 Затверджено конкурсну комісію, яка сформує Раду громадського контролю ДБР. ДОКУМЕНТ

Про це в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада громадського контролю при ДБР - це орган, який має потужні функції, і від настрою (наголос на "о"), сили і щирості намірів його членів напряму залежить успіх ДБР. Тож зустрічайте - конкурсна комісія, на плечі якої покладено знайти нам таку РГК", - зазначила Венедіктова.

До складу комісії увійшли:

- Козаченко Тетяна - президент "Юридичної компанії "Капітал". Голова Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції, член РГК при НАБУ.



- Сущенко Володимир - голова правління ГО "Експертний центр з прав людини", науковий консультант з правових питань ГО "Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова/Центр Разумкова".

- Бутусов Юрій - головний редактор "Цензор.NET". Громадський діяч.



- Маселко Роман - член правління ГО "Всеукраїнське об‘єднання "Автомайдан", ГО "Фундація DEJURE", ГО "Секретаріат РГК". Був членом ради громадського контролю при НАБУ. Є членом Громадської ради доброчесності.



- Пехно Василь - редактор програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Ми отримали 31 заявку на участь і я дякую кожному небайдужому громадянину, який вирішив спробувати себе у цій часо- та енергійнозатратній справі!" - додала Венедіктова.