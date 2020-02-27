 Активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську: "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один із активістів Ігор Стефанюк, який опублікував відеозапис події.
На записі видно, як активісти почали вимагати від Королевської, щоб вона сказала свою позицію щодо російсько-української війни і визнала РФ агресором. Нардепка відмовилася відповідати. Після недовгої суперечки Королевську вивели із залу. Засідання комітету було призупинено.
P.S. а даубацька та крисська вата нам непотрібні в будь-якому форматі та статусі. Навіть у статусі "два раба".
Дамо копняка Королеві разом!!! Влаштуємо як то кажуть - ченендж!