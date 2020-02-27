 Не треба нових ініціатив, треба виконувати існуючі домовленості, - голова ОБСЄ Рама про врегулювання на Донбасі

Про це заявив чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама під час спільної пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені здається, що не треба нових ініціатив. Нам потрібна реалізація того, що вже є. Те, що ми хочемо запропонувати, це не нові ініціативи. Це робота із заохочення виконання тих домовленостей, які є. Якщо ми будемо придумувати нові ідеї, не виконуючи те, про що домовилися, то продовжимо руйнувати ті зародки довіри, які з'явилися від того невеликого прогресу, що був досягнутий", - заявив він.

Чинний голова ОБСЄ наголосив, що потрібна "добра воля" для нарощування довіри та імплементації домовленостей. "Для нас важливо робити більше для звичайних осіб, поки великі гравці намагатимуться вирішити великі речі, великі проблеми. Ми будемо раді допомогти. Але я не вважаю, що у нас є можливості самотужки вирішити ці проблеми, чи що у нас є більше можливостей, ніж у великих гравців", - сказав він.

Саме тому, підкреслив Еді Рама, під час Албанського головування у 2020 році фокус буде на покращенні ситуації на місцях, життя простих людей у зоні конфлікту. "Формати, домовленості, формули – так звичайно, вони мають обговорюватися та втілюватися. Але люди продовжують жити кожен день. Те, що я побачив особисто в районі конфлікту в Станиці Луганській, – це було відчуття, що я знаходжуся на знімальному майданчику в Голлівуді. Справжня катастрофа", - заявив він.

Рама підтримав дії президента України Володимира Зеленського "щодо руху вперед" – "це потребує мужності". "Я підтримую усі його кроки, спрямовані на виконання домовленостей, формул та форматів, усіх рішень", - сказав він.

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