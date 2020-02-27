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 Політика України, Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (249) телебачення (409) Коцаба (7) штраф (338) Newsone (72)

 Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зробила офіційне попередження і зобов'язала ТОВ "Новини 24 години" (телеканал NewsOne) сплатити штраф у розмірі 105,6 тисячі гривень.

Про це йдеться на сайті Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для такого рішення стали висловлювання пропагандиста Руслана Коцаби в передачі "Я так думаю" від 5 листопада.

Зазначається, що ведучий Коцаба неодноразово вдавався до маніпулювання фактами, поширював пропагандистські наративи, схожі на офіційну позицію країни-агресора Російської Федерації, а вся інформація подавалася тільки з однієї позиції.

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Серед іншого він говорив таке: "Незаконне збагачення і було метою цих євромайданівських бариг. А не якесь примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і тому подібне. Відповідно, повсталий Донбас спробували втихомирити за допомогою танків і авіаційних бомб".

За рішенням Нацради телеканал NewsOne повинен заплатити штраф у розмірі 25% від ліцензійного збору - 105,6 тисячі гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178294
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенку такі гидоти сиділи тихо по ростовах і срали в штани. При шмарклі облити лайном Україну коштує в гіршому випадку 105 тисяч...
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набить бы рожи ... избирателям партии за життя
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та сама падлюка. за яку Європа вступилась Нацсовет ТРВ оштрафовал на 105 тыс. телеканал Медведчука из-за высказываний пропагандиста Коцабы - Цензор.НЕТ 7875
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набить бы рожи ... избирателям партии за життя
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При Порошенку такі гидоти сиділи тихо по ростовах і срали в штани. При шмарклі ****** лайном Україну коштує в гіршому випадку 105 тисяч...
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При Порошенку Медведчук і отримав ці 2 канали. І пропаганду розпочав із того часу.
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зебіл, отримав чи купив?
брездло ти вонюче
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Коллега медведчука В мАЦКВЕ 1 лимон прогулял на день рождения жены А тут какие то карманные деньги 105 000 гр.СМЕШНО.
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Так! Навесні 14-го закликав проти мобілізації, бо там хороші люди яки просто не сприймають державний переворот....
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А где СБУ и почему эта тварь до сих пор не сидит?
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СБУ тьоток в пєйсбухє ловить за колорадські стрічки на котиках.
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СБУ клована охраняет от Зверобоев и депутаток .Тут же харя сруцкого мира и с фамилией кацаБа.
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..обосранный пропогандон кремлевский нарисовался..и где это оно было, чмо фарисейское это?..под шконку ему пора снова, справно там чмокает... Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби - Цензор.НЕТ 2810...
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Уважаемые Бутусов и Вятрович, почему вы не сделали аналогичное заявление на программе Савика Шустера, когда лукаш обнародовала запрещенные факты?
Подайте на нее и на портнова в суд, немедленно!
Пусть они ответят за клевету на Майдан!!!
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Поддерживаю обеими руками.
Пусть подадут в суд.
Но почему же они этого не делают?
Странно, не правда ли?
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Что значит запрещенные факты? Не запрещенные факты, а манипуляцию фактами.
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а почему не закрыли этот кацапский гебельс ТВ, вообще страх потеряли.
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почему эти рупоры кремля не закрыты ...что война окончена ,нашей победой?
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Ого! Це ж майже стільки коштує одна хвилина рекламного часу! Це просто який гєноцид тєлєбачєння! Нацрада ТРМ оштрафувала на 105 тис. телеканал Медведчука через висловлювання пропагандиста Коцаби - Цензор.НЕТ 9981
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що з людьми можуть гроші зробить...зате дитинка наїдена . жінка сита і коханка пере.обана...
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Пропагандіст Кацаба.Політолог Фаріон.Развєдчік Пєтрєнко.Шпійон Іванов.Крємльовскій карлік *****.Малорослий лідер українського народу,видатний політичний діяч світу Зєлєнскій...
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В Украине можно безопасно козлить только Зеленского.
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а перекрити кисень цим тварюкам у нацради духу не хватило? виродки млять слугоуродівські!
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