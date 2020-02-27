 Медпрацівник, співробітник, сусід і всі пасажири вагона метро: МОЗ визначив, кого вважати контактною особою у разі виявлення COVID-19

Ці визначення містяться в наказі МОЗ №552 "Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19)", опублікованому на сайті міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом наказу, контактними особами вважаються:

- медпрацівник, який надає пряму медичну допомогу пацієнтам з COVID-19;

- людина, яка проживає з ним в одному домогосподарстві, протягом 14 днів після виникнення симптомів;

- людина, яка відвідує пацієнта з корона вірусом або перебуває з ним в одному приміщенні;

- людина, яка працює з хворим;

- той, хто їхав з хворим у будь-якому транспорті.

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У разі підтверджених випадків COVID-19 на території України контактних осіб контролюватимуть протягом 14 днів від останнього незахищеного контакту.

Також контактним особам рекомендується обмежувати подорожі і пересування.

Крім того, МОЗ визначило перелік засобів індивідуального захисту. Серед них - рукавички для огляду, щиток для обличчя, захисні окуляри, хірургічна маска і халат.

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