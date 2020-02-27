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Все про:вірус (321) Ізраїль (385) COVID-19 (362)

 Ізраїль заборонив в'їзд у країну іноземцям з Італії через спалах коронавірусу

Керівництво Ізраїлю заборонило в'їзд в країну для іноземців з Італії у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють у четвер ізраїльські ЗМІ.

Спочатку заборону хотіли ввести з 1 березня, однак тепер вирішено, що вона набирає сили 27 лютого. Це сталося у зв'язку з тим, що у ізраїльтянина, який повернувся з Мілана в Тель-Авів 23 лютого, виявили зараження коронавірусом. Його помістили в ізолятор у Рамат-Гані, проте до виявлення вірусу він чотири дні вільно переміщався країною, і не виключається, що міг заразити інших людей.

Крім того, МОЗ Ізраїлю заявив, що всі, хто прибули до Ізраїлю тим самим рейсом, що й заражений, мають залишатися на карантині 14 днів, починаючи з дати прибуття з Італії.

Ізраїльський національний авіаперевізник El Al оголосив про припинення всіх перельотів в Італію і Таїланд, а запуск прямого рейсу в Токіо відкладається до квітня. Раніше авіакомпанія збиралася запустити цей рейс 11 березня. Рейси до Пекіна і Гонконга припинено до травня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178310
 
   
 Топ коментарі
 
Ізраїльське середньовіччя.
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Разумеется...у них там власть истерию не разгоняла...и депутат кнеседа не кричал своим избирателям что он сделает все что бы в их округ никого не привезли...
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нам заробітчани або туристи з Італії,чи з іншої країни привезуть,це питання часу.
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Задраить эту Италию наглухо и открыть через полгода. Там уже яснее будет.
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Время прошло...теперь уже драй не драй...ничего не изменится...
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Израиль правильно делает, ограничивает въезд для предупреждения заражения своих граждан. А что делает Зеленский и Ко? Украина открыта на все стороны даже агрессору. При чем коронавирус похоже создан в РФ и оттуда же разносится спецслужбами по всему миру. Кругом уже эта инфекция есть, а у кацапов нет. Хотя Китай рядом. Коронавирус -это кацапское бакоружие, а кацапы - террористы мирового уровня.
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Ну, не Ізраїль, а якісь Нові Санжари, ій- Богу.
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Ви знаєте, Ізраїлю пох хто вони і що про них думають, бо вони працюють для своїх людей, а не для Путіна, або Меркель.
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я в понедельник в мюнхене ,видел чел 10 итальянцев, возле аптеки ,шпрэхали на макароном !,,очень много номеров из италии появилось !!! а нашему правительству все об экономики целый день по радио !!!
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Разумеется...у них там власть истерию не разгоняла...и депутат кнеседа не кричал своим избирателям что он сделает все что бы в их округ никого не привезли...
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у них там власть. а у нас зелёное недоразумение. у них там народ. а у нас 73% раствор зебилов
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У нас при владі Коломойський, громадянин Ізраїлю.
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Тоді давай про преференції Коломойському та його фінансування виборів.
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Обойдёшься. Не в ресторане. Там будешь музыку заказывать.
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Тобто визнав, що бєня твій преЗедент
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Ты достал меня кацапским стилем своего мухлежа. Я признал, что ты обнулил свою репутацпию и переливать из пустого в порожнее с тобой для меня западло.
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Это он там гражданин Израиля, а у нас рабовладелец.
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А чому у Нових Санжарах ізраїльтянин?
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це розумне середньовіччя
--

Слова ни о чём.

Эвакуация граждан других стран даёт Украине позитивный имидж.
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Ну ты прогнал, хуже надутого зекомандой опускалова украинского народа при эвакуации не представить.
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А можно на каком-нибудь литературном языке?
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Можно.Команда президента сознательно пошла по пути дискредитации украинского народа, организовав такую эвакуацию на годовщину Майдана.
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ОЧЧень серьёзное обвинение. Не слишком ли сложно для головожопых? Мотив?
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Мотив просматривается, столкнуть лбами людей, чтобы отвлечь от годовщины Майдана, выставив народ Украины как кровожадное быдло безумно бастующее без причины. Вот типа видите они кастрюлеголовые идиоты, все как по сценарию *****, ведь правду про Майдан, знаем только мы, а в тоталитарных странах правительство показало другую картинку, зекоманда видимо желает к ним присоединиться.
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Ну это эквивалентно обвинению в гос. измене. Я правильно понял?
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Этими изменами новая власть обросла как днище ракушками.
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ну,.. покумекать надо. мне версия прямой измены кажется маловероятной. но я не боюсь проверять свои расчёты.
ЗЫ правду про майдан знаем не только мы. в Гонконге тоже знают.
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У нас по сути идёт дискредитация Майдана, потому что ни одной коррумпированной власти идея Майдана, его чествование, опасно. Пока что власть себя народной и демократической не проявила.
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Панику разгоняли порошенковские ресурсы
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Израильтяне своих вообще никак не встречали. Они отказались их везти к себе в Израиль, поэтому Зеленский притащил из Уханя в Украину из не только украинцев, но израильтян.
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Я не знаю подробностей этой истории. Однако ж камнями они своих не встречали. То, что камни кидали идиоты, мне очевидно. Будешь спорить?
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Какая-то избирательная у тебя информированность. Про камни в санжарах знаешь, а про то, что Израиль отказался эвакуировать своих граждан их очага коронавируса (и Зеленский привез их в Украину), не знаешь. Я вот считаю, что отказаться от своих граждан это в сто раз хуже, чем встречать их камнями. Тем более, что медицина в Израиле намного лучше, чем в Украине.
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Он не отказался. Он договорился с евреем зе про маленький гешефт. К тому же там всего один человек был.

медицина в Израиле намного лучше, чем в Украине
--
обсерации это пох
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говорю: моше даян -
**** одноглазая.
агрессивный, бестия,
чистый фараон.
ну, а где агрессия -
там нам не резон.
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Ага, только этот их розум сильно на хитрожопость похож.
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А что мещает из Италии вылететь через Швецарию или Германию?
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Это дискременация по территориальному принципу,нарушение прав человека! Итальянцы,подавайте в суд!
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нам заробітчани або туристи з Італії,чи з іншої країни привезуть,це питання часу.
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а кидали бы камни - никто б не прилетел!)))
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Это и есть настоящая защита своих граждан Израилем от вируса, в отличие от "защиты" по зеленски, когда границы открыты и власть таким образом ускоряет появление вируса в Украине.
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Плотность населения Китая 138 человек на кв. км ,Израиля 377, а в Тель-Авивском округе 8 000. Поэтому Израиль не торопится забрать своего из Украины.
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tZE informE inform



@tZEinform

"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано" МОЗ Не потому ли, что тест-систем вы не выдаете на места. Например в Черновцы, где уже ТРИ явных случая. Или ждете пока умрут?Ізраїль заборонив в'їзд у країну іноземцям з Італії через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 4819
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Вангую, щас Зеленский заберет их в Украину!
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Странно как ещё Израиль не обвинил вирус в антисимитизме?
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Кордони закриває країна яка найбільше кругом кричить про ксенофобію... А в нас Зеленський наїхав своїми поліцаями на простих людей, які просто бояться впускати до себе масу народу з охопленого вірусом Китая... Зеленський, чи справедливо ти вчинив?
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