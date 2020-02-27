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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2440) Донбас (15436) мінські угоди (1735) Рама Еді (10)

 Не треба нових ініціатив, треба виконувати існуючі домовленості, - голова ОБСЄ Рама про врегулювання на Донбасі

Албанія під час головування в ОБСЄ у 2020 році не висуватиме нових ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а сфокусується на сприянні імплементації існуючих домовленостей та покращенні життя цивільних людей у зоні конфлікту.

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама під час спільної пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені здається, що не треба нових ініціатив. Нам потрібна реалізація того, що вже є. Те, що ми хочемо запропонувати, це не нові ініціативи. Це робота із заохочення виконання тих домовленостей, які є. Якщо ми будемо придумувати нові ідеї, не виконуючи те, про що домовилися, то продовжимо руйнувати ті зародки довіри, які з'явилися від того невеликого прогресу, що був досягнутий", - заявив він.

Чинний голова ОБСЄ наголосив, що потрібна "добра воля" для нарощування довіри та імплементації домовленостей. "Для нас важливо робити більше для звичайних осіб, поки великі гравці намагатимуться вирішити великі речі, великі проблеми. Ми будемо раді допомогти. Але я не вважаю, що у нас є можливості самотужки вирішити ці проблеми, чи що у нас є більше можливостей, ніж у великих гравців", - сказав він.

Саме тому, підкреслив Еді Рама, під час Албанського головування у 2020 році фокус буде на покращенні ситуації на місцях, життя простих людей у зоні конфлікту. "Формати, домовленості, формули – так звичайно, вони мають обговорюватися та втілюватися. Але люди продовжують жити кожен день. Те, що я побачив особисто в районі конфлікту в Станиці Луганській, – це було відчуття, що я знаходжуся на знімальному майданчику в Голлівуді. Справжня катастрофа", - заявив він.

Рама підтримав дії президента України Володимира Зеленського "щодо руху вперед" – "це потребує мужності". "Я підтримую усі його кроки, спрямовані на виконання домовленостей, формул та форматів, усіх рішень", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандата СММ на Донбасі, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178308
 
 
 Топ коментарі
 
А Будапештский меморандум никто не хочет выполнить, или договор о признании границ, о мире и сотрудничестве?
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дебальцево по минским договорнякам под контролем Киева...
пока папуасы лугандонии не сдрыснут за линию - говорить нема про шо...
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толку от вас ОБСЕ вы статисты не более...... с миротворцами на границе с рф дело веселее пойдёт......
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А Будапештский меморандум никто не хочет выполнить, или договор о признании границ, о мире и сотрудничестве?
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Уже выполнили!Крайнюю озабоченность каждый раз включают)
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И наши ослы вприпрыжку скачат, чего б еще такого подписать, что бы только с пуйлом за одним столом посидеть...
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Разровнять все с землёй и заминировать-единственный действенный вариант охраны границ от Мордора.
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дебальцево по минским договорнякам под контролем Киева...
пока папуасы лугандонии не сдрыснут за линию - говорить нема про шо...
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Какое Дебальцево? Тише! Эта тема табу для нашей власти, их интересует только то куда подальше отступить...
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Закрыть наглухо блокпосты и пусть едут через Крым за пенсиями. Эти кормильцы пусть поживут в путлеровском раю.
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Председатель ОБСЕ Рама идёт на х@@@@@@@@@@@@й!!!!!!!
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Да он то и лучших побуждений, обращается к раше, а толку то?
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Как это без инициатив, тогда работать придется. Придумает такое.
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будь снисходительнее... что раме в рамину голову пришло, то рама и озвучил...
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Так давайте выполняйте .Сколько раз ваших слепых кротов сепарня не допускала к местам хранения военной техники?К ним идите и требуйте.
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В Минских соглашениях есть ключевой пункт по безопасности , подразумевающий вьівод с территории Донбасса "иностранньіх войск и вооружений". Вот на чем Путина и будут иметь...
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Здається,ця рама забула ще виразити глибоку занепокоєність.Дуже серьозну таку занепокоєність.Явну та постійну.
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Цікаво.Цей чучєл в Станиці Луганській побачив якусь катастрофу. Нехай в якусь Горлівку поїде,може побачить там розвиток і процвітання .
Грьобані мудаки.
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