 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
"В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення порівняно з груднем: тільки 25% опитаних вважають, що влада має успіхи (в грудні було 40%), а 70% - що успіхів немає (в грудні було 50%)", - сказано в дослідженні.
"Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади не має успіхів: так думають 83% учасників дослідження (в грудні було 76%), бачать успіх 12% (у грудні було 17%)", - додали в КМІС.
"Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так вважають 80% у лютому (у грудні було 71%), відзначають успіх тільки 11% (в грудні було 17%)", - сказано в дослідженні.
З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.
* * *
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров'ю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Чи, може зфальсифікували рівні довіри/недовіри до клована?
Из топ-коррупционеров так никого и не посадили.
ну дэсь прыблызно так...
Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой.
- Донбасс вернется в состав Украины?
- У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести.
- На парижском саммите Вы видели Зеленского. Какое впечатление он произвел? Что Вы можете о нем сказать?
- Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях".
Вот так, вкратце:
Донбасс возвращать никто не собирается, отношение к Зеленскому - не скрываемое не уважение, Украину будут принуждать к миру силой.