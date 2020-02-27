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 Події, Фоторепортаж
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 На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області затримали групу осіб, які на ходу викрадали вантаж з фур.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 01

Протягом останнього часу до поліції Уманського району почали надходити повідомлення про вчинення крадіжок речей з автомобілів. Сьогодні вночі, під час проведення профілактичних заходів на автошляхах району, працівники поліції затримали групу осіб, які здійснювали крадіжку вантажу з фури, яка рухалася по дорозі.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 02

До групи зловмисників входило три особи - дві дівчини та чоловік, який перебуває у розшуку за вчинення тяжкого злочину в іншій області. Зловмисники використовували потужний автомобіль іноземного виробництва та діяли за чітко спланованою схемою. Одна з жінок керувала автомобілем та тримала дистанцію між фурою та легковиком. Чоловік, під час руху, проникав в причіп вантажівки та викидав товар на дорогу. Жінки їхали слідом та збирали товар до свого автомобіля.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 03

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На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 04

Зловмисників затримано. Під час огляду, в їхньому автомобілі поліцейські виявили викрадений з вантажівки товар. Крім того, в автомобілі було виявлено обріз мисливської рушниці та набої до нього.

На Черкащині затримано банду, яка на ходу викрадала вантажі з фур, - Нацполіція 05

Речові докази та автомобіль зловмисників вилучено. За вказаним фактом Уманським районним відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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Всіх учасників групи затримано відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178301
 
   
 Топ коментарі
 
Доминик Торетто уже и в Украине работает?
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КАК???
там такие дороги шо и без фур убиться можно
где угодно, только не черкащине
налицо сговор с водилами фур!
ну или тупо подбирали то шо из фуры выпадет когда та в яму залетит
в это я еще могу поверить))
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Доминик отдыхает, так действали цигане в Румынии в 2000годах.
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Украинские пираты. Свистать всех наверх!!! Йохохо и бутылка пива!!!
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КАК???
там такие дороги шо и без фур убиться можно
где угодно, только не черкащине
налицо сговор с водилами фур!
ну или тупо подбирали то шо из фуры выпадет когда та в яму залетит
в это я еще могу поверить))
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на хау принадлежит румынским циганам которые начали "бомбить" ещё в конце 80-тых торого-
вые "караваны" поляков........
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В конце 80-х, начале 90-х и в Украине были неоднократные случаи. Причем как на автодорогах так и на ж/д дорогах.
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Згадались 90-і і цигани в Румунії, наші їхали колонами бо циганча все витягало з машин.
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Якась фігня, на Черкащині доріг немає взагалі, отже поліція каже неправду.
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Пересмотрели Форсаж, и думали что все классно закончится, а присядут на 6-8 лет.
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Ты кто? - Вор!!! - Джентелмен удачи!!!
Украл, выпил - В тюрьму!
Украл, выпил - В тюрьму!

Романтика.......
А ведь когда этот фильм снимали.... а всё актуально
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В 90-е так грабили челноков, ехавших из Турции. На ходу вскрывали прицепы и выбрасывали тюки с товаром, когда пассажиры спали. Автобусы были с прицепами, а грабители без фар ночью догоняли и грабили на ходу. Криминальный цирк и 90-е возвращаются. Спасибо лично Авакову!
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В 2012-м челноков с одесского 7-го километра грабили через день.
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Мельчают бандиты. Раньше на ходу перегружали, не выкидывали на дорогу.
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Криминал по всей стране как в 90-х. Аваков наверное хороший министр...
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Та о чем речь, при Захарченко было все ништяк! Да?
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