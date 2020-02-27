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 Політика України, За кордоном
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Все про:ОБСЄ (2440) Росія (26566) мінські угоди (1735) Рама Еді (10)

 Мінські угоди потрібно виконувати без усяких "але і якщо", - глава ОБСЄ Рама

Глава ОБСЄ Еді Рама закликав Росію використовувати свій вплив для встановлення миру в конфліктах у регіоні ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав 27 лютого в Москві на спільній пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Росія – ключовий учасник у переговорних форматах в рамках ОБСЄ в конфліктах. Я вважаю, що Росія може використати свій вплив, щоб наблизити нас до миру. Звичайно, я сподіваюся, що Росія так і чинитиме", - сказав він.

Чинний голова ОБСЄ також наголосив на тому, що Албанське головування повністю підтримує Мінські домовленості.

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"Ми вважаємо, що виконання Мінських домовленостей без усяких "але і якщо" – це надзвичайно важливо для просування вперед. Ми також вітаємо кінцеві рішення Паризького саміту та будемо працювати над тим, щоб підтримати просування вперед. Потрібні серйозні зусилля та реальна імплементація того, що було досягнуто на попередньому саміті", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178288
 
 
 Топ коментарі
 
А Порошенко делал вид, что их выполняет и слал катсапов нах. А зебоб сразу согласился на формулу штангенциркуля...
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Росія на тебе срала, єврощур.
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Коли вже українці почнуть приймати рішення своїм розумом? Коли вже різні рами, короновані віслючі зайди, запарєбрікові пині і сурки, розвинуті макарони і мерклі підуть своєю дорогою на... і не будуть пхати свого носа з вказівками як облаштувати нашу державу.
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А Порошенко делал вид, что их выполняет и слал катсапов нах. А зебоб сразу согласился на формулу штангенциркуля...
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Порошенко убедил Меркель и Оланда, что выборы нельзя проводить пока Украина не будет присутствовать на оккупированных территориях и постоянно доказывал, что паРаша присутствует, потому в особом статусе и записано - никаких статусов и выборов, пока не будут выведены все вооруженные формирования.
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в Албание есть такая церковь ??? Беларус ты в курсе, что Албания Арабская страна ?
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Алба́нская правосла́вная це́рковь (официально Православная автокефальная церковь Албании, алб. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë) - автокефальная поместная православная церковь на территории Албании, имеющая 13-е место в диптихе автокефальных поместных церквей Константинопольского патриархата и 12-е место в диптихе Московского патриархата. Иерархия Албанской православной церкви была воссоздана Константинопольским патриархатом в начале 1990-х после полного уничтожения церковной организации в стране властями коммунистической Албании в конце 1960-х годов.
Основная часть членов проживает в южных районах страны (в центре и на севере страны преобладает ислам).

А что такое - Арабская страна?
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А когда россия не допускает наблюдателей ОБСЕ на отдельные участки - он такой же принципиальный? и что по этому поводу говорят минские соглашения?
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А "смурной Лошади" можно говорить "Но !! Тпрруу !!" ?..
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глава ОБСЕ Рама - ОБСЕРама... умеют же заглавия писать
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Коли вже українці почнуть приймати рішення своїм розумом? Коли вже різні рами, короновані віслючі зайди, запарєбрікові пині і сурки, розвинуті макарони і мерклі підуть своєю дорогою на... і не будуть пхати свого носа з вказівками як облаштувати нашу державу.
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В Московии и в её колониях "народ россиян" шепчется ,что кремлёвский Фюрер германский шпион и работает на Германию,в подтверждение за 20 лет правления ,народ России штурмует Рейхстаг,постоянно его завоёвывает,а живут хуже германских свиней,дорог нет, канализации нет ...да всего нет и постоянно стадо уменьшается ,погибая то на Донбассе ,то в Сирии то в др.местах Мінські угоди потрібно виконувати без усяких "але і якщо", - глава ОБСЄ Рама - Цензор.НЕТ 9648Многие россияне выезжают из российского животного кооператива за границу
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То есть еврогеи признают, что Россия по минским договорнякам, не участник конфликта, а посредник между Украиной и ордло. Вот такую свинью подсунул Украине шоколадный свин 😡.
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Переверни страничку своей истории болезни, там написаны выводы по твоим утверждениям.
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Надо было объявлять военное положения и мабилизировать страну=весь народ на войну с Россией за каждый метр Украинской земли (Гребаный Порашенко) примерно так)) И сколько погибших было и т.п. что было бы с Украиной?
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а кажуть, що зелі ідіот, а тут он який в Європі ідіот намалювався... Коли це рашка, що-небудь виконувала?
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Украина будет выполнять минские соглашения. 1.Сначала прекратить стрелять. 2.Выборы по украинскому законодательству. А для этого надо освободить Донбас от незаконных вооруженных формирований. Россия начинает.
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