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 Суспільство
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Все про:Комісія (33) Рада громадського контролю (9) ДБР (915) Венедіктова (50)

 Затверджено конкурсну комісію, яка сформує Раду громадського контролю ДБР. ДОКУМЕНТ

До складу комісії увійшли 5 осіб. Їх відібрали серед 31 кандидата, який подав заявку.

Про це в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада громадського контролю при ДБР - це орган, який має потужні функції, і від настрою (наголос на "о"), сили і щирості намірів його членів напряму залежить успіх ДБР. Тож зустрічайте - конкурсна комісія, на плечі якої покладено знайти нам таку РГК", - зазначила Венедіктова.

До складу комісії увійшли:

- Козаченко Тетяна - президент "Юридичної компанії "Капітал". Голова Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції, член РГК при НАБУ.

- Сущенко Володимир - голова правління ГО "Експертний центр з прав людини", науковий консультант з правових питань ГО "Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова/Центр Разумкова".

- Бутусов Юрій - головний редактор "Цензор.NET". Громадський діяч.

- Маселко Роман - член правління ГО "Всеукраїнське об‘єднання "Автомайдан", ГО "Фундація DEJURE", ГО "Секретаріат РГК". Був членом ради громадського контролю при НАБУ. Є членом Громадської ради доброчесності.

- Пехно Василь - редактор програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Також дивіться: У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Затверджено конкурсну комісію, яка сформує Раду громадського контролю ДБР 01

"Ми отримали 31 заявку на участь і я дякую кожному небайдужому громадянину, який вирішив спробувати себе у цій часо- та енергійнозатратній справі!" - додала Венедіктова.

Затверджено конкурсну комісію, яка сформує Раду громадського контролю ДБР 02Затверджено конкурсну комісію, яка сформує Раду громадського контролю ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178314
 
 
 Топ коментарі
 
Венедиктова на пару с бобиком шапкокрада идут нах -- им не место в ГБР Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР - Цензор.НЕТ 9515
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать политическое преследование Петра Порошенко, тем самым обязал НАБУ признать Президента Порошенко потерпевшим по делу пленок Трубы.
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Мабуть це ДБР розформують, бо вони пішли проти США.
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Венедиктова на пару с бобиком шапкокрада идут нах -- им не место в ГБР Утверждена конкурсная комиссия, которая сформирует Совет общественного контроля ГБР - Цензор.НЕТ 9515
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать политическое преследование Петра Порошенко, тем самым обязал НАБУ признать Президента Порошенко потерпевшим по делу пленок Трубы.
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Теперь ГБР или хорошо...или ничего...а то забанят...😃
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Майже рік проти мене фабрикують десятки справ. Та нічого не знайшли і певен - не знайдуть. Як Президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів. Завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування - політично вмотивовані.
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Якого біса доброчесність перекладають на москальську як добродетель. Вже на редакторів грошей не вистачає?
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я вот в упор ни одного из списка не вижу, кто бы на выборах президента голосовал не за ЗЕ
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Ударим автопробегом по бездорожъю и бюрократизму. Просто формальность , вряд ли руководство ДБР будет учитывать мнение совета. На него надо совет народных комиссаров.
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Вопрос - сколько эта монгольская рожа ВениКдиктова будет сидеть в роли И.О.? Когда конкурс???
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Там ктото реально будет контролировать кроме портнова?
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