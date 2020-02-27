 Чоловік зняв 600 тис. гривень за підробленими банківськими картками, його затримали

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Чоловіка затримали в середу, 26 лютого.

"Вказана особа підозрюється, за версією слідства, у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів)", - сказано в повідомленні.

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Чоловікові висунули підозри за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин). Ця стаття передбачає, що людина зробила все для скоєння злочину, але не змогла його завершити з незалежних від неї причин.

Також йому пред'явлено підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.