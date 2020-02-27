 Заборонено ретрансляцію ще трьох російських телеканалів

Члени Нацради одноголосно проголосували за те, щоб вилучити ці канали з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.
У пресслужбі зазначили, що до Національної ради звернулася компанія ТОВ "Студіо Модерна", якій належало право на поширення програми "Топшоп" на території України, з проханням видалити відповідну програму з Переліку іноземних програм. Компанія зазначила, що вона не поширює і не має наміру поширювати надалі канал "Топшоп" у кабельних мережах України.
Керуючись нормами Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення щодо програм "Єврокіно", "Топшоп" і "Зоопарк" і видалив їх із Переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України.
А теперь вопрос: когда "запретят" россейские телеканалы жителям сел, где нет четкого сигнала с телевышки и где пользуются спутниковыми тарелками(украинское ТВ им уже запретили, а россейское когда)?
Через:
Кривой Рог
Каменское
Днепр
Харьков
Белгород
Курск
Орел
Тула
Москва
Туда1500 грн
Обратно4000 руб
Забронировать место
а то мне на вопрос,что вы смотрите по телевизору вата гордо отвечает "украинские каналы!".именно те,про которые я говорю.
и ответить нечего...
суспільстві правда і брехня мають однакові права)))
Мило,очень мило.