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Все про:Нацрада_ТРМ (249) Росія (26576) телебачення (409)

 Заборонено ретрансляцію ще трьох російських телеканалів

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію на території України каналів "Єврокіно", "Зоопарк" і "Топшоп ТВ".

Члени Нацради одноголосно проголосували за те, щоб вилучити ці канали з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавству України. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.

У пресслужбі зазначили, що до Національної ради звернулася компанія ТОВ "Студіо Модерна", якій належало право на поширення програми "Топшоп" на території України, з проханням видалити відповідну програму з Переліку іноземних програм. Компанія зазначила, що вона не поширює і не має наміру поширювати надалі канал "Топшоп" у кабельних мережах України.

Керуючись нормами Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення щодо програм "Єврокіно", "Топшоп" і "Зоопарк" і видалив їх із Переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України.

Читайте також: СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178317
 
   
 Топ коментарі
 
Однажды и Г+Г запретят. Дожить бы
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Ложь под видом правды страшнее любого оружия

Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов - Цензор.НЕТ 7902
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"зоопарк" щось про коронованих віслюків показував?
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Российские запретили, украинские закодировали, вы совсем уже с ума посходили, Зе, что творишь???
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А у меня сейчас только Прямой..и Пятый....остальное закодировали....но и фиг с ним...мне и этих двух хватает...
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Выкидывай тарелку, ставь обчную ДЦВ антенну и смотри Т2. Там все открыто
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лахта, не спать! кураторы ещё на месте. Давайте, втирайте там про хрювну, про диды блокаду пережили- и мы переживём, про космические корапли, бороздящие просторы большого театра...
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Браво, брависсимо!!!
А теперь вопрос: когда "запретят" россейские телеканалы жителям сел, где нет четкого сигнала с телевышки и где пользуются спутниковыми тарелками(украинское ТВ им уже запретили, а россейское когда)?
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"Квартал ТВ" и "Слуга ТВ" вам в каждый дом для промывания мозгов

Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов - Цензор.НЕТ 9881
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Я о таких каналах даже и не слышал. Как много в мире неизвестного!
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Еврокино иногда можно посмотреть, там пацакских киношек почти нет.
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"Запрещена ретрансляция еще трех российских телеканалов" - детский лепет, самые пропагандистские, антиукраинские телеканалы Мертвечуковские, их все знают, но делают вид, что не знают, видимо боятся кремлёвского мясника, иначе не понятно.
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Потужно, ведром без дна, звезду прикрыли. Спутник, компьютер, смартфон, какая ретрансляция? ЛОПУХИ.
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"Зоопарк" запретили СМЕШНО !!! А как же 112 ( типа Украина), Интер, ZIK ( как бы хайль надюха). NEWS One ( а ля рабинович не еврей), КРТ. Да уж. " Зоопарк" они запретили, "Еврокино".. СМЕШНО !!! Как там говорил герой из "Белого солнца пустыни" Сухов - "Павлины говоришь. Хех....." ( вот говорят все нужно довести до абсурда.. вот этим и занялись, что бы потом запустить "Звезду" " РТР" и т.д.)
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а какого хера реклама на вашем сайте Кривой Рог - Москва
Через:
Кривой Рог
Каменское
Днепр
Харьков
Белгород
Курск
Орел
Тула
Москва

Туда1500 грн

Обратно4000 руб
Забронировать место
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это целевая реклама, которую видишь только ты..значит интересуешься
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на спутнике одно кацапское лайно, а они запрещают ретрансляцию.. украинские каналы зачем запретили?
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Украинские каналы хотят денюжку. Они сами запретились. Если вы нищеброд, или халявщик.
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В инете люблю смотреть ТВ из Сыктыквкара
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може лучше начать с интеров всяких,ньсванов?а шо кацапские -вражеские и так все знают.
а то мне на вопрос,что вы смотрите по телевизору вата гордо отвечает "украинские каналы!".именно те,про которые я говорю.
и ответить нечего...
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...а сивухи, шо розвісили вухі, кажуть шо у демократичному
суспільстві правда і брехня мають однакові права)))
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Есть ещё динозавры которые смотрят телевизор.
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И что самое страшное ходят на выборы.
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Зоопарк запретили, а медведчуковские помойки нет? Очень смешно!
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Думав НьюсВан, Зік та 112 - ан нєт, не знашим щастям....
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Взагалі не дивлюся ТВ з 2013 і не тягне)
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Чем еврокино помешало? А зоопарк????? Дебилы!
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Все це,звісно,дуже добре. А тим часом поїзди в кацапію як їздили,так і їздять...
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що б не робилось, порохососюри проти! їм пєтя по губах помазав!
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Все правильно,все идет в задуманном правительством направлении,запрещать интересное и познавательное но не трогать политическое и пропогандиское.
Мило,очень мило.
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..хэрня какая то, и не слышал о таких...112, гавноньюс, ЗИК- давно пора в унитаз, или они и ЗЕ туда скоро сольют..
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