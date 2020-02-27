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 Політика України
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Все про:вибори (4918) КВУ (83) Харківщина (866)

 Заміна половини членів комісії в 179 окрузі може означати підготовку до зриву виборів, - КВУ

Комітет виборців України заявляє, що заміна половини членів виборчих комісій у 179 окрузі є нетиповою і викликає непорозуміння.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

КВУ повідомляє, що 24 лютого було прийнято Постанову ЦВК, якою була замінена половина членів комісії та її голови в 179 окрузі.

"Зокрема, достроково було припинено повноваження голови та члена комісії від політичної партії "Слуга Народу", а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК. КВУ зазначає, що заміни членів комісій від політичних партій, які висунули кандидата, є звичайною практикою і часто можуть свідчити, що той чи інший член комісії не демонструє достатньої лояльності до партії, яка висунула його. Однак заміни членів комісії з боку ЦВК є менш частою практикою і можуть в кликати непорозуміння", - зазначають автори заяви.

Особливе непорозуміння для КВУ викликає синхронність заміни в складі комісії як з боку однієї з політичних партій, так і з боку ЦВК.

"КВУ нагадує, що прецеденти використання технології зриву виборів вже мали місце в Україні раніше. Зокрема, в 2012 році ЦВК прийняла рішення про неможливість встановити результати на 5 виборчих округах", - повідомляється в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

КВУ висловив стурбованість ситуацією, що склалася в 179 окрузі, і закликав новопризначених членів окружної виборчої комісії до належного виконання своїх обов'язків і безумовному дотримання норм чинного законодавства.

"Одночасно КВУ звертається до представників міжнародних організацій та іноземних держав приділити належну увагу виборам у 179 окрузі та стежити за дотриманням принципів вільного, чесного і демократичного голосування", - резюмується в заяві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178311
 
 
 Топ коментарі
 
зеленые человечки на 179-м пролетают как дсп над Франкфуртом Замена половины членов комиссии в 179 округе может означать подготовку к срыву выборов, – КИУ - Цензор.НЕТ 9512
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За Світличну в Харкові тільки позитивні відгуки. Це тобі не добень - Гєпа.
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А ты чему радуешься, думаешь ПЕС там победит?
Да хрен там, давай топи за эксрыгов.
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Светличная Ю. А . - креатура игоря райнина , который со слов юрия бойка был " наш человек " при петре порошенко .
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За Світличну в Харкові тільки позитивні відгуки. Це тобі не добень - Гєпа.
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зеленые человечки на 179-м пролетают как дсп над Франкфуртом
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если к получленам привязать карандаши, то это уже будут получленкорреспонденты )
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А для чего эти выборы, готовьтесь к новым. Похоже вы опаздываете в этот вагон.
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Сталкивался со Светличной по её работе . Всегда помогала и шла навстречу в мерах её повноважень . Ничего плохого о ней сказать не могу .
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