 Антимонопольний комітет надав дозвіл на концесію порту "Ольвія"

Про це повідомляється на сайті АМКУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що важливою умовою концесійного договору щодо порту "Ольвія" стала необхідність отримання дозволу АМКУ на концентрацію.
"З огляду на те, що концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, катарська компанія QTerminals виграла конкурс із концесії майна державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія".
Монополизация Рынка
ситуация в экономике, когда один или несколько крупных производителей или продавцов обладают на рынке подавляющим преимуществом в производстве и сбыте определенного ассортимента товаров, что приводит к монополизации цен и установлению диктата на рынке.
Словарь бизнес-терминов.
🤔
дуже підозріло..
Кацапи мають багато повязаних інтересів з Катаром..