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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:шахрайство (303) Правоохоронні органи (856) Приватбанк (381) Офіс генерального прокурора (113)

 Чоловік зняв 600 тис. гривень за підробленими банківськими картками, його затримали

Зловмисник підробив кілька карток "Приватбанку" і зняв з них у різних банкоматах 600 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Чоловіка затримали в середу, 26 лютого.

"Вказана особа підозрюється, за версією слідства, у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів)", - сказано в повідомленні.

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Чоловікові висунули підозри за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин). Ця стаття передбачає, що людина зробила все для скоєння злочину, але не змогла його завершити з незалежних від неї причин.

Також йому пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178290
 
 
 Топ коментарі
 
Жадность фраера сгубила. Во время не остановился
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Ты не поверишь, абсолютное большинство находящихся на руках населения карт не чипованы, те просто магнитные.
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Такое смешное наказание,лишь стимулирует таких вундеркиндров для дальнейших действий,а кто компенсирует те нервы, и беспомощность народу ,который пострадал, что-то доказать банкам,что не они снимали эти деньги,что-то в этом государстве надо менять,прежде всего ужесточать законы,что бы они были краткими,и конкретными,без всяких лазеек,которые в судах можно трактовать и так и эдак. Судьи руководствуются этим,когда это им выгодно ,скорее всего из меркантильный интересов.
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Жадность фраера сгубила. Во время не остановился
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Аж интересно как с чиповаными картами такое может быть, не знаю остались ли еще только магнитные карты, но механизм интересен.
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Ты не поверишь, абсолютное большинство находящихся на руках населения карт не чипованы, те просто магнитные.
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"подделал несколько карт "Приватбанка" и снял...600 тысяч гривен"

"человек сделал все для совершения преступления, но не смог его завершить..."

з ментами та прокурорами поділився, що під таку статтю підігнали?
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Такое смешное наказание,лишь стимулирует таких вундеркиндров для дальнейших действий,а кто компенсирует те нервы, и беспомощность народу ,который пострадал, что-то доказать банкам,что не они снимали эти деньги,что-то в этом государстве надо менять,прежде всего ужесточать законы,что бы они были краткими,и конкретными,без всяких лазеек,которые в судах можно трактовать и так и эдак. Судьи руководствуются этим,когда это им выгодно ,скорее всего из меркантильный интересов.
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Ничего себе у вас методы,не зря гей-парады проводят,правда?
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Що вам подобається в діях зеленськог,.47%?
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За изобретательность-5,а вот исполнение...
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