 Українські біатлоністи завоювали золото на чемпіонаті Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Збірну України в гонці представляли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.
Семеренко завершила свій етап першою, Джима передала естафету другою, а Прима повернув українську збірну на першу позицію. Підручний бився за золото з представником Білорусі, який не впорався з заключною стрільбою, після чого білоруська збірна залишилася без медалі.
Результати гонки.
1. Україна - 1.11.32,1 (0+9)
2. Росія - відставання в 32,2 (0+9)
3. Норвегія - відставання в 33,7 (0+3)
Эти медали не снимают ответственности тренеров за провал в кубке мира.Пора менять коней.Полная несостоятельность тренерского состава.Из года в год,разговоры о анализе ошибок и работе над их исправлением,а результаты все хуже и хуже.