 Відсоток незадоволених діями Зеленського виріс з 25 до 40: його дії схвалюють 47% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
"До Володимира Зеленського позитивно ставляться в лютому 47% опитаних, негативно - 24%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13 відсоткових пунктів (було 60%), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10 відсоткових пунктів (було 14%). Оцінка дій президента України порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 15 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% про 40%)", - сказано в дослідженні.
"До Дмитра Разумкова позитивно ставляться в лютому 21% опитаних, негативно - 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%). До Святослава Вакарчука позитивно ставляться в лютому 16% опитаних, негативно - 36%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Вакарчука позитивно, зменшилася на 6 відсоткових пунктів (було 22%). до Петра Порошенка в лютому позитивно ставляться 14% опитаних, негативно - 61%; до Юрія Бойка позитивно ставляться 23% респондентів, негативно - 31%; до Віктора Медведчука позитивно ставляться 16% учасників дослідження, негативно - 45%; до Вадима Рабіновича позитивно ставляться 14%, негативно - 41%", - наголошується в дослідженні.
"Оцінка дій Верховної Ради порівняно з груднем у лютому погіршилася: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%)", - додали в КМІС.
З 21 по 25 лютого 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня і з 6 по 19 вересня 2019 року.
Это то-же самое, что верить в кацапии рейтингу путина и "единайрассии" соцопросов ВЦИОМ РФ или Левада-Центром в путинской Московії.
І соромно і гидко.
Посипались зелененькі?
Это ж физика! Сложна!!!
-Кловуни, як справи?
-Все нормально, падаємо!
От тіко й країну за собою тягнуть, курви
11 ч. ·
- Скажите, а кто-то всерьёз сомневался, что Анти-Майдан возьмёт своё?.. не полностью, так частично?
Недорубленный лес снова вырастает.
Мне это стало ясно в 22 февраля 2014 года, когда стало очевидным, что победивший Майдан не воспользовался коротким периодом безвластия и отказался от зачистки.
Да и потом - всерьёз чистить врагов, это не Межигорье растаскивать, тут соображение нужно и талант.
Пророссийские силы в Украине - существенная часть внутренней политики, поддержанная немалой долей из избирателей (не менее 15-20 %), составная часть олигархических групп и их связей.
Мы, в нашей благословенной Богом Украине, имеем тесный творческий союз олигархии с люмпенами - через прокладку «государства» (давно купленного олигархами с потрохами), олигархический Анти-Майдан обрабатывает право-похоронные органы, резидента и парламент, а телевизор, включая московский - люмпенов.
Обрабатывает шесть лет подряд.
На что же вы надеялись, друзья?..
На то, что война сделает все очевидным сама? Что все все поймут про Путина сами?.. что Анти-Майдану станет стыдно и он самоликвидируются?..
Теперь, когда ударная гвардия Анти-Майдана - менты, пачками начала брать добровольцев и ветеранов, может быть придёт, наконец, понимание, что вместо «плыве, кача» и щеголяния татухами на бицепсах, надо было бы делать системную работу против недобитого врага?..
Ну или хотя бы вместе с -.
Что нельзя было спускать (сразу!) убийство Саши Белого?..
Теперь, когда триста тысяч ветеранов, супер-волонтёров и вааще активистов, героев и перцев, сделает один Толик Шарий из далёкой Литвы?..
Надеюсь, и Порошенко, которого силой притащат на допрос, а может, и по печени дадут по дороге, сообразит, что надо было не только Томасом заниматься, но и немножко внутренней политикой.
Например, реальной судебной реформой и настоящей реформой полиции.
Что не лизоблюдами себя надо было окружать, а способствовать скорейшему созданию революционного класса, опершись на который, можно было бы провести революционные изменения.
Что надо было усиливать и перехватывать у олигархов силовиков и креативный класс - в максимально ударном темпе, сверх-усилиями.
Что политические и идеологические связи важнее экономических. Что «Ленинская кузня» может и подождать, а вот «Мужики, потерпите, через два месяца в России» пять лет ждать не может.
Пророссийские силы в Украине знают главный секрет России:
- неважно, какой силы поражение ты потерпел. Важно бить в одну точку и по-настоящему ненавидеть своих врагов. Год, два. Столетие, три.
И все будет твоё.
Украинской патриотической бумажной, безвредной революции, потратившей революцию сначала на бабки и должности, а потом на позирование в телевизоре, скоро предстоит в этом убедиться.
В тюрьмах и по лесопосадкам.
зеленский может попросить Авакова и он ему рейтинг
любой нарисует
Петро Порошенко
Сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування.
Ух какое правительство!
точно така метода, як і у Янека - проплачував депутатів. Ну, й не тільки він.
А ле той башляв, башляв, поки на всіх грошей не вистачило.
Який ще нах «опір»? Про масове отримання російських паспортів? Про армію, яка марширувала з пропорами та не зробила жодного пострілу? Не ганьбилися б вже краще в своєму паралельному героїчному всесвіті. Щоб перемагати треба починати з правди. Зі своєї морди розбитою в кров. Підіймаючись з підлоги знову і знову. А не з затишного диванчика Ганса Християна Андерсена. Поселившись в будиночку солодких мрій, ми приречені на вічні марші по вулицях замість реального опору. Стискаючи безсилі кулачки і викликаючи сміх окупантів. Якщо ти чітко знаєш що вчора тобі набили морду - завтра можеш взяти реванш. За одного битого двох небитих дають! За того хто дурить сам себе не дають нічого. До чорта самообман!
ТАК !
Толерантное отношение к пятой колонне в условиях войны является актом национального суицида.
Что касается Украины, то история не знает другого государства, где пятая колонна во время войны имела бы столь идеальные условия для своей деятельности.
И создал эти идеальные условия им кондитер.
Продолжатель его дела, ученик зе.
Мы обоср@лись с тарифами
Мы обоср@лись с медициной
Мы обоср@лись с социальной защитой
Мы обоср@лись с ОБОРОНОЙ страны
Мы обоср@лись со внешней политикой
Мы обоср@лись с инвестициями
Мы обоср@лись с МВФ
Мы обоср@лись даже с эвакуацией 40 человек из Уханя - из точки "А" в точку "Б", блт
Рейтинги падают. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Набросим на сына Порошенка!
(кстати, еще сегодня Гончарук опять лесника уволил)(с)
Звичайно, ця потвора не була ніяким архітектором, а лише тупим виконавцем волі тих, хто має на нього вагон компромату.
гнать надо эту Зеленую Плесень -секту СЛУГ НАРОДА пока еще она не раздерибанила страну
Маємо те, що маємо.Час минає швидко і вже треба думати,
щоб люди випадкові,по приколу,не попадали до влади.Ваші пропозиції,товариство?
Мої пропозиції:1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 1-й і 2-й рівень, тільки в складі партій.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
Ще,мене тривожить
Закон України «Про вибори Президента України».[16]
Стаття 103. Президент України обирається ........ Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.Якто ДВА СТРОКИ ПІДРЯД??????
Якось так,як на мій хлопський розум .............