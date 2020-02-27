 Українські біатлоністи завоювали золото на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Збірну України в гонці представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

Семеренко завершила свій етап першою, Джима передала естафету другою, а Прима повернув українську збірну на першу позицію. Підручний бився за золото з представником Білорусі, який не впорався з заключною стрільбою, після чого білоруська збірна залишилася без медалі.





Результати гонки.

1. Україна - 1.11.32,1 (0+9)

2. Росія - відставання в 32,2 (0+9)

3. Норвегія - відставання в 33,7 (0+3)

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