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 Політика України
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Все про:Зеленський (4636) опитування (489) КМІС (81) Разумков Дмитро (389)

 Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

До Володимира Зеленського позитивно ставляться 47% опитаних, у грудні таких було 60%.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться в лютому 47% опитаних, негативно - 24%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%). Оцінка дій президента України порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% про 40%)", - сказано в дослідженні.

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"До Дмитра Разумкова позитивно ставляться в лютому 21% опитаних, негативно - 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%). До Святослава Вакарчука позитивно ставляться в лютому 16% опитаних, негативно - 36%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Вакарчука позитивно, зменшилася на 6 відсоткових пунктів (було 22%). до Петра Порошенка в лютому позитивно ставляться 14% опитаних, негативно - 61%; до Юрія Бойка позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31%; до Віктора Медведчука позитивно ставляться 16% учасників дослідження, негативно - 45%; до Вадима Рабіновича позитивно ставляться 14%, негативно - 41%", - наголошується в дослідженні.

"Оцінка дій Верховної Ради порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%)", - додали в КМІС.

Також читайте: 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 01
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 02
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 03
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 04
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 05
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 06
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 07
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 08
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС 09

З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178291
 
   
 Топ коментарі
 
,,Доверяющие Зеленскому,, на сегодняшний день это диагноз покруче шизофрении .
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хто ці 47%, що його підтримують? ну от немає ж їх. Звідки ці цифри?
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Это потому, что ты ванька-дурак, был бы умным не страдал бы херней до осени
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ЖОДЕН з вас, платних тролєй російського шпигуна Порошенка, ще жодного слова не сказали про дострокові президентські. Хозяїн забороняє? Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2888
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Какие вам еще выборы, выборцы зели? Обосрались вы уже по полной, целенаправленно сдали страну,прекрасно понимая,что отдаете воюющую страну комику-теперь на вас только Хунта.
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У нас,в Украине "опрос КМИС" или соцопросы "центра розумкова", розумков-младший которого входит до высшего звена 95 квартета при власти в Украине.
Это то-же самое, что верить в кацапии рейтингу путина и "единайрассии" соцопросов ВЦИОМ РФ или Левада-Центром в путинской Московії.
І соромно і гидко.
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в эти опросы упорно вносят зажоповцев мертветчука и рабиновича.зеля будет власть здавать под этих уродцев
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І хтось після того скаже, що нема від`ємного IQ?
Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 662
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Если Зеленский уберёт с политики Медведчука и его команду московских пастухов,которые собирают стада баранов для загона их в московское стойло,то рейтинг Зеленского подымется на 26%
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да погодите вы проводить свои опросы, еще рынок земли не введен, не назначен тигипко премьером и не проведены выборы в лугандоне. вот тогда-то даже самые упоротые зебилы прозреют. вот это будет опрос!
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да ни хрена они не прозреют , потому что подавляющие большинство этого лохтората из категории " а какая разница " .... язык , земля , граница , тигипа- нетигипа .... главное вова-бубочка , имы ж его любим !!
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еще один вачангу-мучангу - кмис и особенно в части доверия. сначала умудренные мужи соцопросов , относительно доверия, давали чуть за сорок, потом разумков - 44, теперь кмис - 47. оцена кусась хосеса и смогут натянуть успех на 73 ?!
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Якщо перефразувати знаменитий вислів Маестро з к/ф "В бой идут одни старики", то:
-Кловуни, як справи?
-Все нормально, падаємо!

От тіко й країну за собою тягнуть, курви
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Алексей Арестович
11 ч. ·

