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Все про:війна (2072) корупція (3212) опитування (489) соціологія (161) Донбас (15436) КМІС (81)

 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС

80% українців не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення порівняно з груднем: тільки 25% опитаних вважають, що влада має успіхи (в грудні було 40%), а 70% - що успіхів немає (в грудні було 50%)", - сказано в дослідженні.

"Боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади не має успіхів: так думають 83% учасників дослідження (в грудні було 76%), бачать успіх 12% (у грудні було 17%)", - додали в КМІС.

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"Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так вважають 80% у лютому (у грудні було 71%), відзначають успіх тільки 11% (в грудні було 17%)", - сказано в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44% українців підтримують відставку Кабміну Гончарука, 37% - проти, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС 01

З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178299
 
   
 Топ коментарі
 
Есть и немалые, правда смотря для кого

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с топ-коррупцией, 70% - в прекращении войны на Донбассе, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 744
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Всі, хто голосував за Порошенко, після смерті опиняться у Приднестров'ї
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Пока Порошенко не сидит, у Украины нет будущего.
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а ведь говорили ему
83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5290
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это да...трудно,если бы пытался управлять...но ему "акакаяразница"
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это ты за ресейку так обиделся?или за зелебенцев? 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7440
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Гыг, ты сам знаешь что это правда. Но тебе платят люди Порошенко.
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ну выложи мою зарплатную ведомость,фсезнайка...пусть народ похихикает 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3805.у тебя же она имеется?
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У зебобіків зараз жахливий стан, коли хочется просто і ні за що пи#дити Шуфрича. 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7174
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При таких цифрах - звідки тоді у бубочки такий захмарний рейтинг? Чи це у КМІСу такий завуальований спосіб натякнути про РЕАЛЬНИЙ рейтинг зеленої нікчеми?
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самий потужнореформований в світі суд розбереться
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Світлана Сівак

* * *
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров'ю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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Порошенко СУРЬЕЗНЫЙ МУЖИК, после него ничего не осталось
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успехи были!!! когда барабанил членом по клавишам пианино
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ну так и барабанил бы себе дальше! а так после всего этого, его на корпоратив пригласят только чтоб *********.
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Успехов нет, потому их и не видно. И видно не будет, поскольку не за успехами в борьбе с коррупцией зеленые пришли к власти. Они пришли за другим: деньгами.
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Система госвласти одного комика в кресле президента могла выдержать. Но он привел с собой во власть всех своих корешей-комиков, статистов своих кварталов, участников других програм и коварная зверюшка писец подкрался незаметно. У нас статист Арахамия рассказывает что будет с Крымом. Это полный зверек.
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Богдана під пальмами бачили? Ото успіх!
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Есть и немалые, правда смотря для кого

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с топ-коррупцией, 70% - в прекращении войны на Донбассе, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 744
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Вовік! Бігом відосік, бо народ тверезіє! Бажано з кубіками на пузіку!
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Покажите мне-кто верит,в борьбу с коррупцией. 83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с топ-коррупцией, 70% - в прекращении войны на Донбассе, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6564
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А що, не змогли зфальсифікувати "опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров"??? Чого у вас аж "83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с топ-коррупцией, 70% - в прекращении войны на Донбассе"???

Чи, може зфальсифікували рівні довіри/недовіри до клована?
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кто то серьёзно думал что шуты что то изменят.... каков их политический вес на международной политической арене, а не в лиге смеха?.........
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С топ-коррупцией борьбы как не было, так и нет, поэтому 83% украинцев и не видят успехов.
Из топ-коррупционеров так никого и не посадили.
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К сожалению ты прав. Даже Свинарчуков не посадили. Вот когда они будут за решёткой, вместе с их боссом, тогда и можно будет говорить, шо процесс пошёл.
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Вася, тут нещодавно новий міністр оборони сказав, що фінансових оборудок в оборонпромі не виявлено, тобто намаж собі свинарчуків на хліб і їж їх у три рота. 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1275
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В принципе - ожидаемо=> предвыборная «программа» была сплошное обіцянка-цяцянка; «партию» - слепили из того, что было.......
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Зеля хочет закончить ка Ющь или Петя? Хотя именно Петя тот якорь для Зели который тащит его на дно....Петя яркий признак безнаказанности и того что нихера при Зеле не меняется.... Еще два месяца и с Зели можно спросить...
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Я вважаю, що з Зеленського нема чого питати, з самого початку було видно, що він нульовий. Всі питання саме до вас, хто його обрав. ЗІ Поплюйте в дзеркало, може стане легше.
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Попытка не пытка, а вот кого следующего выбирать будете? Бывшие тоже нулевые. Зеркальце не поможет.
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ну,фсеаниадинакавые-любимая гэбнявая пестня...
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Вова на выход с вещами - ты не справился и обманул всю Украину
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Да!!! Хачу Петю в зад!!! 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7019
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нет уж...терпи теперь каломойшу в заду.через зеленый нацюцюрнык .а то иш ты,перебирает
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А от ніфіга - зебобіки повинні отримати повну сатисфакцію. Зеленський повинен правити до кінця каденції. 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3262
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83% нэ святкують шаббат?
ну дэсь прыблызно так...
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))) преемственность власти. но теперь "в круге втором".
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Вы слепые? Это все барыга-Порошенко пакостит, неужели не понятно
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Та що ви кажете? Невже! Тож немає бариги. Всі суди і прокурори ваші. То які у кого яйця ще мішають? Чи не все так просто? Сідді пережили всіх і вас переживуть. Якраз з них потрібно починати. Вигребсти всіх до одного і набрати нових, молодих і не по квоті. Тоді буде порядок і тоді точно зайдуть інвестори. Бо ця каста невтопляєма.
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ага.. бажано б ще, щоб населення не пропонувало хабарів тим "молодим і не по квоті".. А в нас так не буває. "наші люди" спокусять будь кого.
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слова фашиста суркова.

Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой.
- Донбасс вернется в состав Украины?
- У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести.
- На парижском саммите Вы видели Зеленского. Какое впечатление он произвел? Что Вы можете о нем сказать?
- Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента...У него легкость необыкновенная в мыслях".
Вот так, вкратце:
Донбасс возвращать никто не собирается, отношение к Зеленскому - не скрываемое не уважение, Украину будут принуждать к миру силой.
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Свинарчук и потрох на свободе - это преступление против справедливости,зельку за это нужно наказать.
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Его твой потрох накажет - построит в засрашке ещё один завод и заставит своего сынка носить по Лондону футболку с надписью RUSSIA.
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Так у тебя все равно мозги не появятся от этого. И совесть тоже
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а что кто-то ожидал, что артист и комик с 95 квартала поведёт страну к победам?!
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Не могут отличить Голобородько от Зеленского, и хотят хорошо жить, умора...
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КМИС и Цензор целый день сегодня лепят горбатого 83% українців не бачать успіхів влади у боротьбі з топкорупцією, 70% - у припиненні війни на Донбасі, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3297
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А как прекратить войну на Донбассе, кто знает?
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70% недовольных войной пусть бросают бухать и идут в окопы.
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