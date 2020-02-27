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 Політика України, Суспільство
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Все про:Королевська (191) Львів (1207)

 Активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську: "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!". ВIДЕО

Активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську, яка брала участь у виїзному засіданні комітету ВР з питань соцполітики і захисту прав ветеранів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один із активістів Ігор Стефанюк, який опублікував відеозапис події.

На записі видно, як активісти почали вимагати від Королевської, щоб вона сказала свою позицію щодо російсько-української війни і визнала РФ агресором. Нардепка відмовилася відповідати. Після недовгої суперечки Королевську вивели із залу. Засідання комітету було призупинено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178283
 
   
 Топ коментарі
 
Львів'яни які ж ви сонечки! "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!", - активисты выгнали из львовской ОГА нардепа от ОПЗЖ Королевскую - Цензор.НЕТ 4306
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от якби так по всій Україні !!!

молодці львів'яни !
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А Червоноградська збагачувальна фабрика ів цій же Львівській області належить Королевській. Блокаду російського вугілля під керівництвом Семенченка забули? Не просто так Королевська у Львові.
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Будь ласка приберіть це гівно. Мавпа зверху набагато симпатичніша.
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Подяка Львів'янам. Нах цю хутінсьну курву
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Молодці активісти! Пишаюсь Вами Львів'яни!
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Там і Третьякова була присутня, її теж можна було б виперти.
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Ну правовое государство И это люди которые хотят мира на Донбассе , да и Крым при таких видео сразу вернётся ...
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А нам нужна только территория а не вата,и про права будешь из товарняка на Урал вещать с выводком своим как завещал иосиф висерионович твой любимый , и то если тебя из д 30 до этого не накроет.
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На магадане твоё государство, *********
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Тролятино, якщо сховався за прапором Жечпосполітей, то й пиши польською. Чи ти такий тупий і недосвідчений що гадав "і так зійде"? Пшло Nach Osten, шістко *****. СПАМ.
P.S. а даубацька та крисська вата нам непотрібні в будь-якому форматі та статусі. Навіть у статусі "два раба".
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Правительство хочет продать 72% украинских земель, прибыльные предприятия, леса, скоро Карпаты будут лысыми, будут проданы даже земли под зданиями Львовского облсовета и горсовета. И депутатам придётся проводить сессии. А молодые здоровые парни занимаются ерундой. Работать не хотят, защишать землю не хотят. Кому нужны такие никчемные люди. Патриот Украины тот, кто зарабатывает деньги и пополняет бюджет Украины.А те кто живут за счёт денег П.Порошенко, которые он украл у народа, или за счё своих родитилей являются бездельниками. Кто не работает тот не ест.
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Ты умён как сколиоз который платит налоги конечно же.
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МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Судя по выборам, последний вменяемый регион в стране. Респект!
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Правильно сделали, слышать и терпеть эту тварь просто невозможно.
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**** страх вообще потеряла, в коллектор ее кинуть нахер в Полтву крысам на хавчик, Донбасс же кормит Украину?
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Іншим містам буде соромно, якщо не переймуть естафету!
Дамо копняка Королеві разом!!! Влаштуємо як то кажуть - ченендж!
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Ну і ідіоти ці львівяни!!! Створили картинку для РосТВ, що вони дикарі!!!
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та пікуй на кацап тв, нехай гніди там повиздихають кляті!!!!
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"...дикарі" - це ти якою мовою накарябало? Активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську: "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!" - Цензор.НЕТ 3948
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Молодці!!! Слава Героям!!! Смерть ворогам України!!!!
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Провокація вдалася, а західні лохи на неї купилися....
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"Активист" Что за должность такая? Кто их назначает? Почему шарахаются в рабочее время? Кто бы ни была Королевская, и ее взгляды, но что, каждое дерьмо с улицы, может рулить ситуацией в ОГА? Это захват власти, и присвоение прав должностного лица. В тюрьму всех скопом. Активисты пля. У них спроси кто президент, они не ответят.
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...да все знают, что у нас ********** - оманский нелох, а ты не в курсе, вася? Активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську: "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!" - Цензор.НЕТ 4870
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як ***** казав що на бамбасє вассталі шахтьори і трактарісти то в тебе питаннь нема , а як у львові кацапську курву чемно попросили покинути місто то ти про прісвоєніє прав і захват власті должносного ліца заспівав . ти ємєля давай вже якось визначся
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мордовскую шлюху отправили по адресу. это правильно.
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