 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"80% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% - бачать. Порівняно з груднем оцінки стали гіршими (73% і 18% відповідно)", - сказано в дослідженні.

"Майже половина опитаних (46%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року. У 39% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися. 21% учасників дослідження вказали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. Ця частка зросла порівняно з опитуваннями КМІС у листопаді-грудні минулого року (тоді було 14% і 16% відповідно). Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним у 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж втричі - з 6% до 21%. Частка українців, які витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу сім'ї в лютому зменшилася порівняно з дослідженнями в листопаді і грудні: 42% у лютому і 53% і 48% в листопаді і грудні відповідно. Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних, тепер - тільки 42%", - розповіли в КМІС.

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З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.