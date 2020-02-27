 МОЗ розробило інструкції для українців, які їдуть до країн з випадками коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми вчора домовилися з Міністерством інфраструктури - найближчим часом у наших аеропортах, а також на залізничних станціях з'являться пам'ятки для українців, які відвідують країни, в яких зареєстровано випадки коронавірусної інфекції, які заходи профілактики потрібно вживати, щоб унеможливити інфікування зазначеним збудником інфекційних хвороб", - розповів він.
вместе поржём
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов дал совет, как правильно чихать, чтобы не распространять коронавирус. Об этом чиновник поведал на брифинге по государственной поддержке предприятий в четверг, 27 февраля.
Милованов отметил, что на предприятиях в школах и детских садах будут проводить Всеукраинскую информационную кампанию, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. При этом министр на себе показал, как нужно правильно чихать, чтобы не передать вирус человеку, с которым в дальнейшем будет происходить контакт.
"Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться", - подчеркнул министр.
МИЛОВАНОВ- ЭТО УЖЕ ДИАГНОЗ, КЛИНИКА !!!!!!!!!!