 Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"До Володимира Зеленського позитивно ставляться в лютому 47% опитаних, негативно - 24%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%). Оцінка дій президента України порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% про 40%)", - сказано в дослідженні.

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"До Дмитра Разумкова позитивно ставляться в лютому 21% опитаних, негативно - 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%). До Святослава Вакарчука позитивно ставляться в лютому 16% опитаних, негативно - 36%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Вакарчука позитивно, зменшилася на 6 відсоткових пунктів (було 22%). до Петра Порошенка в лютому позитивно ставляться 14% опитаних, негативно - 61%; до Юрія Бойка позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31%; до Віктора Медведчука позитивно ставляться 16% учасників дослідження, негативно - 45%; до Вадима Рабіновича позитивно ставляться 14%, негативно - 41%", - наголошується в дослідженні.

"Оцінка дій Верховної Ради порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%)", - додали в КМІС.

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З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.