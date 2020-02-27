 У Раді зареєстровано законопроєкт про криміналізацію наруги над військовослужбовцями і військовою формою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
"Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 338 Кримінального кодексу України, якими передбачити, що публічна наруга над військовослужбовцями Збройних Сил України, військовою формою одягу або розпізнавальними знаками військовослужбовців, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин. Таке саме діяння, вчинене в особливий період, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох років", - сказано в пояснювальній записці законопроєкту.
Передбачається, що законопроєкт, у разі його прийняття, служитиме превентивним заходом у запобіганні таких дій і встановить адекватну відповідальність за їхнє вчинення.
Однажды ночью ЗЕленого недоноска просто пристрелят, а тебе об этом по телевизору скажут.
Під Золотим, над Звіробій і над усіма, коли ухилився від призову за повісткою воєнкомата, коли корчив рожіці і сміх.йочки в рашці, а йшли бої, вже йшла неоголошена москалями війна.
https://www.youtube.com/watch?v=QduwX0NfzeU&feature=emb_title#t=76
"Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам", - дочитал лысый и посмотрел на экран, где начал транслироваться видео ролик.
Грозный баран готовился было вступить в сражение с коровой.
Но, взяв мощный разбег, животное в итоге лишь прикоснулось рогами об рога противника.
Смешно? Конечно, смешно!
Студия же ухахатывается.
То що ж ви хотіли?
Итальянские карабинеры и францухские жандармы это есть ВНУТРЕННИЕ войска и никакого отношения они не имеют к Вооруженнім силам Италии или к Вооруженнім силам Франции.
При Совке у внутренних войск были КРАСНЫЕ погоны ВВ или у некоторых красные погоны СА и они не относились к ВС Совка а относились к внутренним войскам для подавления
как сейчас у путлера россгвардия.