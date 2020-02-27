 Медпрацівник, співробітник, сусід і всі пасажири вагона метро: МОЗ визначив, кого вважати контактною особою у разі виявлення COVID-19

Ці визначення містяться в наказі МОЗ №552 "Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19)", опублікованому на сайті міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом наказу, контактними особами вважаються:
- медпрацівник, який надає пряму медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;
- людина, яка проживає з ним в одному домогосподарстві, протягом 14 днів після виникнення симптомів;
- людина, яка відвідує пацієнта з корона вірусом або перебуває з ним в одному приміщенні;
- людина, яка працює з хворим;
- той, хто їхав з хворим у будь-якому транспорті.
У разі підтверджених випадків COVID-19 на території України контактних осіб контролюватимуть протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту.
Також контактним особам рекомендується обмежувати подорожі і пересування.
Крім того, МОЗ визначило перелік засобів індивідуального захисту. Серед них - рукавички для огляду, щиток для обличчя, захисні окуляри, хірургічна маска і халат.
...жена соседа..
а юридические моменты здесь непростые. сидеть без приговора (да и с приговором тоже!) оЧЧень мало кому нравится.
Трех больных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола.
Об этом сообщает в четверг, 27 февраля, информационное агентсво со ссылкой на Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
Ранее стало известно о выздоровлении двух китайских туристов и одного итальянца, доставленного в Рим из Уханя. Которые прошли лечение в этом институте.
"В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая применяется при других патологиях. Эти лекарства, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также медики прибегли к аппаратам искусственной вентиляции легких, предоставленных отделением интенсивной терапии, и это помогло восстановить дыхательные функции", - рассказала российским журналистам директор института Марта Бранка.
По словам ученых, во всех случаях применялись антивирусные лекарства против СПИДа - американские препараты "Лопинавир" и "Ритонавир", а также еще одно средство, "Ремдезевир", которое до нынешнего времени использовалось при лечении лихорадки Эбола.
По словам экспертов, препарат против Эболы является более сильнодействующим и был применен для лечения пожилых супругов из КНР.
Напомним, что количество жертв коронавируса в Италии возросло до 14, а всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
... або ,можливо, їх організм сам здолав вірус..
Получается, что можно прожить с заболевшим 13 дней, уехать от заболевшего и не считаться контактным лицом. Хотя достаточно ехать в одном транспорте - и считаться контактным лицом.
Должно быть так: "Считается контактным лицом, проживающий с ним [пациентом] в одном домохозяйстве. Точка.
Возможно, умники из министерства хотели сказать, что если уехать от заболевшего сразу после появления у него симптомов, то человек будет считаться контактным лицом ещё 14 дней после уезда. Однако эта норма касается любых контактов, а не только проживания, поэтому большой вопрос, что именно хотели сказать в министерстве.
Срочно отредактируйте ваш документ!!!
одно лекарство - кацманавты из ньюберкута
мы видели медицыну в Санжарах
радует одно, кацманавты тоже не имеют иммунитет
больным
Коли нікуа не можеш(ні сил,ні засобів,ні розуміння -пиши алгоритми та методички..
папір все стерпить..
Eric Feigl-Ding
+505 new #COVID19 cases in South Korea since yesterday, up 40% in one day! Crazy they've done also >13,000 tests in just one day to find the new 505 cases. SKorea has now completed 66652 total
---------------------------------------------------------------------------------
+505 нових # COVID19 випадків у Південній Кореї з вчорашнього дня, на 40% - за один день!
Божевілля!
> 13000 тестів всього за один день, щоб знайти нових 505 випадків. S Korea тепер завершила 66652 тестів!