12% в год,но пришедшие к власти соССиалисты,сказали,что не надо так,а надо ДВА раза в год! Но,по 3%... То есть,на 6% И ведь некоторые дураки рады -это же два раза в год! А вот цыгане Европы,(как некоторые голодранцы высокомерно называют румын),умудрились взять кредит в 150 миллионов долларов,под - 0.11% ... МИНУС (!) 0.11 % ! И это учитывая,что банки предлагали им под такой процент взять 230 миллионов! Кстати,кредит взят для закрытия дыр в бюджете,образованные обещанным предыдущим правительством румынских соССиалистов,увеличением пенсий. Вот такие экономики...
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катарська компанія?
дуже підозріло..
Кацапи мають багато повязаних інтересів з Катаром..
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