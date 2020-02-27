 МОЗ розробило інструкції для українців, які їдуть до країн з випадками коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вчора домовилися з Міністерством інфраструктури - найближчим часом у наших аеропортах, а також на залізничних станціях з'являться пам'ятки для українців, які відвідують країни, в яких зареєстровано випадки коронавірусної інфекції, які заходи профілактики потрібно вживати, щоб унеможливити інфікування зазначеним збудником інфекційних хвороб", - розповів він.

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