- Скажите, а кто-то всерьёз сомневался, что Анти-Майдан возьмёт своё?.. не полностью, так частично?
Недорубленный лес снова вырастает.
Мне это стало ясно в 22 февраля 2014 года, когда стало очевидным, что победивший Майдан не воспользовался коротким периодом безвластия и отказался от зачистки.
Да и потом - всерьёз чистить врагов, это не Межигорье растаскивать, тут соображение нужно и талант.
Пророссийские силы в Украине - существенная часть внутренней политики, поддержанная немалой долей из избирателей (не менее 15-20 %), составная часть олигархических групп и их связей.
Мы, в нашей благословенной Богом Украине, имеем тесный творческий союз олигархии с люмпенами - через прокладку «государства» (давно купленного олигархами с потрохами), олигархический Анти-Майдан обрабатывает право-похоронные органы, резидента и парламент, а телевизор, включая московский - люмпенов.
Обрабатывает шесть лет подряд.
На что же вы надеялись, друзья?..
На то, что война сделает все очевидным сама? Что все все поймут про Путина сами?.. что Анти-Майдану станет стыдно и он самоликвидируются?..
Теперь, когда ударная гвардия Анти-Майдана - менты, пачками начала брать добровольцев и ветеранов, может быть придёт, наконец, понимание, что вместо «плыве, кача» и щеголяния татухами на бицепсах, надо было бы делать системную работу против недобитого врага?..
Ну или хотя бы вместе с -.
Что нельзя было спускать (сразу!) убийство Саши Белого?..
Теперь, когда триста тысяч ветеранов, супер-волонтёров и вааще активистов, героев и перцев, сделает один Толик Шарий из далёкой Литвы?..
Надеюсь, и Порошенко, которого силой притащат на допрос, а может, и по печени дадут по дороге, сообразит, что надо было не только Томасом заниматься, но и немножко внутренней политикой.
Например, реальной судебной реформой и настоящей реформой полиции.
Что не лизоблюдами себя надо было окружать, а способствовать скорейшему созданию революционного класса, опершись на который, можно было бы провести революционные изменения.
Что надо было усиливать и перехватывать у олигархов силовиков и креативный класс - в максимально ударном темпе, сверх-усилиями.
Что политические и идеологические связи важнее экономических. Что «Ленинская кузня» может и подождать, а вот «Мужики, потерпите, через два месяца в России» пять лет ждать не может.
Пророссийские силы в Украине знают главный секрет России:
- неважно, какой силы поражение ты потерпел. Важно бить в одну точку и по-настоящему ненавидеть своих врагов. Год, два. Столетие, три.
И все будет твоё.
Украинской патриотической бумажной, безвредной революции, потратившей революцию сначала на бабки и должности, а потом на позирование в телевизоре, скоро предстоит в этом убедиться.
В тюрьмах и по лесопосадкам.
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а какая разница ?
зеленский может попросить Авакова и он ему рейтинг
любой нарисует
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Як на мене то будь який жид (0,1% населення країни) взагалі не може бути політиком в Україні бо належить до меншини яка славиться своїми вузькоетнічними інтересами які полягають в грабуванні та визискуванні корінного населення будь якої країни. З точки зору здорового глузду я, як виборець, маю мати спільні інтереси з тим за кого голосую і маю мути впевненим що така людина сопвідує однакові зі мною цінності і буде їх відстоювати від мого імені. Я чітко усвідомлюю що у мене як в українця не має нічого спільного з жидом і жид не може бути моїм представником в органах влади. Саме тому я за них ніколи не голосував і голосувати не буду. Якщо жид хоче бути президентом то хай їде в Ізраїль. Крапка. В Україні президентом має бути тільки представник українського народу і українець за національністю, а це, шановні, 80% населення. В іншому разі мова завжди йде про узурпацію влади етнічною меншиною яка в будь якій державі починає захищати свої інтереси. Всі відомі мені країни в яких етнічна меншина узурпувала владу закінчили громадянською війною, бідністю, корупцією і порушенням прав людини. Візьміть, наприклад, Сирію або Кампучію. Про етнічні бійні та утиски в Африканських та азійських навіть згадувати не варто - у них це спосіб життя. Тому і не розвиваються.
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Есть евреи и есть жиды. В Израиле евреи- уважаемые люди живущие трудом своих рук. А у нас жиды паразитирующие на других народах проживающих в Украине. В Израиле еврей и даже еврейка - воины обороняющие свою страну от многочисленных врагов окружающих её. У нас жид это предатель, готовый капитулировать в любой момент и призывющий к этому других.
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« Мне когда ставят задачу, я как дрессированный пес...» @jozfkneht1 " Зараз часто пишуть,що люди ненавидять Пороха, а чому, не можуть пояснити.Саме так і собака Павлова, не могла пояснити, чому у неї після певного сигналу виробляється шлунковий сік...»
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Зараз часто пишуть,що люди ненавидять Пороха, а чому, не можуть пояснити. Саме так і собака Павлова, не могла пояснити, чому у неї після певного сигналу виробляється шлунковий сік, не дивлячись на те, що їжі їй не дали. Мозок людей мало чим відрізняється від мозку тварин.
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Три мільярди "випарувалися": Мінфін опублікував звіт про виконання держбюджету-2019 - дефіцит зріс до 81 мільярда гривень
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Помни! Одесса - мама, Ростов - папа! Но, Ростов не резиновый.
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Петро Порошенко



Сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування.
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Когда министр здравоохранения Скалецкая молчит, патамуша корановирус это маркетинговый ход, чихать учит Мылованов.
Ух какое правительство!
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Процент недовольных действиями Зеленского вырос с 25 до 70: его действия одобряют 17% украинцев. Остальные 13% опрошеных не поймут, шо за фуйня творица.
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Зеленский наверное сильно недоволен. Ему же обещали что он будет просто играть роль хорошего президента. А тут получается что он во всём виноват)
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Завтра Пендель заявит о 90-процентной поддержке Зеленовского. Им соврать, как два пальца ...
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Саме які дєйствія суслік зробив, що його одобряют 47% ????
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проплатив рейтинг.
точно така метода, як і у Янека - проплачував депутатів. Ну, й не тільки він.
А ле той башляв, башляв, поки на всіх грошей не вистачило.
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Это очень оптимистичный прогноз. Реальный - 47 негативно, а 21 ненавидит. Это правдивый опрос.
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Все сложнее рисовать зеленым соплям рейтинг.
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Тепер це «День опору Криму російської окупації»?
Який ще нах «опір»? Про масове отримання російських паспортів? Про армію, яка марширувала з пропорами та не зробила жодного пострілу? Не ганьбилися б вже краще в своєму паралельному героїчному всесвіті. Щоб перемагати треба починати з правди. Зі своєї морди розбитою в кров. Підіймаючись з підлоги знову і знову. А не з затишного диванчика Ганса Християна Андерсена. Поселившись в будиночку солодких мрій, ми приречені на вічні марші по вулицях замість реального опору. Стискаючи безсилі кулачки і викликаючи сміх окупантів. Якщо ти чітко знаєш що вчора тобі набили морду - завтра можеш взяти реванш. За одного битого двох небитих дають! За того хто дурить сам себе не дають нічого. До чорта самообман!
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Предлагаю социологам из КМИС проверить реальный рейтинг ЗЕ , постоять на улице с табличкой "ЗЕ-лучший президент".Просто интересно через сколько дней их выпишут из больницы ?
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Олігархам нари

ТАК !

Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им кондитер.
Продолжатель его дела, ученик зе.
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Мы обоср@лись с экономикой
Мы обоср@лись с тарифами
Мы обоср@лись с медициной
Мы обоср@лись с социальной защитой
Мы обоср@лись с ОБОРОНОЙ страны
Мы обоср@лись со внешней политикой
Мы обоср@лись с инвестициями
Мы обоср@лись с МВФ
Мы обоср@лись даже с эвакуацией 40 человек из Уханя - из точки "А" в точку "Б", блт
Рейтинги падают. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Набросим на сына Порошенка!
(кстати, еще сегодня Гончарук опять лесника уволил)(с)
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Архітектором того бардаку, який зараз шаленими темпами наростає в Україні, був саме "порох". Під прикриттям його клоунади були нанесені смертельні удари по всьому, що могло стати основою української державності - добробатах, волонтерському руху, громадянському суспільству і нестабільних та слабких державних інституціях.
Звичайно, ця потвора не була ніяким архітектором, а лише тупим виконавцем волі тих, хто має на нього вагон компромату.
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как говорят-цирк уехал а клоуны остались
гнать надо эту Зеленую Плесень -секту СЛУГ НАРОДА пока еще она не раздерибанила страну
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В среде недовольных 8%-ных порохоботов растёт и крепнет.пузырится и смердит недовольство действиями Зеленского, прищемляющего "фаберже" Барыги молдавского))))
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Вина теперішнього "керманича" полягає в тому, що він неправильно оцінив свої можливості і можливості тих, хто його оточує. Ці люди не здатні реалістично оцінювати ситуацію і генерувати раціональні ідеї. Вони надто далекі від тих стандартів, які необхідні тим, хто міг би взятися за вирішення проблем, які лежать в основі політичної і гуманітарної кризи в Україні. Те, що через дефіцит інтелекту вони не здатні це зрозуміти і усвідомити, може призвести не тільки до драматичного розвитку подій в їх особистому існуванні, але й призвести до трагічних наслідків в масштабах всієї країни.
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В общем всё понятно, рейтинг Зеленского, СН и всех этих самых резко вниз, все избиратели Зеленского-зебилы, и вообще всё плохо. Панове порохоботы, свергать то Кровавый РежЫм когда идёте?
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Шануймося українці!
Маємо те, що маємо.Час минає швидко і вже треба думати,
щоб люди випадкові,по приколу,не попадали до влади.Ваші пропозиції,товариство?
Мої пропозиції:1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 1-й і 2-й рівень, тільки в складі партій.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
Ще,мене тривожить
Закон України «Про вибори Президента України».[16]
Стаття 103. Президент України обирається ........ Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.Якто ДВА СТРОКИ ПІДРЯД??????
Якось так,як на мій хлопський розум .............
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