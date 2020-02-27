EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Спорт
  4092  17
Все про:біатлон (65) чемпіонат (143)

 Українські біатлоністи завоювали золото на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи з біатлону, який проходить у Білорусі, відбулася змішана естафета. За її підсумками українська збірна, яка була фаворитом гонки, завоювала перше золото на ЧЄ і четверту медаль змагань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Збірну України в гонці представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

Семеренко завершила свій етап першою, Джима передала естафету другою, а Прима повернув українську збірну на першу позицію. Підручний бився за золото з представником Білорусі, який не впорався з заключною стрільбою, після чого білоруська збірна залишилася без медалі.

Результати гонки.

1. Україна - 1.11.32,1 (0+9)

2. Росія - відставання в 32,2 (0+9)

3. Норвегія - відставання в 33,7 (0+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські біатлоністи стали призерами чемпіонату Європи: у Підгрушної срібло, у Підручного бронза

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178312
 
   
 Топ коментарі
 
А тепер - на практику... Донбас чекає... "Стрельба по бегущему кабану"...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А тепер - на практику... Донбас чекає... "Стрельба по бегущему кабану"...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Увы и ах ,но Чемпионат Европы в мире биатлона это ОЧЕНЬ низкий уровень соревнований ,Чемпионат Мира ,Олимпиада ,Кубок Мира это да а Европа это отстойник для молодёжи и неудачников .
 показати весь коментар
 
 
Деякі звуть це набуттям досвіду, деякі "отстойником", так розумію що ти би там всіх порвав.
 показати весь коментар
 
 
Нет ,ни о каком опыте тут в данном конкретном случае и речи быть не может ,тут работа федерации ,обделавшись на ЧМ с одной бронзой федерация решила доказать эффективность своей работы именно таким образом ,только и всего .
 показати весь коментар
 
А Бринзак заробив 20 баксів від Логінова за акредитаційну картку
 показати весь коментар
 
 
Видимо плотно зарядились, если даже мельдоников с асматиками обогнали.
 показати весь коментар
 
 
Норвежцы только третьи? Українські біатлоністи завоювали золото на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 5185 Вот это они меня удивили... А наши - молодцы! И "тех" обошли, что вдвойне приятно!)
 показати весь коментар
 
 
Хіба не білоруси треті, норвежців наче дискваліфікували, хоча у новежців склад навіть не други.
 показати весь коментар
 
После провального сезона,выигрывать у второсортных спортсменов и выставлять как прорыв позорно.По словам тренеров,на чемпионат мира почему-то не набрали форму,а тут как раз форма типа прорвалась.
Эти медали не снимают ответственности тренеров за провал в кубке мира.Пора менять коней.Полная несостоятельность тренерского состава.Из года в год,разговоры о анализе ошибок и работе над их исправлением,а результаты все хуже и хуже.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСпорт
 
 
 
 
 
 вгору