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 Медпрацівник, співробітник, сусід і всі пасажири вагона метро: МОЗ визначив, кого вважати контактною особою у разі виявлення COVID-19

Міністерство охорони здоров'я визначило перелік контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритми діагностики та лікування коронавірусу з Китаю.

Ці визначення містяться в наказі МОЗ №552 "Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19)", опублікованому на сайті міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом наказу, контактними особами вважаються:

- медпрацівник, який надає пряму медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;

- людина, яка проживає з ним в одному домогосподарстві, протягом 14 днів після виникнення симптомів;

- людина, яка відвідує пацієнта з корона вірусом або перебуває з ним в одному приміщенні;

- людина, яка працює з хворим;

- той, хто їхав з хворим у будь-якому транспорті.

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У разі підтверджених випадків COVID-19 на території України контактних осіб контролюватимуть протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту.

Також контактним особам рекомендується обмежувати подорожі і пересування.

Крім того, МОЗ визначило перелік засобів індивідуального захисту. Серед них - рукавички для огляду, щиток для обличчя, захисні окуляри, хірургічна маска і халат.

Також читайте: Інфекційні бокси готові, проводимо температурний скринінг і відпрацьовуємо питання самоізоляції в квартирах, - Ляшко про вжиті заходи на випадок появи COVID-19 в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178300
 
 
 Топ коментарі
 
Медработник, сотрудник, сосед,

...жена соседа.. Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19 - Цензор.НЕТ 3147
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Медработник, сотрудник, сосед,

...жена соседа.. Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19 - Цензор.НЕТ 3147
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А разве коронавирус передается половым путем? Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19 - Цензор.НЕТ 5374
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Он ещё до конца не изучен. И мутирует, ****, поминутно.
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Вот-вот, до конца не изучен. Так что перед тем как, нужно обильно смазать "звездочкой".
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А вдруг он на звёздочку, как кот на валерьянку? Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19 - Цензор.НЕТ 5254
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обязательно, секс это же обмен жидкостями. а вирусу и воздушного-капельного механизма уже достаточно
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что будете делать, если контактёр вас просто пошлёт?
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внимательно читай - приказ, тоесть если тебе что то не нравится получишь дубинкой по хребту, это подготовка, такое ощущение что шапито 95 что то не договаривает.
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Під час епидемії закони працюють трохи по іншому.
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эпидемия не объявлена. и до чего же народу нравится свинячить! (я про самоуправство во благо... по мнению свинячащих)
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Це да, наші будуть тягнути до останнього по одній простій причині, вони не знають що робити.
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может это и к лучшему... есть такие "умельцы", что самое лучшее из того, что они могут сделать - это ничего не делать. вся надежда на азиатов. общаюсь с японцами - там лёгкий мандраж, все маски раскупили. осталось надеяться, что китайцы сделают что-то стоящее до того как у нас разгорится.
а юридические моменты здесь непростые. сидеть без приговора (да и с приговором тоже!) оЧЧень мало кому нравится.
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с транспортом ваще классно...особенно в маршрутке (как их родных вспомнить то всех?))))
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Типа, на работу можно не ходить людям, если пользуются общественным транспортом?... Медпрацівник, співробітник, сусід і всі пасажири вагона метро: МОЗ визначив, кого вважати контактною особою у разі виявлення COVID-19 - Цензор.НЕТ 3957
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Прорыв в Италии: больным коронавирусом помогло лекарство от СПИДа

Трех больных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола.
Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, информационное агентсво со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
Ранее стало известно о выздоровлении двух китайских туристов и одного итальянца, доставленного в Рим из Уханя. Которые прошли лечение в этом институте.
"В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая применяется при других патологиях. Эти лекарства, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также медики прибегли к аппаратам искусственной вентиляции легких, предоставленных отделением интенсивной терапии, и это помогло восстановить дыхательные функции", - рассказала российским журналистам директор института Марта Бранка.
По словам ученых, во всех случаях применялись антивирусные лекарства против СПИДа - американские препараты "Лопинавир" и "Ритонавир", а также еще одно средство, "Ремдезевир", которое до нынешнего времени использовалось при лечении лихорадки Эбола.
По словам экспертов, препарат против Эболы является более сильнодействующим и был применен для лечения пожилых супругов из КНР.
Напомним, что количество жертв коронавируса в Италии возросло до 14, а всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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Трех больных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола.

... або ,можливо, їх організм сам здолав вірус.. Медпрацівник, співробітник, сусід і всі пасажири вагона метро: МОЗ визначив, кого вважати контактною особою у разі виявлення COVID-19 - Цензор.НЕТ 7248
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однозначно, що треба АШВЛ - щоб легені не забилися мокротою, щоб не припинилось надходження кисню до крові та не впав тиск
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Пункт "Считается контактным лицом, проживающий с ним [пациентом] в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов" - это какая-то чушь.
Получается, что можно прожить с заболевшим 13 дней, уехать от заболевшего и не считаться контактным лицом. Хотя достаточно ехать в одном транспорте - и считаться контактным лицом.
Должно быть так: "Считается контактным лицом, проживающий с ним [пациентом] в одном домохозяйстве. Точка.
Возможно, умники из министерства хотели сказать, что если уехать от заболевшего сразу после появления у него симптомов, то человек будет считаться контактным лицом ещё 14 дней после уезда. Однако эта норма касается любых контактов, а не только проживания, поэтому большой вопрос, что именно хотели сказать в министерстве.
Срочно отредактируйте ваш документ!!!
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скоро наше киевское метро станет одним большим рассадником коронавируса!.. люди. ходите пешком по свежему воздуху, на холодном воздухе вирус гибнет быстрее, чем в теплой влаге
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в Украине нет лекарств и больниц
одно лекарство - кацманавты из ньюберкута
мы видели медицыну в Санжарах
радует одно, кацманавты тоже не имеют иммунитет
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Курва... ще вчора було 16 а сьодня вже 27 інфікованих..І починає нарід опустошати полки в супермарктах..
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кроме того, вся медицина в киеве, туда придётся ехать
больным
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Міністерство охорони здоров'я визначило перелік контактних осіб, засобів індивідуального захисту, а також алгоритми діагностики та лікування коронавірусу з Китаю



Коли нікуа не можеш(ні сил,ні засобів,ні розуміння -пиши алгоритми та методички..
папір все стерпить.. Медпрацівник, співробітник, сусід і всі пасажири вагона метро: МОЗ визначив, кого вважати контактною особою у разі виявлення COVID-19 - Цензор.НЕТ 6590
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Eric Feigl-Ding



+505 new #COVID19 cases in South Korea since yesterday, up 40% in one day! Crazy they've done also >13,000 tests in just one day to find the new 505 cases. SKorea has now completed 66652 total

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+505 нових # COVID19 випадків у Південній Кореї з вчорашнього дня, на 40% - за один день!
Божевілля!
> 13000 тестів всього за один день, щоб знайти нових 505 випадків. S Korea тепер завершила 66652 тестів!
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