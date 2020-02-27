 Мінські угоди потрібно виконувати без усяких "але і якщо", - глава ОБСЄ Рама

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав 27 лютого в Москві на спільній пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Росія – ключовий учасник у переговорних форматах в рамках ОБСЄ в конфліктах. Я вважаю, що Росія може використати свій вплив, щоб наблизити нас до миру. Звичайно, я сподіваюся, що Росія так і чинитиме", - сказав він.

Чинний голова ОБСЄ також наголосив на тому, що Албанське головування повністю підтримує Мінські домовленості.

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"Ми вважаємо, що виконання Мінських домовленостей без усяких "але і якщо" – це надзвичайно важливо для просування вперед. Ми також вітаємо кінцеві рішення Паризького саміту та будемо працювати над тим, щоб підтримати просування вперед. Потрібні серйозні зусилля та реальна імплементація того, що було досягнуто на попередньому саміті", - заявив він.