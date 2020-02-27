 У Раді зареєстровано законопроєкт про криміналізацію наруги над військовослужбовцями і військовою формою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

"Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 338 Кримінального кодексу України, якими передбачити, що публічна наруга над військовослужбовцями Збройних Сил України, військовою формою одягу або розпізнавальними знаками військовослужбовців, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин. Таке саме діяння, вчинене в особливий період, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років", - сказано в пояснювальній записці законопроєкту.

Передбачається, що законопроєкт, у разі його прийняття, служитиме превентивним заходом у запобіганні таких дій і встановить адекватну відповідальність за їхнє вчинення.

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