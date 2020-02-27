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Матеріали за темою:
Все про:ЖКГ (190) опитування (489) соціологія (161) тарифи (435) комунальні послуги (158) КМІС (81)

 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

80% українців не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"80% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% - бачать. Порівняно з груднем оцінки стали гіршими (73% і 18% відповідно)", - сказано в дослідженні.

"Майже половина опитаних (46%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року. У 39% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися. 21% учасників дослідження вказали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. Ця частка зросла порівняно з опитуваннями КМІС у листопаді-грудні минулого року (тоді було 14% і 16% відповідно). Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним у 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж втричі - з 6% до 21%. Частка українців, які витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу сім'ї в лютому зменшилася порівняно з дослідженнями в листопаді і грудні: 42% у лютому і 53% і 48% в листопаді і грудні відповідно. Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних, тепер - тільки 42%", - розповіли в КМІС.

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46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сімї, - опитування КМІС 01

З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178302
 
   
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Расходы на газ для городских котельных снизилась значительно, так не надо трындеть что они там недополучили а и город должен получать как по старым тарифам.
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С 1 марта Нафтогаз может прекратить поставки газа 52 производителям тепла, если они до 25 февраля не оплатят компании 392,6 млн грн в счет погашения долга.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"НАК «Нафтогаз Украины» сообщает о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые, по оперативным данным по состоянию на 19 февраля 2020 года, не выполняют ни одного из условий расчетов, предусмотренных положением о ПСО", - говорится в сообщении.
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В январе-феврале прошлого года за 200 кубов платил 2500-2600 грн

В январе-феврале этого года не экономя за 300 кубов платил 1800-1900 грн

Поспрашиваал соседей все возмущаются разделением платёжек и тем что летом надо будет больше платить но когда считаем плату общую все сходяться что цена меньше.

Впрочем штатным цензурятам виднее.
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сто раз обьясняли и рассказывали-цены мировые на газ в этом году упали ощутимо,второе теплая зима!причем здесь правительство?
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ты читать умеешь? человек написал, сколько он заплатил за 300 кубов! или в теплую зиму 300 кубов стоят дешевле, чем 300 кубов в холодную? ))))
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согласен стартанул!не прав!на индивидуалке может быть,в многоэтажках не особо
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я в многоэтажке живу в 1-комн. при пеце платил за все не меньше 1500 за зимний месяц. независимо, холодный или теплый месяц. сейчас да, зима теплая, но мне стабильно 1000 грн за зимний месяц приходит плюс-минус копейки
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хрен с теми денгами, за то теперь все президенты, можите гордиться, все вы вместе преЗеденты.
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Гаманець потроху перемагає телевізор і ось....

Грим стікає по шиї, плямуючи одяг і з-під намальованого Голобородька все чіткіше видно Голохвастова. 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 113
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Только они еще звездят! Больше чем 46%! Стараются янелоху оманскому морду лица неиспортить! Цены за коммуналку увеличились!
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Від такого негативу можна заторчать дня на три. 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3546
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На днях було соцопитування про те, що 40% проголосують за Зе на президентських виборах, сьогодні - 46% заявили про закінчення епохи бідності - СОВПАДЄНІЄ?
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Что есть, то есть.. Особенно за тепло.. куда там прошлому году..
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"46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом: 21% - тратит на коммуналку больше половины дохода семьи, - опрос КМИС" - меня удивляет постановка вопроса, причём услуги ЖКХ к стоимости воды или газа, в чём заключается здесь "услуга ЖКХ" или это умышленно засерают мозги лохам, услуги ЖКХ - это СДПТ (содержание домов и придомовой территории), вот где происходит грабёж по всей Украине, например я плачу за метр жилой площади 6 грн. ежемесячно, независимо от времени года, или погоды, так вот, со дня независимости Украины, ЖКХ, кроме уборки придомовой территории, раз в полгода, ничего не делает, а это значит, что весь жилой фонд, все тридцать лет ЖКХ уничтожали, а по Украине это же сумашечие деньги, а где эти деньги, их никогда нет в ЖКХ, на каком уровне они исчезают, и кто за это должен, уже давно, ответить!
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а Гончарук с Зеленским говорят суммы в платёжках значно впали )))
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У зебилов не только с математикой швах,но и с обычной памятью. Флешка на 256 мб и постоянно перезаписывается по кругу. У жулиботов на 32мб вообще.
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А что вы хотели ? Европейский дом начинается с европейских цен на услуги ЖКХ.
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А чего про зарплаты то все молчат? Не интересует никого?
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А если постоянно трусить коррупционеров, то начинается с зарплаты и уровня жизни.
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Без митинговой риторики, а объективности ради (я не защищаю правительство) вопрос: почему те, кто платит за коммуналку более 15% не оформили субсидию? Не потому ли, что при попытке оформить субсидию окажется, что их доходы таковы (то есть больше, чем они нам рассказывают), что оплата за коммуналку составит меньше 15% их доходов?
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В мене сьогодні просили гроші на хліб. Літні люди говорять, що на хліб не відмовляють
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Как такое может после того, как прогнали владу барыг и отсутствию зимы как таковой? Шо ещё нариду не хватает? Шо он постоянно ноет?
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Ну ничего, вот придёт к власти Зеленский, разгонит этих барыг! Платёжки будут меньше и война прекратится.
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Вы все врете, вон скабеева - мосейчук рассказывала про индекс борща и что мы стали жить лучше
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"Жить стало лучше,жить стало веселее" (с). А далі буде ще веселіше.Абхахочєтесь,пля 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9167
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под шумок показания счётчика тепла в этом году больше, чем в прошлом
зеленский и рхметов доят лохобанов
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Таки ,да! За январское отопление дороже на 273 гр +зимы не было + в этот сезон батареи были в "коме" т.е. не более 15-20 градусов. Так зато картошка дороже и хлеб тоже и ждем-с коронный вирус....Будьте счастливы!
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Нужно просто переизбрать Зеленского на другий срок, и потом платёжки станут меньше.
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Народ какой- то неблагодарный попался! Уже и зарплаты им по 4000 евро сделали. А им все мало!
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