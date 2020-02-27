 На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Протягом останнього часу до поліції Уманського району почали надходити повідомлення про вчинення крадіжок речей з автомобілів. Сьогодні вночі, під час проведення профілактичних заходів на автошляхах району, працівники поліції затримали групу осіб, які здійснювали крадіжку вантажу з фури, яка рухалася по дорозі.
До групи зловмисників входило три особи - дві дівчини та чоловік, який перебуває у розшуку за вчинення тяжкого злочину в іншій області. Зловмисники використовували потужний автомобіль іноземного виробництва та діяли за чітко спланованою схемою. Одна з жінок керувала автомобілем та тримала дистанцію між фурою та легковиком. Чоловік, під час руху, проникав в причіп вантажівки та викидав товар на дорогу. Жінки їхали слідом та збирали товар до свого автомобіля.
Зловмисників затримано. Під час огляду, в їхньому автомобілі поліцейські виявили викрадений з вантажівки товар. Крім того, в автомобілі було виявлено обріз мисливської рушниці та набої до нього.
Речові докази та автомобіль зловмисників вилучено. За вказаним фактом Уманським районним відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Всіх учасників групи затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області.
Романтика.....
там такие дороги шо и без фур убиться можно
где угодно, только не черкащине
налицо сговор с водилами фур!
ну или тупо подбирали то шо из фуры выпадет когда та в яму залетит
в это я еще могу поверить))
вые "караваны" поляков........
Украл, выпил - В тюрьму!
Украл, выпил - В тюрьму!
Романтика.......
А ведь когда этот фильм снимали.... а всё актуально