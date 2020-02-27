 Ізраїль заборонив в'їзд у країну іноземцям з Італії через спалах коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють у четвер ізраїльські ЗМІ.
Спочатку заборону хотіли ввести з 1 березня, однак тепер вирішено, що вона набирає сили 27 лютого. Це сталося у зв'язку з тим, що у ізраїльтянина, який повернувся з Мілана в Тель-Авів 23 лютого, виявили зараження коронавірусом. Його помістили в ізолятор у Рамат-Гані, проте до виявлення вірусу він чотири дні вільно переміщався країною, і не виключається, що міг заразити інших людей.
Крім того, МОЗ Ізраїлю заявив, що всі, хто прибули до Ізраїлю тим самим рейсом, що й заражений, мають залишатися на карантині 14 днів, починаючи з дати прибуття з Італії.
Ізраїльський національний авіаперевізник El Al оголосив про припинення всіх перельотів в Італію і Таїланд, а запуск прямого рейсу в Токіо відкладається до квітня. Раніше авіакомпанія збиралася запустити цей рейс 11 березня. Рейси до Пекіна і Гонконга припинено до травня.
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Слова ни о чём.
Эвакуация граждан других стран даёт Украине позитивный имидж.
ЗЫ правду про майдан знаем не только мы. в Гонконге тоже знают.
медицина в Израиле намного лучше, чем в Украине
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обсерации это пох
**** одноглазая.
агрессивный, бестия,
чистый фараон.
ну, а где агрессия -
там нам не резон.
tZE informE inform
@tZEinform
"В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано" МОЗ Не потому ли, что тест-систем вы не выдаете на места. Например в Черновцы, где уже ТРИ явных случая. Или ждете пока умрут?