 Кіпрський суд заморозив активи рідного брата Новинського в окупованому Криму

Про це йдеться в ухвалі Кіпрського окружного суду Нікосії, яку опубліковано на сайті Фінансової компанії "Інвестохіллс Веста", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН.

Кіпрський окружний суд Нікосії за позовом Фінансової компанії "Інвестохіллс Веста" заборонив проводити будь-які операції з активами або майном зареєстрованої на Кіпрі компанії Kagerol Holdings Limited, ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім.О.М.Горького", громадянину Російської Федерації Ашоту Малхасяну. До кінця 2014 року Kagerol Holdings Limited входила до "Смарт-Холдинг" українського бізнесмена і політичного діяча Вадима Новинського і контролювала ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім.О.М.Горького", що перебуває зараз на окупованій території АР Крим", — сказано в повідомленні Фінансової компанії "Інвестохіллс Веста".

Як відомо, Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" у лютому 2019 року придбала у Фонду гарантування вкладів фізосіб пул активів збанкрутілого банку "Форум", серед яких є й борги підприємств колишнього акціонера банку Вадима Новинського. Таким чином, ФК "Інвестохіллс Веста" є правонаступником права вимоги за кредитами ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім.О.М. Горького". Заборгованість на суму 440 млн грн підтверджена рішеннями українських судів.

Компанія з кіпрською реєстрацією Kagerol Holdings Limited раніше входила до "Смарт-Холдингу" українського політичного діяча і бізнесмена Вадима Новинського і контролювала ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім.О.М.Горького". У 2014 році Новинський виступив із заявами, що на знак протесту проти окупації продав свій бізнес в Криму неназваному покупцеві.

Згодом ЗМІ встановили, що новий власник Kagerol Holdings Limited — рідний брат Вадима Новинського, громадянин Російської Федерації Ашот Малхасян, бізнесмен із Санкт-Петербурга. Їхній батько — російський бізнесмен із Санкт-Петербурга Рудольф Ервандович Малхасян, він, як і його сини, має бізнес у будівельній індустрії та у галузі виробництва будівельних матеріалів. Після заяви Вадима Новинського про продаж бізнесу в Криму до його рідного брата Ашота Малхасяна переходить повний контроль над Kagerol Holdings Limited, він реєструє Балаклавське рудоуправління в реєстрі юридичних компаній Російської Федерації, а статутний капітал компанії формує активами, які його брат Вадим Новинський надав у заставу за кредитами, виданими банком "Форум".

Зараз "Балаклавське рудоуправління", над яким Новинський зберіг контроль через свого рідного брата Малхасяна, — успішне підприємство, що приносить братам на окупованому півострові Крим десятки мільйонів доларів щорічно. Виручка "Балаклавського рудоуправління", що займається видобутком флюсів — неорганічних копалин, які використовуються при виплавці металу, — за підсумками 2018 року склала близько $36 млн, з яких брати Новинський і Малхасян сплатили окупаційній владі Севастополя у вигляді податків трохи менше $8 млн.

Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" — один з найбільших і найбільш ефективних операторів українського ринку щодо врегулювання проблемної заборгованості. Компанія надає допомогу найбільшим банкам, у тому числі міжнародним, щодо врегулювання заборгованості проблемних позичальників, а також інвестує у великі лоти проблемних кредитів ФГВФО, і згодом ефективно домагається врегулювання проблемних боргів навіть з такими великими й "упертими" банківськими боржниками як Група "Фоззі" або компанія "Укравтозапчастина". У 2019 році одними з найбільш яскравих кейсів компанії стали врегулювання проблемної заборгованості української "дочки" китайської державної корпорації CNBM "Восход Солар", а також схиляння арабських власників агрохолдингу "Мрія", комітет кредиторів якого очолює The Bank of New York Mellon Corporation, до врегулювання частини проблемної заборгованості холдингу, що належала ФК "Інвестохіллс Веста".